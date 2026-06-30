El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró improcedente la inscripción de la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima este martes 30.

El organismo concluyó que el líder de Renovación Popular mantiene vigente su condición de senador electo para el período parlamentario 2026-2031.

Renovación Popular puede apelar la decisión para que el caso lo evalúe el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Resolución del JEE de Lima Centro

Argumento

Recientemente, el JNE proclamó a López Aliaga como senador electo. El JEE de Lima Centro señaló que esa proclamación constituye un acto formal, cuya validez se mantiene mientras no exista una decisión oficial que la deje sin efecto.

“El candidato Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla adquirió la condición de senador electo proclamado como consecuencia de un acto formal emitido por el órgano competente, cuya validez y eficacia se presumen mientras no sea revocado, dejado sin efecto o modificado mediante el procedimiento y por la autoridad expresamente prevista por el ordenamiento jurídico”, señala la Resolución N.° 04301-2026-JEE-LICN/JNE, emitida este 30 de junio.

El documento añade: “Por ello, dicha condición jurídica no puede entenderse alterada por la sola manifestación de voluntad del referido candidato”.

Renovación Popular había remitido dos documentos para acreditar que López Aliaga no asumiría el cargo de senador. El primero fue un oficio dirigido al JNE el pasado 19 de junio, con el cual López Aliaga comunicó su “desistimiento irrevocable” de ser proclamado y recibir la credencial como senador. El segundo también fue un oficio, pero remitido al Oficial Mayor del Congreso, con el mismo objetivo.

Proceso

El especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos precisó que la resolución del JEE de Lima Centro debe ser notificarse al personero de Renovación Popular, quien tiene derecho a apelar dentro de los tres días siguientes.

Villalobos añadió que será el pleno del JNE que, previa audiencia pública, resolverá la controversia.

“O confirmará la decisión del JEE y lo dejará fuera de carrera o la revocará y admitirá su candidatura al considerar que no existe un impedimento legal para que postule”, explicó.

Consultado por El Comercio, aseguró que López Aliaga aun puede asumir como senador.

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