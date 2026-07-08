Estamos convencidos de que en cada pueblo del país existen historias inspiradoras de compatriotas que intentan construir un mejor Perú, y por eso El Comercio y el BCP se embarcan por tercera vez en la búsqueda de los peruanos que suman.

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Como parte de esta búsqueda recorreremos el Perú de punta a punta en tres etapas. El lunes 13 de julio partiremos hacia el norte del pais, en un viaje en el que pasaremos por la Panamericana Norte rumbo a Áncash, La Libertad, Cajamarca, Piura y muchos más destinos en esas y más regiones. A fines de este mismo mes iniciaremos el segundo viaje hacia la zona sur del país, en el recorrido más largo de la campaña. Partiendo desde Lima, iremos hacia Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, para luego comenzar el retorno por Puno, Cusco y Apurímac, en lo que será el viaje más extenso de Peruanos que Suman. Como último recorrido, a fines de agosto nos adentraremos en la sierra y selva del país. Iniciaremos en Ayacucho y visitaremos Huancavelica, Junín, Pasco, Huánuco y San Martín. Costa, sierra y selva: ningún rincón se queda afuera.

Y nuestro aliado perfecto para esta aventura serás precisamente tú, estimado lector. Peruanos que Suman mantiene como uno de sus pilares principales la nominación de nuestros protagonistas por parte de sus propios familiares, vecinos o amigos, convirtiéndose así en una plataforma donde los propios peruanos elegirán a los mejores representantes de su comunidad.

Además… El recorrido de nuestro periodista Miguel Rocca podrá seguirse vía redes sociales de El Comercio, en Instagram, Facebook y TikTok, donde día a día, y en cada viaje, irá mostrando al personaje entrevistado, su historia y más detalles.

Además de la cobertura de la campaña Peruanos que Suman, seguir el recorrido será llamativo porque cada lugar visitado ofrece sus propias atracciones, paisajes, lugares y mucho más. Si el Perú es un país hermoso, imagina recorrerlo de punta a punta en cada uno de estos viajes.

De esa forma nos aseguramos de que la selección de las historias sea lo más democrática posible, pues quién mejor que los testigos de primera mano para escoger las iniciativas más resaltantes de su entorno.

En este mapa elaborado por el equipo de El Comercio, te mostramos al detalle cada uno de los tres viajes que hará nuestro periodista por las distintas regiones del pais.

Puedes postular a tu candidato en las páginas web de El Comercio (elcomercio.pe) y BCP (viabcp.com). Y en la web del Diario podrás encontrar un especial digital donde mostraremos parte de la ruta, conocerás a los personajes que iremos encontrando en el camino y mucho más. Porque esta historia la escribimos todos juntos.

Zona Norte (13 de julio): salida desde Lima hacia el norte del país (13 días) hasta el 25 de julio.

Zona Sur (27 de julio): salida desde Lima hacia el sur del país (18 días) hasta el 13 de agosto.