En una entrevista con El Comercio, Tudela también dijo que no cree que el escaso margen con el que eventualmente Keiko Fujimori (Fuerza Popular) gane la Presidencia afecte la estabilidad de su administración. “Si Roberto Sánchez estuviera insatisfecho con las elecciones debió haberlo estado desde la primera vuelta”, complementó.

— Cuando aún falta resolver poco más del 0,8% de las actas observadas, Keiko Fujimori le lleva a Roberto Sánchez una ventaja de 36 mil votos. Quien gane la Presidencia lo hará por un margen mínimo. ¿Este resultado tan ajustado puede afectar la estabilidad del nuevo gobierno?

Creo que Pedro Castillo ganó por 44 mil votos o 40 mil votos, que tampoco era gran cosa. De tal manera, que no veo por qué vaya a afectar [esta situación] la estabilidad del nuevo gobierno, a menos de que desde Juntos por Perú decidan violar la ley e imitar a Evo Morales y a sus insurrectos en Bolivia.

— Desde un sector de Juntos por el Perú han cuestionado el voto de los peruanos que residen en el extranjero. ¿Cómo interpreta usted esto?

Como un gesto desesperado de Juntos por el Perú, porque los peruanos en el extranjero son tan peruanos como usted o yo y tienen todo el derecho del mundo de votar por sus jefes de Estado y su Congreso. Y así se hace en muchas partes del mundo, donde los ciudadanos que están en el extranjero votan, a través de sus consulados en sus elecciones nacionales. El argumento de Juntos por el Perú no tiene bien. Es decir, según Juntos por el Perú, el solo hecho de estar en el extranjero desnacionaliza a los peruanos. Eso es una monstruosidad, que va en contra de las normas internacionales y de la Constitución Política del Perú.

— ¿Es realmente el voto extranjero el que le puede dar una victoria a Keiko Fujimori o ha sido el hecho que Roberto Sánchez obtuvo menor votación que Pedro Castillo en 2021?

Fíjese, es un pretexto de Roberto Sánchez, por una razón sencilla. Lo que ha sucedido es que el voto en el extranjero es uno de los últimos en llegar y se cuenta al final, pero lo que cuenta son lo más de 9 millones de votos que ha recibido la candidata Keiko Fujimori. Uno no puede cortar la continuidad de la elección donde le conviene. O sea, si los votos de los peruanos en los extranjeros hubieran llegado primero, ¿Sánchez estaría pidiendo la anulación de la nacionalidad a los limeños? Eso sería absolutamente, ridículo.

— ¿Cuáles son, a su juicio, los retos de un eventual gobierno de Keiko Fujimori en sus primeros 100 días?

En los primeros 100 días de mandato, ella tiene que instalar una política de seguridad eficaz con las personas adecuadas para combatir al crimen organizado, que se dedica a las extorsiones y l sicariato. También al narcotráfico y a los remanentes de Sendero Luminoso en el Vraem. Esa es la primera prioridad. Y la seguridad es desregular y reactivar la economía peruana. El Perú debería crecer al 5% y no a una cifra de 2,3% como viene sucediendo.

“El Perú tiene un primer reto, que es evitar el contagio de esa realidad boliviana al espacio político peruano”, sostuvo Tudela. (Foto: Joel Alonzo/ GEC) / JOEL ALONZO

— Durante su campaña de segunda vuelta, Fujimori prometió un gobierno abierto y tecnocrático. ¿Es necesario que su primer jefe de Gabinete Ministerial sea un independiente y no militante de Fuerza Popular?

No lo creo necesario. Tiene que ser un gobierno inclusivo, pero no tiene por qué entregar la Presidencia del Consejo de Ministros, que es el ente coordinador entre todos los ministerios, a alguien de la oposición. Hay ministerios, que, por la misma naturaleza del gobierno, el partido triunfante se reserva para sí mismo y creo que uno de ellos es la PCM, y los otros son Relaciones Exteriores, Defensa y Comercio Exterior y Turismo. Hay campos en los cuales el Ejecutivo tiene que reservarse el derecho de colocar a sus ministros, puesto que Fuerza Popular es el partido que ha ganado las elecciones.

— En el sur del país y en la sierra central y norte, Keiko Fujimori tuvo poco respaldo. ¿Qué tipo de gestos debe tener ella para estos ciudadanos?

Más que gestos, que es un término que no significa nada, lo que tiene que tener son actos de gobierno. Ella, en su programa de gobierno, tiene proyectos sobre infraestructura en salud, construcción de colegios y reforma del sistema educativo. En los últimos 26 años, estos rubros han sido abandonados y sacrificados en lo que los franceses llaman la política politiquera. Por desgracia, la educación y la salud han sido objeto de repartos del poder y no de una acción de gobierno verdaderamente eficaz.

El reto que tiene el gobierno de Fuerza Popular es emprender una reforma eficaz en el campo de la salud, de la educación y de la infraestructura, que llegue a las regiones y termine con el abandono. Otro factor fundamental es trabajar acuciosamente en la regionalización, porque las regiones absorben el 60% del presupuesto y si ese dinero no se usa eficazmente, a fin de año regresa al tesoro público para ser nuevamente asignado.

— En el 2021, Fuerza Popular denunció un “fraude en mesa”. Y hoy, Juntos por el Perú ha convocado marchas y ha señalado que no aceptará que “se imponga un resultado que no refleje la voluntad popular”. ¿Cuáles son los riesgos de este tipo de discurso?

Es desconocer la elección. El señor Sánchez no tuvo ninguna queja en la primera vuelta y en la segunda vuelta, que ha sido una elección mucho más fácil, puesto que era solamente entre dos candidatos presidenciales, ya no había que elegir senadores ni diputados, era una elección fácil de contabilizar. Y cuando ha visto que el resultado le ha sido adverso pretende impugnar las elecciones. Esto es absurdo. Si Sánchez estuviera insatisfecho con las elecciones debió haberlo estado desde la primera vuelta. Pero como creyó que la primera vuelta les convenía, no se quejó y le pareció todo muy bien.

— ¿Y cómo debe ser la relación de un eventual gobierno de Fujimori con el Congreso? Por ejemplo, ¿debe presidir las dos cámaras? ¿Dejar que otro partido dirija la cámara de diputados?

La conformación de la Mesa Directiva [del Congreso] es un tema de arduas negociaciones y delicado. Por ello, no se puede adelantar posiciones sobre eso.

— Desde noviembre, la ex primera ministra Betssy Chávez está en la embajada de México en Lima. Ni el gobierno de Jerí ni el de Balcázar, al momento, han resuelto su situación. ¿Qué decisión debe tomar el nuevo Ejecutivo?

Ha sido un asilo irregular, de eso no cabe duda. Esa es la razón por la cual los gobiernos anteriores no han dado el salvoconducto, pero evidentemente deberá buscarse una solución al problema.

— ¿Y por dónde pasa esta?

Bueno, como violar una delegación diplomática va contra la Convención de Viena, evidentemente el gobierno puede permanecer pasivo o puede otorgar el salvoconducto. Cualquiera de las dos opciones es válido.

— En los últimos meses, se ha evidenciado las discrepancias que existe entre Estados Unidos y China sobre las inversiones de estos últimos en el Perú, sobre todo en el puerto de Chancay. ¿Cómo debe ser la relación del nuevo gobierno con estos dos países en este contexto?

Son dos países muy importantes para el Perú, pero que se enmarcan en esferas diferentes. La China es nuestro primer socio comercial y es importante mantener esta relación. Pero, naturalmente, la visión política y los sistemas de gobierno, son diferentes y pertenecen a mundos distintos más allá de los económico. Estados Unidos es también un socio económico importantísimo, sobre todo es el primer proveedor de capital financiero para el Perú. Y hay una compatibilidad en el sistema político. Por ejemplo, la democracia y el respeto a la persona humana. Y, además, por medio de la OEA estamos insertados en el sistema continental de los Estados Unidos, lo que ellos llaman hemisferio occidental.

— En el marco de la llamada “Doctrina Donroe”, promovida por Trump para frenar la influencia de China y Rusia en América Latina, ¿el Perú puede mantenerse en el medio?

En realidad, el país no se mantiene en el medio. Lo que tiene es niveles de relación distintos. En el caso del Perú tiene una relación política mucho más intensa con los Estados Unidos. A pesar de que comercialmente tiene una relación de primer orden con la China. No se trata de mantener una equidistancia de todo o nada como era en la Guerra Fría. No es el caso. No tenemos afinidad política e ideológica con la China, que es un régimen de partido único […] Dentro de la tradición cristiana, del derecho natural, la democracia y los derechos individuales, pues la visión política de los Estados Unidos es afín a la visión política del Perú.

— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no respaldó abiertamente a Keiko Fujimori, como sí lo hizo con otros candidatos de derecha en la región. Por ejemplo, en Argentina, Honduras y Colombia. ¿Por qué cree que se da esta situación?

Creo que esa situación se dio por dos razones. La primera, la elección era muy ajustada e inicialmente no había una certeza absoluta [sobre los candidatos en el balotaje] debido a la lentitud del sistema electoral peruano sobre el resultado [de la primera vuelta]. Y, en segundo lugar, siendo la elección tan apretada, pues evidentemente el gobierno americano debe haber pensado que era mejor esperar. En el caso de Colombia, a las 24 horas [de su primera vuelta], con el 99,98% del conteo ya realizado se sabía que De la Espriella era el ganador. Lo mismo con Milei y con Kast [en Argentina y Chile, respectivamente]. Han sido nuestras propias deficiencias las que inhibido a los Estados Unidos de hacer un pronunciamiento.

— En Sudamérica- salvo por Uruguay, Brasil y Colombia- parece haberse dado un giro a la derecha. ¿Cómo ve el mapa geopolítico de la región?

Yo no pondría a Colombia como excepción, porque De la Espriella va a ganar, es lo más probable. Por lo tanto, esto significa que toda la costa del Pacífico, desde Centroamérica hasta el estrecho de Magallanes, se ha librado del socialismo del siglo XXI. Eso es, enormemente importante, en el terreno político, militar y económico. Eso significa un espacio de mayor libertad, puesto que todos sabemos que Rusia y China a través de los BRICS ha intervenido constantemente como una influencia mayor en el socialismo del siglo XXI de América Latina. Toda esa influencia ha desaparecido en la costa del Pacífico y eso es importante para América del Sur, porque el Pacífico es hoy el eje económico industrial […]

— ¿Qué escenario internacional afrontaría un eventual gobierno de Keiko Fujimori?

Bueno, el gobierno de Fujimori enfrentará el escenario internacional del cual he hecho mención. Esto ya se está dando, es una realidad. Entonces, en lo que es la relación con las potencias, el Perú es un país importantísimo en América Latina. Tiene cinco fronteras, por desgracia, algo permeables. Comparte la selva amazónica con el Brasil. El río Amazonas está en el Perú y el país tiene la mayor biodiversidad del mundo. Y para el Perú es importante lo que pase en Bolivia, en la confrontación que Rodrigo Paz tiene con el comunismo boliviano dirigido por Evo Morales.

— ¿Estas protestas se pueden replicar en el Perú?

El Perú tiene un primer reto, que es evitar el contagio de esa realidad boliviana al espacio político peruano. Y, por otro lado, se van a producir cambios en el Brasil puesto que Lula está al final de su mandato. Lo más probable es que en América Latina, con la excepción de Uruguay, se consolide una visión democrática de centro derecha mucho más sólida que en el pasado. Es el final definitivo del socialismo marxista en América Latina, en su versión castrista, de foro de Sao Paulo, de Grupo de Puebla, porque Cuba tiene para meses.

— Han pasado más de seis meses desde que Estados Unidos extrajo a Nicolás Maduro de Venezuela. ¿Hay condiciones para que ese país vaya a elecciones libres y democráticas? ¿Para una salida del chavismo del poder?

Es enormemente frustrante el proceso venezolano, porque es uno por etapas para llegar a la fase democrática. Y para garantizar que el chavismo no haga un fraude o manipule las elecciones, todavía falta una mayor depuración del gobierno de Venezuela. Esta semana se han alejando personalidades del chavismo del Ejecutivo venezolano, de tal manera que es un proceso gradual, que no puede ser inmediato, porque el riesgo de un rebote de las fuerzas del chavismo dentro de Venezuela sería extremadamente peligroso. Lo mismo vale para Cuba.

— Usted ha referido que la elección en Colombia puede marcar el fin del socialismo del siglo XXI en América Latina, pero usualmente el posicionamiento las corrientes políticas es cíclico. ¿Habla de un fin definitivo?

Yo veo un fin definitivo en la medida de que Cuba capitule, porque el gobierno cubano y sus servicios de inteligencia y la capacidad directiva del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo, unido al respaldo que tienen de Rusia y China, es lo que ha mantenido este socialismo vivo. Pero la situación de Cuba es crítica y no va a durar mucho tiempo más. En el caso de Cuba, como en el de Venezuela, es un cambio de régimen producido por causas económicas y el fracaso completo del sistema político que adoptaron.

“Es el final definitivo del socialismo marxista en América Latina, en su versión castrista”. (Foto: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

— Este domingo, en Colombia se define la segunda vuelta presidencial entre el derechista Abelardo de la Espriella y el oficialista Iván Cepeda. ¿Cómo ve el panorama en este país?

Todo indica que después del catastrófico gobierno de Gustavo Petro, que inclusive en el pleno internacional levantó una aspiración falsa respecto al territorio peruano de la isla Chinería, pero en general, ha sido un gobierno económica y socialmente catastrófico. Lo más probable es que De la Espriella gane la elección y consolide el giro de América Latina hacia el centro derecha.

— En agosto, Petro dejará el poder. Su relación con el Perú fue tirante. ¿Con el nuevo gobierno colombiano, se podrá restablecer al 100% la relación con Bogotá?

Sin lugar a dudas, si el petrismo no continúa con Iván Cépeda, evidentemente el entendimiento va a ser inmediato con el nuevo gobierno de Colombia.

— El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha prometido la expulsión 330 mil inmigrantes en su país. ¿Qué tipo de relación debe tener Lima con Santiago frente a este tipo de acciones? ¿Es viable establecer un conducto humanitario en la frontera?

La realidad es que, si bien las relaciones con Chile son buenas, que, si bien hay una integración económica muy fuerte, y también inversiones peruanas en Chile y viceversa, el hecho es que ya la cancillería peruana, en alguna oportunidad, se ha pronunciado, en el sentido, de no hacer un corredor humanitario terrestre. Hay otras maneras de evacuar a los extranjeros ilegales que se encuentran en Chile, no necesariamente a través de la frontera peruana. Se puede hacer por vía marítima, en algunos casos por vía aérea. Es cuestión de que el gobierno de Chile examine sus costos, pero no hay una exigencia chilena para que el Perú se obligue [a aceptar] un corredor humanitario. Y no, no veo ningún [escenario de fricción].