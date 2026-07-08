Camión de carga Shalom cae de un puente al río Pachachaca en Apurímac. (Foto: X / @MarcoAn42551200)
Camión de carga Shalom cae de un puente al río Pachachaca en Apurímac. (Foto: X / @MarcoAn42551200)
Por Redacción EC

Un camión de carga perteneciente a la empresa Shalom se despistó y cayó a las aguas del río Pachachaca durante la noche del martes 7 de julio del 2026. El incidente ocurrió en el sector de Casinchihua, una zona rural perteneciente a la provincia de Abancay, en la región Apurímac.

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