Un sismo de magnitud 4.5 se registró la mañana de este viernes 29 de mayo en la región Apurímac, siendo el tercer evento sísmico reportado en lo que va del día, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 07:25 horas y alcanzó una profundidad de 90 kilómetros.

El IGP detalló que el epicentro se localizó a 26 kilómetros al este de Lembrana, en la provincia de Abancay, donde el evento sísmico alcanzó una intensidad II-III.

El IGP detalló que el epicentro se localizó a 26 kilómetros al este de Lembrana, en la provincia de Abancay (Foto: Andina)

Pese a la seguidilla de movimientos registrados durante la jornada, hasta el momento las autoridades locales y regionales no han informado sobre daños materiales ni víctimas producto del temblor.

Medidas de prevención

Ante este nuevo sismo, es preciso recordar la importancia de mantener la calma y reforzar las medidas de preparación frente a emergencias.

Entre las principales recomendaciones están: identificar rutas de evacuación, preparar la mochila de emergencia y seguir las indicaciones oficiales en caso de nuevos eventos sísmicos.

Cabe señalar que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) continúa monitoreando la situación junto a las autoridades regionales.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0322

Fecha y Hora Local: 29/05/2026 07:25:52

Magnitud: 4.5

Profundidad: 90km

Latitud: -13.79

Longitud: -72.54

Intensidad: II-III Lambrama

Referencia: 26 km al E de Lambrama, Abancay - Apurímachttps://t.co/wrRaYkT9xQ — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 29, 2026

Simulacro Nacional Multipeligro 2026

Hoy a las 10:00 horas se desarrollará el Primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026 a nivel nacional, actividad que busca evaluar la capacidad de respuesta de autoridades y ciudadanía frente a escenarios como sismos, tsunamis, huaicos, inundaciones y desbordes de ríos.

Mochila de emergencia según Indeci

De acuerdo a la información brindada y compartida por INDECI, estos son los artículos, productos e implementos que toda Mochila de Emergencia debe contener preventivamente:

Alimentos no perecibles como atún, galletas de soda, frutos secos

Caramelos

Botellas de agua

Dinero en monedas

Artículos específicos para bebés e infantes / uso femenino (toallas higiénicas) / adulto mayor.