El alcalde de Surco, Carlos Bruce, postula al sillón municipal de Lima por Somos Perú. Él consideró que a la Vía Expresa Sur, ejecutada durante la administración de Rafael López Aliaga (Renovación Popular), aún le “falta un 40% o 50% de obra”. Agregó que esa pista no puede ser considerada una vía rápida recordó que “ya tiene muertos y atropellados”.

En una entrevista en “Tenemos que Hablar”, video podcast de El Comercio, Bruce también consideró que Lima, a mediano plazo, debe ir “hacia una policía municipal”.

— ¿Siente que la campaña municipal ya empezó o cree que recién está tomando forma?

Ya empezó hace algunas semanas, [ha sido] fuerte, con algunos ataques personales. A un candidato le han recordado hasta un incidente, inclusive hasta pusieron el nombre de su esposa, que fue innecesario y de mal gusto.

— ¿Se refiere a la pugna entre Rafael López Aliaga y Francis Allison?

Sí, [López Aliaga] pudo haber resaltado lo que pasó [la detención de Allison en Estados Unidos], pero no tenía que poner nombres ni nada de eso. Entonces, veo que viene una campaña que no va a tener límites. Ojalá podamos encauzarla a una campaña de propuestas para que el limeño pueda tomar mejor su decisión.

— Rafael López Aliaga busca postular como teniente alcalde de Lima, un poco dándole vuelta a la prohibición de la reelección. El JEE ha declarado improcedente su candidatura. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Me parece que el jurado no tenía otra opción. Vamos por el absurdo, imagine que el jurado le dice: “¿Sabe qué? Usted nos promete que va a renunciar, por Dios nos lo promete, entonces lo vamos a dejar candidatear”. Entonces candidatea, llega el momento y no renuncia. Entonces tendríamos un alcalde-senador. Un proceso electoral tiene etapas y cada etapa es como una compuerta que se cierra, porque si no sigues con pendientes y al final puedes llegar a absurdos.

[López Aliaga] tenía una etapa en la cual podía renunciar a su candidatura a senador. No renunciaste. Entonces, entendemos que tú quieres ir hasta el final de ser senador. Si es que estas etapas no se cierran, llegaríamos a estos absurdos de que podríamos terminar con un alcalde-senador. Entonces, el jurado tiene la obligación de decir: “Mira, hoy tú sigues siendo senador electo. El hecho que tú me jures, me prometas por lo más santo que tú vas a renunciar, eso es tu palabra. Pero hoy tú estás de senador electo. Yo no te puedo dejar cambiar”.

— Usted ha calificado como “un fraude” el intento de López Aliaga de ser candidato a teniente alcalde. ¿Por qué lo sería?

La primera vez que lo anunció, [a López Aliaga] se le escapó y dijo: “Quiero volver a ser alcalde de Lima y para eso voy a postular a teniente alcalde”. Eso no se puede hacer. Estás diciendo claramente que al señor Rubio lo vas a hacer renunciar y subir. Eso sí es un fraude a la ley. Yo tengo la grabación, lo dijo en un canal de televisión.

— Hay alcaldes distritales que son de Somos Perú que están utilizando la misma figura, van como candidatos a teniente alcalde. Uno de ellos es Jesús Maldonado, en SJL, y otro Renán Espinoza, en Puente Piedra. ¿Por qué su partido ha permitido esta situación? ¿No es una reelección encubierta?

Es muy distinto. Ninguno de ellos dos es senador electo y la ley les permite. Tampoco es una reelección encubierta. A mí no me gusta la figura esa, yo no la he hecho. Yo estaba en la duda si me reelegía en Surco o no, duda que me quitó el Congreso cuando no aprobaron la reelección. La ley te permite ir de teniente alcalde siempre y cuando no tengas otro cargo de elección popular ya ganado. Esa es la diferencia.

— ¿Cuál es la propuesta que usted lleve a Lima y que, además, sea diferente a la de López Aliaga? ¿Hay algo que rescate de su gestión?

Toda gestión tiene cosas buenas y malas. Lo que creo es que, ante una ciudad de más de 10 millones de habitantes, no podemos hacer una sola Lima. Creo que tenemos que hacer una Lima policéntrica. La realidad de Lima norte es distinta a la del centro, este o sur. Debemos buscar que en cada centro urbano estén todos los servicios para que la gente no tenga que trasladarse. En materia de funciones hay seis básicas: la ciudad te da vivienda, trabajo, salud, capacitación, aprovisionamiento y entretenimiento. Si puedes satisfacer estas funciones a corta distancia de tu casa, en la famosa “ciudad de los 15 o 20 minutos”, tienes más calidad de vida.

— López Aliaga prometió que Lima sería “potencia mundial”. ¿Cuál es su principal cuestionamiento hacia su administración y la de Renzo Reggiardo?

Si preguntamos a los que nos están viendo: “¿Lima hoy está mejor que hace cuatro años atrás?”. ¿Ha mejorado la seguridad o el tránsito? No, no estamos mejor. El responsable tiene que dejar su distrito o provincia mejor que como lo recibió. Pero no igual o peor. Yo aspiro a dejar Lima mejor de como la recibo y espero dejarla mucho mejor.

— Si usted resulta elegido, ¿cuáles serían las medidas que adoptará en los 100 primeros días?

El primer problema es la seguridad, que tiene a la gente traumada. Hay que coordinar acciones; por lo pronto, terminar de ejecutar la Central de Monitoreo de Lima Metropolitana, que actualmente no tiene una que abarque a todos los distritos. Mejorar el serenazgo para el Centro Histórico. En Surco nos ha ido muy bien teniendo todos los patrulleros en renting; así el alcalde no se preocupa por reparar carros.

— ¿Y usted continuaría con la política de alquilar motos, como lo hizo López Aliaga?

Él compró las motos. Lima ya tiene bastantes motos, incluso puedo prever que hay un 20% o 30% paradas por falta de personal o defectos técnicos. Ya no hay necesidad de más motos. Lo que hay que hacer es dar más pistolas paralizadoras a los serenos y patrulleros en mejores condiciones tipo renting. En el mediano plazo, soy de la opinión de que tenemos que ir hacia una policía municipal.

— Pero esa medida necesita un cambio legislativo para el uso de armas de fuego. ¿Qué implica tener una policía municipal?

Significa un cuerpo policial dedicado a los delitos de ciudad: arrebatos, menudeo, robos, asaltos y tránsito. Los grandes delitos de Estado, como narcotráfico, extorsión y secuestro, entre otros, que los vea la Policía Nacional. No podemos tener policías que estudian años para terminar tocando un pito en una esquina. La capacitación sería de nueve meses de teoría y práctica, más tres meses de patrullaje certificado. Es el modelo de Madrid. Yo he regresado convencido de que por ahí es la solución.

“Lima tenía una clasificación crediticia positiva antes de López Aliaga, hoy sus papeles son considerados basura”, afirmó Bruce. (Foto: Antonio Melgarejo/ El Comercio)

— El presupuesto con el que cuenta Surco es distinto al de otros distritos de la capital. Y la Municipalidad de Lima viene con un endeudamiento importante. ¿Cómo hará en ese caso?

Surco hoy tiene un presupuesto de S/430 millones, frente a los S/280 millones de cuando entré. Eso ha sido por gestión, revisando el catastro y logrando que los vecinos paguen. El caso de la Municipalidad de Lima es complicado. Lima tenía clasificación crediticia positiva antes del gobierno de López Aliaga, hoy los papeles de Lima con considerados basura. Hemos perdido el grado de inversión por el exceso de endeudamiento. Durante los próximos 20 años, Lima tendrá que pagar unos S/500 millones al año de deuda. Si solo tienes S/800 millones para inversión, te quedan S/300 millones. Si no se entra el primer día a una reestructuración financiera, nadie va a poder hacer ni sardineles.

— Pero a más años, más será el interés a pagar. ¿Qué implica esa reestructuración?

Implica conversar con el gobierno central y reprogramar. Realmente hemos tenido gobiernos débiles que no debieron dejar que Lima se endeude tanto.

— Un representante del CISMID advirtió que la mayoría de viviendas en Lima son autoconstruidas y que pueden caer ante un terremoto. ¿Cuál es su plan frente a un sismo de grado 8?

Discrepo con esa opinión. Las casas de autoconstrucción suelen estar demasiado reforzadas con fierro y cemento. A mí, lo que más me quita el sueño son los edificios antiguos, construidos entre los años 30 y 70, cuyas normas no eran tan rígidas. Esos se pueden desmoronar como en Venezuela. En las zonas populares y cerros hay que trabajar muros de contención y titular a la gente. El título de propiedad es la primera página del libro que se llama casa propia.

— ¿Y qué medidas adoptará en el Centro Histórico frente a la informalidad comercial, como en Mesa Redonda?

Hay una ley que da el 3% del IGV como fondos a ProLima. Hay que usarla con intensidad para la regeneración del centro. Sobre la informalidad, no podemos tolerar grandes almacenes que son bombas de tiempo. Hay que ser inflexibles e incluso demoler para que entiendan que hablamos en serio. Que los conviertan en galerías comerciales, nada de almacenes.

— A Luis Bedoya Reyes se le recuerda por la Vía Expresa, a Del Castillo por la Av. Brasil, a Belmont por los anillos viales en la Javier Prado, y a Castañeda por el Metropolitano y las escaleras solidarias. ¿Cuál sería su obra emblemática?

El tratamiento paisajístico del río Rímac. Es recuperar la ribera del río con anfiteatros, ciclovías, áreas verdes y juegos. Es una obra que mejora la calidad de vida y que otros alcaldes pueden continuar. También dar prioridad al transporte público. El 80% de los limeños se transporta en transporte público y estamos gastando en infraestructura para el 20% que usa transporte privado.

— ¿Cuál será el tratamiento que le dará a la Vía Expresa Sur? No tiene intercambios viales ni suficientes puentes peatonales.

Esa pista ya tiene dos muertos y cinco atropellados, porque no es una vía expresa, es una avenida con semáforos. No hicieron los viaductos por hacerlo rápido […] Primero hay que hacer puentes peatonales con rampas y ascensores. Luego los intercambios viales para que no tengas que parar en el cruce con las grandes avenidas y la interconexión con la Panamericana Sur o del sur ingresar por vía área. Y, además, conectarla con la Vía Expresa que termina en Panamá. Falta un 40% o 50% de esa obra.

— Hace unas semanas se difundió un video donde se le ve disparando una descarga de una pistola eléctrica a Arturo Bobbio, hoy candidato a la alcaldía de Surco. ¿Fue un error?

Esto se dio en octubre del año pasado. Fue una discusión para demostrar que las armas no matan, había algunos que creían que no debíamos comprarlas. El error fue confiar en alguien que grabó sin autorización y esperó el momento para soltarlo. Pero nuestra convicción es actuar con energía contra la delincuencia y la falta de autoridad en las calles […] Si nuestro sereno Luis Manrique, asesinado por el “maldito Cris”, hubiera tenido estas pistolas, hoy estaría vivo.

— ¿Cómo interpreta la actitud de Roberto Sánchez de no reconocer al gobierno de Keiko Fujimori? También ha dicho que va a recurrir a la CIDH.

Patéticamente, previsible. El que pierde asume esa posición para no perder el liderazgo de su grupo. Es una actitud poco democrática.

— ¿Cuáles son los restos de Keiko Fujimori en sus primeros 100 días?

La inseguridad y legitimarse. Necesita gente con experiencia que ya sepa qué botón apretar para entregar resultados rápidos, porque la luna de miel se le acabó en dos horas. Debe ir al sur con un plan de desarrollo, con agua, pistas y veredas. Presencia del Estado.

— ¿De quién es la responsabilidad de la derrota electoral de Somos Perú y la pérdida de su inscripción?

Después de la guerra todos somos generales. Yo soy nuevo en el partido y no señalaré culpabilidades. El partido hará un esfuerzo por reinscribirse.

— Para cerrar con la entrevista, haremos un ping-pong. Le voy a mencionar algunos nombres y usted debe responder lo primero que piense. Empecemos, Rafael López Aliaga.

Raro.

— Daniel Urresti.

Una persona interesante.

— Francis Allison.

Tiene alguna experiencia.

— Y Renzo Reggiardo.

Me parece buena persona.