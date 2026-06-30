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Resumen

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El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró improcedente la inscripción de la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima este martes 30.

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