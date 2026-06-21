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El exministro de Relaciones Exteriores Francisco Tudela consideró que el primer reto que tiene el nuevo gobierno, que se instalará a partir de julio, “es evitar el contagio” de la realidad de Bolivia, donde el presidente Rodrigo Paz afronta fuertes protestas y bloqueos, “al espacio político peruano”.

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