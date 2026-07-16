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Resumen

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En su Información Financiera Anual (IFA), presentada el 1 de julio, Juntos por el Perú (JP) consignó que no recibió aportes privados y se limitó a rendir cuentas sobre el dinero del Financiamiento Público Directo que le depositó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante el 2025.

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