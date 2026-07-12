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Resumen

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El próximo congreso podría ser igual de impredecible que este, pero menos súbito. Me explico. Las leyes, en promedio y en principio, no nos agarrarán tan de sorpresa como ahora. Sabremos qué aprueban los diputados y, si es algo muy polémico, habrá tiempo para hacer chilla pública antes de que lo vea el senado. Mauricio Zavaleta, desde Pittsburgh donde hace un doctorado en ciencias políticas, me dijo: “En realidad este Congreso no ha hecho una bicameralidad sino una unicameralidad chiquita, concentrando todo en el senado. Han transferido todo el poder al senado y han dejado poco a los diputados”.

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