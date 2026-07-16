Lee también | José María Balcázar solicita al Congreso una pensión vitalicia como expresidente

La IFA es un reporte completo que deben presentar los partidos políticos donde detallan los gastos realizados, así como de los aportes y otros ingresos recibidos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2025. Entre los datos consignados tiene que incluirse la identificación de cada uno de los aportantes, precisándose el monto de sus aportes.

Según el informe, el partido recibió S/ 327,740.68 por concepto de Financiamiento Público Directo durante el primer semestre de 2025. En el segundo semestre, declaró ingresos por S/ 887,907.50 del Financiamiento Público Directo y S/ 122,147.89 del Financiamiento Público Indirecto.

Respecto de la ejecución de esos recursos, informó gastos por S/ 328,298.40 en el primer semestre y por S/ 841,898.71 en el segundo.

De otro lado, pese a que JP declaró que no recibió aportes privados, la agrupación consignó que gastó S/ 5.776, 32, provenientes de estos fondos en el primer semestre del 2025.

La agrupación también informó que entre diciembre del 2024 y diciembre del 2025, acumuló un total de S/894,863.83 de cuentas por cobrar diversas.

Dentro del rubro de servicios prestados por terceros, Juntos por el Perú destinó S/ 635,998.50 durante el 2025. Los mayores desembolsos correspondieron a asesorías y consultorías, que sumaron S/ 359,905.07. De ese monto, S/ 179,650 se destinaron a servicios administrativos, S/ 101,456.39 a investigación y desarrollo, S/ 41,119.65 a asesoría legal y tributaria, S/ 35,500 a auditoría y contabilidad, S/ 1,500 a servicios de ingeniería y S/ 679.03 a otros conceptos.

En transporte, correo y gastos de viaje, el partido ejecutó S/ 95,454.98, distribuidos en S/ 30,883.63 por transporte, S/ 9,834.57 por correo, S/ 14,497.22 por alojamiento y S/ 40,238.56 por alimentación.

Asimismo, desembolsó S/ 183,256.34 por alquileres, S/ 12,115.99 en servicios básicos —que incluyen energía eléctrica, agua y telefonía—, S/ 127.12 en mantenimiento y reparaciones y S/ 138,225.08 en publicidad.

De acuerdo con la IFA de Juntos por el Perú, tiene un saldo de más de 2 millones pendientes de ejecutar.

Al respecto, la ONPE respondió a este Diario que estima que entre septiembre y octubre estarán culminando sus informes técnicos con respecto a los IFA presentados por las organizaciones políticas.

Lee también | María Acuña renuncia a Alianza para el Progreso tras denunciar relegamiento interno

En diálogo con El Comercio, la especialista en temas electorales Silvia Guevara señaló que el informe es “inconsistente” y que muy probablemente reciba diversas observaciones de la ONPE.

“Al parecer se prestó dinero por un valor total de más de 140 mil soles y tiene más de medio millón de soles en cuentas por cobrar [...] De dónde se prestó eso, el Financiamiento Público Directo no se puede usar para hacer préstamos, salvo que estén financiando temas de educación a sus militantes [...] El saldo de cuentas por cobrar no es nada despreciable”, aseveró.

“Todas las inconsistencias tienen que aclararlas ante la ONPE”, puntualizó.

JP sextuplica sus actividades de formación y capacitación

En el último semestre de dicho año, Juntos por el Perú sextuplicó su gasto en actividades de capacitación y formación. Mientras que entre enero de 2022 y junio de 2025 había destinado en total S/ 38.233,74 a ese rubro, entre julio y diciembre de 2025 desembolsó S/ 246.048,43, un incremento registrado en los meses previos al inicio de la campaña electoral de 2026. Los desembolsos fueron realizaros con dinero del financiamiento público.

La revisión de las rendiciones de cuentas del quinquenio 2021-2026 realizada por este Diario evidencia que el partido de Roberto Sánchez prácticamente no destinó recursos a actividades de capacitación y formación. Solo registró gastos en el segundo semestre de 2023, por S/38.233,74, mientras que en el segundo semestre de 2022, el primer semestre de 2023 y ambos semestres de 2024 declaró cero ejecución por ese concepto.

Juntos por el Perú consignó que usó gran parte del dinero destinado para la formación y capacitación de sus militantes en pasajes aéreos y terrestres, hospedajes, alquileres de espacios, equipos y cobertura audiovisual. Los gastos fueron cuestionados por la ONPE.

Lee también | JNJ entrevistó al único postulante al cargo de jefe de la ONPE y este martes define su nombramiento

La agrupación señaló que gastó S/ 24.649.49 en una sola actividad de formación, mientras que consignó que usó S/221.578.9 en las de capacitación.

En el caso de la actividad de formación, JP usó el dinero en alquiler de local, mobiliario y equipos para la actividad de formación (S/ 1.000.00), útiles de oficina (S/ 644.89), producción de materiales audiovisuales para la actividad de formación (S/ 400.00) y otros gastos vinculados con la actividad de formación (S/ 22.424.60).

El partido político declaró gastos en actividades de capacitación por el importe total de S/221.578.94, correspondientes a veintidós actividades ejecutadas durante el período verificado.

Dichos gastos comprenden conceptos como honorarios de expositores (S/ 22.700.00), alquiler de local, mobiliario y equipos para la actividad de capacitación (S/ 25.900.00), producción de materiales audiovisuales (S/ 7.350.00), útiles de oficina (S/ 24.237.69) у otros montos vinculados con las actividades como pasajes de bus y de avión (S/ 141.391.25).

Los cuestionamientos de la ONPE derivan precisamente de estos gastos. Sobre una de las actividades, desarrollada el 16 de agosto, el organismo electoral observó que Juntos por el Perú realizó pagos por concepto de transporte interprovincial y hospedaje por S/6.005.10 de personas no registradas en la lista de participantes de la actividad de capacitación.

“Del cruce de información realizado entre los comprobantes de pago presentados y la lista de asistencia correspondiente a la actividad de capacitación declarada [...] se verificó que las personas beneficiarias de dichos servicios no se encuentran registradas como participantes de la referida actividad, lo que impide acreditar su participación efectiva ni establecer la vinculación directa del gasto con la ejecución de la actividad financiada con recursos del FPD”, señaló el ente electoral.

En sus descargos, el partido de Sánchez argumentó que se trató de un error y que quienes firmaron su estadía en el hospedaje asumieron que su presencia estaba garantizada y por eso no suscribieron la hoja de asistencia.

La ONPE también cuestionó otra actividad en Sullana (Piura), realizada el 14 de septiembre del 2025, en este caso por el gasto en transporte del secretario general de Juntos por el Perú y diputado electo, Ernesto Zunini, el coordinador legal y administrador de la agrupación, Arsy Coveñas. En esa época precandidatos de JP al Congreso por Lambayeque y Piura.

“De la revisión de la documentación presentada, se advierte la adquisición de pasajes aéreos a la empresa SKY Airline Perú S.A.C [...] a favor del Secretario General Nacional, señor Ernesto Alonzo Zunini Yerren y del locador Arsy Yovera Coveñas, quien se desempeña como Coordinador Legal y Administrador, quienes habrían viajado para participar en la conferencia [... No obstante, el partido político no ha sustentado la necesidad del desplazamiento ni ha presentado documentación que permita verificar los resultados, funciones desempeñadas o participación efectiva de las personas mencionadas en la referida actividad, por lo que no es posible acreditar la vinculación directa del gasto con la ejecución de la actividad financiada con recursos del FPD”, observó el ente.

Una observación parecida hizo la ONPE sobre pasajes comprados a favor de la secretaría Nacional de Plan de Gobierno у Comandos Profesionales y hoy diputada electa, Giannina Avendaño Vilca, y del Tesorero Suplente, Branly Morales Rosas, quienes participaron en otra actividad en Chiclayo días después.

En dicha actividad también participó Roberto Sánchez, congresista y entonces candidato presidencial de la agrupación. El líder jotapepista usó la actividad para promocionar su candidatura en redes sociales. En su cuenta de Facebook se pueden observar diversas fotografías de Sánchez participando en el evento junto a Avendaño. El evento también contó con la participación de Ernesto Zunini.

JP respondió que la presencia de sus dirigentes se sustenta en acuerdos adoptados por su Comité Ejecutivo Nacional.

A lo largo del informe, la ONPE cuestiona las 22 actividades de capacitación realizadas con dinero del Financiamiento Público Directo, poniendo bajo observación gastos como pasajes, hospedajes y otros desembolsos asociados. En la última de ellas, el organismo electoral detectó una presunta irregularidad vinculada al pago de S/ 6.093,87 por una ponencia sobre el tema “Impacto Socioeconómico de las Agroindustrias Azucareras”, que, según el programa presentado por el partido, estaría a cargo de Francisco Javier Tarrillo Paico.

Sin embargo, la ONPE señala que el 27 de mayo de 2026 contactó por correo electrónico a Tarrillo Paico para confirmar si había brindado dicha capacitación. En su respuesta, el profesional negó haber participado como expositor. “No participé como expositor en el evento mencionado. Si figura mi nombre en la actividad, es precisamente porque en primera instancia presenté mi CV, lo que se descartó porque no contaba con el perfil ni la experiencia”, indicó.

Para la ONPE, esta declaración contradice la información presentada por la organización política sobre la identidad del expositor y genera “una incertidumbre sustancial sobre quién habría ejecutado efectivamente el servicio de capacitación”.

Por ello, concluye que, salvo prueba de lo contrario, corresponde presumir que los S/ 6.093,87 destinados a esa actividad habrían sido utilizados para fines distintos a los previstos en la Ley de Organizaciones Políticas, lo que configuraría una presunta infracción.

Cabe señalar que, al 31 de diciembre del 2025, la ONPE ha transferido a Juntos por el Perú el importe de S/ 4,353,035.96, equivalentes al 63.33% del monto total asignado para el quinquenio de S/ 6,873,214.75.

Lee también | Keiko Fujimori recibe al embajador de Emiratos Árabes Unidos y recibe carta con saludo de su presidente

Este Diario buscó recoger los comentarios de la tesorera de Juntos por el Perú, Luzmila Ayay, pero al cierre de este informe no hubo respuesta.

Para Silvia Guevara, da la impresión de que se trata de “gastos de último momento” para gastar el dinero y llama la atención de que se haya hecho en un periodo muy cercano al inicio de la campaña electoral. “Hay gastos que podrían haber sido usados como capacitaciones, que en realidad son de campaña, habría que ver si el dinero realmente ha sido usado para eso con certificados y otros detalles”, indicó.

Guevara agregó que la ONPE ha cuestionado previamente a otros partidos por usar el dinero del Financiamiento Público Directo en compra de pasajes. “Esos gastos no necesariamente tienen relación con las actividades de formación y capacitación”, indicó.

A su turno, Alejandro Rospigliosi, fundador de Voto Informado, consideró sospechosa la repentina preocupación de Juntos por el Perú por capacitar y formar a sus militantes. El especialista consideró que la agrupación debió preocuparse durante todo el quinquenio y no solo cerca del periodo electoral.

El especialista advirtió que el partido de Roberto Sánchez debería tener especial cuidado en las declaraciones sobre los montos que recibe porque ya tiene una multa por aportes irregulares.

“Parecería que habría una simulación para en realidad usar el dinero para esa campaña”, expresó.

Rospigliosi advirtió que, para el quinquenio 2026-2031, el Estado tendrá que destinar, a través del financiamiento público directo, más de S/222 millones para las seis agrupaciones políticas que lograron ubicar senadores y diputados tras las Elecciones Generales 2026.

Es decir, un monto que será distribuido entre Fuerza Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú, el Partido del Buen Gobierno, el Partido Cívico Obras y el Partido Ahora Nación.

En ese sentido, alertó que JP y el resto de agrupaciones políticas tendrán que ser más cuidadosas en sus rendiciones de cuentas. “Juntos por el Perú recibirá mucho más considerando que tuvo una mejor votación, por eso es importante prender las luces y señales de alarma”, concluyó.