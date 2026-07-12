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En menos de tres semanas, la excongresista Keiko Fujimori jurará como nueva presidenta de la República, tras haber derrotado al parlamentario Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) en el balotaje. El 73% cree que la prioridad del gobierno de Fuerza Popular debe ser combatir la inseguridad. Esto tras el desborde de las extorsiones y crímenes en contra de transportistas, bodegueros y otros en los últimos años.

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