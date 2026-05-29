El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) anunció para el viernes 29 de mayo la realización del Primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026 con el objetivo de reforzar la preparación de la población frente a situaciones de emergencia. La actividad contempla una serie de acciones coordinadas orientadas a mejorar la respuesta ciudadana y promover una actuación organizada ante posibles desastres naturales. La subdirectora de Preparación del Indeci, Catherine Palacios, explicó que el ejercicio permitirá poner en práctica los protocolos de reacción frente a un sismo y fortalecer la capacidad de respuesta de la población y las autoridades. En declaraciones brindadas a Canal N, destacó que la realización constante de estos simulacros contribuye a que las personas reaccionen con mayor calma, orden y rapidez cuando ocurre una emergencia real. Asimismo, remarcó además que este tipo de actividades busca fomentar una cultura de prevención en hogares, centros educativos, instituciones públicas y empresas privadas. Además, recordó la importancia de identificar rutas de evacuación, zonas seguras y contar con una mochila de emergencia para actuar de manera adecuada en caso de un evento sísmico u otro desastre.

Conoce la hora de este simulacro y también como se desarrollará este nuevo sistema de evacuación denominado Multipeligro

El Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se desarrollará este viernes 29 de mayo desde las 10:00 de la mañana y tendrá como finalidad fortalecer la capacidad de respuesta de la población ante distintos escenarios de emergencia. La actividad ha sido denominada de esa manera debido a que incluirá una serie de acciones coordinadas orientadas a preparar a los ciudadanos frente a eventos como sismos, tsunamis y aluviones. El ejercicio comenzará con la activación de sirenas, campanas, bocinas y alertas emitidas por el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe), que recrearán la ocurrencia de un movimiento sísmico. Durante los primeros dos minutos, las personas deberán ubicarse en las zonas seguras internas previamente identificadas dentro de viviendas, oficinas o centros de estudio. Una vez concluida la simulación del sismo, se procederá a evacuar hacia espacios seguros externos o puntos de reunión establecidos, llevando consigo la mochila de emergencia. Asimismo, el simulacro incluirá la recreación de alertas de tsunami y aluvión mediante mensajes del sistema Sismate y el uso de sirenas locales. En esos casos, la población deberá desplazarse hacia zonas altas o lugares considerados seguros, alejándose de las áreas cercanas al litoral y de sectores identificados como vulnerables ante deslizamientos o inundaciones.

¿Cómo se desarrollará en los colegios si el horario será a las 10:00 am cuando están en plenas actividades escolares?

De acuerdo con Indeci para este simulacro, considerado el primero de los tres previstos para desarrollarse durante el presente año, se proyecta la participación de 9 millones 341 mil 956 estudiantes y 612 mil 924 docentes pertenecientes a 87 mil 341 instituciones educativas. La jornada se llevará a cabo en tres horarios distintos: 10:00 de la mañana, 3:00 de la tarde y 8:00 de la noche, con el objetivo de facilitar la intervención de la comunidad educativa en los diferentes turnos escolares. La actividad busca fortalecer la preparación y capacidad de respuesta de escolares, maestros y personal administrativo ante situaciones de emergencia o desastres naturales. Asimismo, permitirá evaluar los protocolos de evacuación, organización y coordinación en los centros educativos, promoviendo una cultura de prevención y seguridad entre los integrantes de la comunidad educativa a nivel nacional.

¿Cómo se preparan los gobiernos regionales ante este Simulacro Nacional Multipeligro para llevar a cabo sus acciones coordinadas?

Catherine Palacios precisó que el enfoque del Simulacro Nacional Multipeligro 2026 no será uniforme en todo el país, ya que cada gobierno regional definió el tipo de emergencia sobre el cual pondrá en práctica sus protocolos de respuesta. Explicó que, debido a la ubicación del Perú dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, la mayoría de regiones decidió centrar el ejercicio en la ocurrencia de un sismo. Estas acciones se desarrollarán en 21 departamentos del país, además de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. Sin embargo, señaló que algunas regiones de la Amazonía y la sierra, como Huánuco, Pasco, San Martín y Loreto, optaron por trabajar escenarios vinculados a lluvias intensas, huaicos, inundaciones y deslizamientos de tierra, debido a los riesgos climáticos que enfrentan con mayor frecuencia. Palacios destacó que esta estrategia busca adaptar el simulacro a las amenazas reales de cada zona del país, permitiendo que las brigadas y la población practiquen acciones más cercanas a las emergencias que podrían presentarse en sus localidades. Asimismo, remarcó que el objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta y mejorar la preparación de las autoridades y ciudadanos frente a distintos tipos de desastres naturales.

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