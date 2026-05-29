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Un sismo de magnitud 4.5 se registró esta mañana en el departamento de Apurímac. Foto: IGP
Un sismo de magnitud 4.5 se registró esta mañana en el departamento de Apurímac. Foto: IGP
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4.5 se registró la mañana de este viernes 29 de mayo en la región Apurímac, siendo el tercer evento sísmico reportado en lo que va del día, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 07:25 horas y alcanzó una profundidad de 90 kilómetros.

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