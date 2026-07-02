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Resumen

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El alcalde de Surco, Carlos Bruce, postula al sillón municipal de Lima por Somos Perú. Él consideró que a la Vía Expresa Sur, ejecutada durante la administración de Rafael López Aliaga (Renovación Popular), aún le “falta un 40% o 50% de obra”. Agregó que esa pista no puede ser considerada una vía rápida recordó que “ya tiene muertos y atropellados”.

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