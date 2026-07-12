En menos de tres semanas, la excongresista Keiko Fujimori jurará como nueva presidenta de la República, tras haber derrotado al parlamentario Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) en el balotaje. El 73% cree que la prioridad del gobierno de Fuerza Popular debe ser combatir la inseguridad. Esto tras el desborde de las extorsiones y crímenes en contra de transportistas, bodegueros y otros en los últimos años.

Según la última encuesta de Datum para El Comercio, los otros desafíos del nuevo Ejecutivo son generar empleo y reactivar la economía (26%), mejorar los servicios de salud (24%), mejorar la calidad de la educación (20%), reducir la corrupción en las instituciones públicas (17%) y disminuir la pobreza y las desigualdades (9%), entre otros [ver infografía].

En el estudio de opinión- realizado entre el 3 y 6 de julio- el 48% indicó que la administración de Fujimori Higuchi debe trabajar más en seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia. Y, además, en poner freno a la corrupción (11%), educación (10%), salud pública (10%) y empleo y reactivación económica (8%).

El nuevo gobierno también ha generado altas expectativas en la ciudadanía. Por ejemplo, el 42% cree que la administración fujimorista será mejor al Ejecutivo conducido por el presidente José María Balcázar. El 25% piensa que la situación se mantendrá igual, el 20% que será peor, y el 13% no sabe.

En Lima y el Callao- donde Fujimori Higuchi obtuvo el 63,51% y 65,597% de los votos válidos en la segunda vuelta, respectivamente- el 51% indica que el gobierno naranja será mejor al saliente.

El 52% también opinó que la situación general del Perú respecto a la actual va a mejorar en los próximos cinco años, mientras el 17% refirió que va a empeorar.

(Infografía: El Comercio)

Un Gabinete de ancha base

Sobre el primer jefe de Gabinete Ministerial del gobierno de Fujimori, el 61% prefiere que sea una persona que provenga de otra fuerza política, el 25% que sea de Fuerza Popular y al 9% le es indiferente el origen. De acuerdo con fuentes de este Diario, Luis Galarreta, secretario general del partido naranja y primer vicepresidente electo, es uno de los principales candidatos para asumir la PCM.

De acuerdo con la encuesta de Datum para El Comercio, solo el 19% respalda que el Consejo de Ministros está conformado principalmente por personalidades cercanas a Fuerza Popular.

El 34% cree que el equipo ministerial de Fujimori Higuchi debe estar compuesto por personas independientes, sin afiliación política, mientras que el 39% por representantes de diferentes partidos. Y el 8% no sabe.

Además, el 61% señaló que su familia no cuenta con un plan de acción en caso de un desastre natural, como sismos, inundaciones y/o Fenómeno de El Niño, mientras el 38% indicó que sí.

El 87% opinó que el país no está preparado para enfrentar una situación de un desastre natural de gran magnitud. Solos el 12% cree que sí.

(Infografía: El Comercio)

De otro lado, el presidente José María Balcázar deja el cargo con una aprobación de 26%, cuatro puntos porcentuales más que en mayo último, según el estudio de opinión. El 59% desaprueba su gobierno, mientras el 15%, no sabe.

Y el Congreso cierra su etapa unicameral con 80% de desaprobación y 14% de respaldo. Este Parlamento, cabe recordar, tuvo a legisladores denunciados por “mocha sueldos”, a Los Niños (que, según la fiscalía, cambiaron votos a favor del expresidente Pedro Castillo por nombramientos y obras) y a un parlamentario desaforado y luego sentenciado por violación sexual.

El punto de vista

El analista político Enrique Castillo consideró que los encuestados están demandando al nuevo gobierno atender un problema que le afecta diariamente, sea a ellos o sus familiares, que es la inseguridad. Agregó que la lucha contra la criminalidad es “un clamor de hace varios años y nadie ha podido darle una solución”.

“Para la población la seguridad es el tema más urgente, porque ellos o sus familiares se han visto afectados por hechos delictivos o ven noticias sobre este tipo de situaciones, donde se ha acabado con la vida de una persona o esta ha sido puesta en riesgo. Y, justamente, la inseguridad, pone en problemas a los emprendimientos económicos. Entonces, es natural que tres cuartas partes de la población sientan que ese es el problema más urgente”, subrayó.

En diálogo con El Comercio, Castillo advirtió que “es muy difícil” para cualquier gobierno tener resultados óptimos en este sector en sus primeros 100 días.

“Primero le va a tomar algunas semanas el afianzarse en el cargo a cualquier autoridad que acceda al Ministerio del Interior y a las instituciones conexas, como el INPE y la Policía Nacional. Y lo otro, es que se requiera de un trabajo conjunto con la fiscalía, los juzgados y la PNP. Además, Keiko Fujimori tendrá que realizar esfuerzos muy creativos, porque ya se han intentando diferentes fórmulas, como la declaratoria de emergencia, el rastrillaje y las incursiones a las cárceles. Y no hemos tenido resultados”, expresó.

Sobre las expectativas de la ciudadanía en que la situación del país mejore con el nuevo gobierno, Castillo dijo que tras la improvisación e informalidad del manejo de la cosa pública por parte de las administraciones de Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar, es normal que el acceso al poder de un partido “más o menos” organizado genere esa reacción.

“Es natural que el inicio de cualquier gobierno el entusiasmo sea mayor al pesimismo. Pero eso no quiere decir que éxito está garantizado […] Se puede generar sobre expectativas en ciertos rubros, como manejo institucional, lucha contra la inseguridad y crecimiento económico, cuando ahí puede haber algunas frustraciones”, acotó.