El mes de julio 2026 no solo trae consigo descanso para una parte de la población, sino también para el sector educativo, con la llegada de las esperadas vacaciones escolares. El Ministerio de Educación (Minedu) anunció las fechas para este receso de invierno que está dirigido exclusivamente para los colegios públicos en medio de las celebraciones por Fiestas Patrias. Esta medida representa un merecido descanso en la rutina no solo para los escolares, sino también para los profesores y padres de familia, quienes podrán llevar a cabo diversas actividades, con el objetivo de librarse del estrés escolar, tras varios meses de arduo trabajo en las aulas. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO INICIAN LAS VACACIONES ESCOLARES 2026?

En el marco del calendario escolar 2026, el Ministerio de Educación estableció que las esperadas vacaciones escolares se llevarán a cabo del del 27 de julio al 7 de agosto, en los colegios públicos a nivel nacional. Mientras que, en cuanto a las instituciones privadas tienen la facultad de hacer ligeras variaciones en sus cronogramas, con la condición de que se comunique anticipadamente a los padres de familia y escolares.

El Minedu estableció que las vacaciones escolares inicien del 28 de julio al 8 de agosto de 2025 para los colegios estatales del país.

Asimismo, durante estos días de receso, los profesores de los colegios estatales tendrán que asistir a los centros educativos para desarrollar las lecciones educativas, labores de planificación y organización de las actividades escolares para la última etapa escolar del año.

Calendario del año escolar 2026, según Minedu

A continuación, te presentamos el cronograma oficial del Ministerio de Educación (Minedu) para el año escolar 2026, que contempla 36 semanas lectivas y 8 semanas de gestión, organizadas en bloques que permitirán fortalecer tanto la planificación pedagógica como las labores administrativas en las instituciones educativas públicas y privadas.

Según la calendarización oficial, el año académico se desarrollará de la siguiente manera: