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El manejo de las expectativas

“Enfrentar a las organizaciones delictivas actuales no es lo mismo que enfrentar al terrorismo de los noventa”.

    Enrique Castillo
    Por

    Periodista y analista político

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Todos esperamos que el nuevo gobierno tenga e implemente soluciones verdaderas a problemas reales". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Todos esperamos que el nuevo gobierno tenga e implemente soluciones verdaderas a problemas reales". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Tan importante como el listado de las prioridades es el manejo de las expectativas.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.