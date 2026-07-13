Carlos Espá acudió a oficina de Keiko Fujimori para reunión privada. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Carlos Espá acudió a oficina de Keiko Fujimori para reunión privada. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Por Redacción EC

El excandidato presidencial Carlos Espá, del partido Sí Creo, sostuvo este lunes una reunión privada con la presidenta electa, Keiko Fujimori, en su oficina ubicada en el distrito de San Isidro. Al término del encuentro, destacó que el proceso electoral concluyó de manera pacífica y consideró que ello constituye un aspecto favorable para la democracia peruana.

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