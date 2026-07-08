Un camión de carga perteneciente a la empresa Shalom se despistó y cayó a las aguas del río Pachachaca durante la noche del martes 7 de julio del 2026. El incidente ocurrió en el sector de Casinchihua, una zona rural perteneciente a la provincia de Abancay, en la región Apurímac.

El vehículo pesado, portador de la placa de rodaje CAZ-717, era operado por Guillermo Martín Morales, de 35 años de edad. El punto exacto del siniestro se localizó en el puente del sector Casinchihua, situado específicamente a la altura del kilómetro 417 de la carretera Interoceánica.

De acuerdo con la información preliminar recabada en la zona, el accidente se produjo a unos 40 kilómetros de distancia de la ciudad de Abancay. Las causas que originaron que la unidad de carga perdiera el control y terminara en el cauce del río son actualmente materia de investigación por parte de las autoridades policiales competentes.

Estado del chofer y su acompañante tras caída de camión en Apurímac

A pesar de la magnitud del accidente y la altura desde la cual se precipitó el camión, tanto el conductor Morales como su acompañante lograron sobrevivir al impacto. Ambos fueron auxiliados tras el siniestro, mientras que la unidad de transporte de carga se mantiene todavía sumergida en el interior del río Pachachaca.

Hasta el cierre de esta nota, ni las autoridades locales ni el personal de la empresa propietaria del camión de carga iniciaron las actividades de retiro del vehículo pesado, el cual permaneció varado en medio del río, mientras que solo un cerco con un listón amarillo marca la zona del puente que se quedó sin varanda producto del siniestro.

Este sector de la vía Interoceánica es monitoreado regularmente por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), que supervisa el estado de las rutas nacionales y los reportes de tránsito. Según testigos, la zona de Casinchihua ha sido escenario previo de otros accidentes de tránsito de gravedad que han requerido la intervención de brigadas de rescate especializadas.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú permanecen en el lugar para garantizar la seguridad vial en el tramo afectado y facilitar las diligencias de ley correspondientes. La circulación por este tramo de la ruta que une Abancay con Chalhuanca se mantiene bajo vigilancia mientras se determinan las responsabilidades técnicas del suceso.