María Acuña acusa haber sido relegada en el partido. (Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
María Acuña acusa haber sido relegada en el partido. (Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
/ ANTONIO MELGAREJO
Por Redacción EC

La congresista María Grimaneza Acuña Peralta presentó este lunes su renuncia irrevocable a Alianza para el Progreso (APP), partido en el que militó durante varios años. La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida al secretario general de la agrupación política, Luis Valdez Farías.

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