La congresista María Grimaneza Acuña Peralta presentó este lunes su renuncia irrevocable a Alianza para el Progreso (APP), partido en el que militó durante varios años. La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida al secretario general de la agrupación política, Luis Valdez Farías.

En el documento, la parlamentaria y hermana de César Acuña, señala que tomó la decisión luego de una reflexión sobre su permanencia en la organización y sostiene que, con el paso del tiempo, fue desplazada de los espacios de participación política.

“Durante muchos años milité con convicción, lealtad y compromiso, contribuyendo al fortalecimiento del partido y respaldando sus principios, objetivos y propuestas. Sin embargo, con el transcurso del tiempo he sido objeto de un constante relegamiento en los espacios de participación y de toma de decisiones, situación que ha limitado mis posibilidades de aportar plenamente al desarrollo del proyecto político que, durante años, apoyé con dedicación”, sostiene en la carta.

Carta de renuncia de María Acuña Peralta.

Asimismo, cuestionó el funcionamiento interno de APP y afirmó que la organización dejó de garantizar principios básicos para sus militantes.

“Estoy convencida de que la democracia interna debe garantizar igualdad de oportunidades, transparencia, respeto y meritocracia para todos sus militantes. Cuando estos principios dejan de aplicarse de manera efectiva, se debilita la confianza en la organización y se vulnera el derecho legítimo de sus afiliados a participar en la vida política en condiciones de equidad”, señaló.

Finalmente, Acuña indicó que su renuncia responde a la necesidad de actuar con coherencia respecto de sus valores y reafirmó su compromiso de continuar trabajando por Lambayeque y el país.

“Por respeto a mis principios, a mi trayectoria y a los ciudadanos que han depositado su confianza en mi trabajo, reafirmo mi renuncia con la convicción de que el servicio público exige coherencia entre los valores que se proclaman y las acciones que se practican. Del mismo modo, renuevo mi compromiso de seguir trabajando por el desarrollo de Lambayeque y del Perú, siempre en defensa de la democracia, la participación ciudadana y el bien común”.