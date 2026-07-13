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Transición y estabilidad

“Después de un período prolongado de incertidumbre, el país cuenta nuevamente con condiciones favorables para proyectar su desarrollo”.

    Luis Arroyo Sánchez
    Por

    Presidente del Consejo de Ministros

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La estabilidad también se construye desde la forma de gobernar". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "La estabilidad también se construye desde la forma de gobernar". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La historia nos ha demostrado que ningún país puede construir su futuro en medio de una inestabilidad permanente. El crecimiento económico, la inversión, la ejecución de políticas públicas y la atención de las necesidades de la población requieren una condición previa: estabilidad política e institucional, respeto por las reglas democráticas y la capacidad de construir acuerdos que trasciendan la coyuntura. Cuando esos elementos se debilitan no solo se deteriora el debate público, sino también se limita la capacidad del Estado para responder a las demandas de los ciudadanos y se resiente la confianza en las instituciones.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.