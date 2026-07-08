Como parte de la búsqueda de Peruanos que Suman, se recorrerá el Perú de punta a punta en tres etapas desde el próximo lunes 13 de julio.
Como parte de la búsqueda de Peruanos que Suman, se recorrerá el Perú de punta a punta en tres etapas desde el próximo lunes 13 de julio.
Por Redacción EC

Estamos convencidos de que en cada pueblo del país existen historias inspiradoras de compatriotas que intentan construir un mejor Perú, y por eso El Comercio y el BCP se embarcan por tercera vez en la búsqueda de los peruanos que suman.

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