El excandidato presidencial Carlos Espá, del partido Sí Creo, sostuvo este lunes una reunión privada con la presidenta electa, Keiko Fujimori, en su oficina ubicada en el distrito de San Isidro. Al término del encuentro, destacó que el proceso electoral concluyó de manera pacífica y consideró que ello constituye un aspecto favorable para la democracia peruana.

“Tenemos que estar muy contentos no solamente por el resultado de las elecciones, sino porque se desarrollaron de manera pacífica y sin los escenarios de violencia que algunos pronosticaban ”, declaró a la prensa tras abandonar la reunión.

Consultado sobre las versiones que lo señalan como posible titular del Ministerio de Relaciones Exteriores en el próximo gobierno, Espá evitó confirmar o descartar esa posibilidad. Indicó que, por el momento, solo existen especulaciones y prefirió no pronunciarse sobre la conformación del futuro gabinete ministerial.

“En el Perú existe libertad de opinión, de información y también de especulación. Frente a esas versiones prefiero no hacer ningún comentario” , manifestó.

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Carlos Spa, excandidato presidencial de Sí Creo, sobre posibilidad de ser canciller en el gobierno de Keiko Fujimori: No me voy a pronunciar sobre ese tema. Todos los peruanos tenemos que estar dispuestos a poner nuestro granito de arena



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Respalda propuestas de seguridad

Durante sus declaraciones, el exaspirante a la Presidencia expresó su respaldo a los anuncios formulados por Keiko Fujimori en materia de seguridad ciudadana, entre ellos la construcción de penales de máxima seguridad y el fortalecimiento de las acciones contra el crimen organizado.

Espá sostuvo que los líderes de organizaciones criminales deben cumplir un régimen penitenciario más estricto y señaló que, según indicó, diversas extorsiones continúan organizándose desde establecimientos penitenciarios.

Apoya cooperación regional contra el crimen

El excandidato también respaldó la intención anunciada por la presidenta electa de integrar al Perú a la iniciativa denominada “Escudo de las Américas”, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para coordinar acciones regionales contra el crimen organizado transnacional.

Según explicó, delitos como el narcotráfico y el lavado de activos requieren una respuesta coordinada entre los países de América Latina y Estados Unidos, debido al carácter internacional de las organizaciones criminales.

Espá precisó que durante la reunión no abordó propuestas específicas de su plan de gobierno con la presidenta electa, aunque afirmó que existen coincidencias en diversos temas vinculados a la seguridad y la lucha contra el crimen organizado.