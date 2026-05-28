El viernes 29 de mayo se realizará en distintas regiones del país el primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026, una actividad preventiva organizada para reforzar la preparación de la ciudadanía frente a sismos, inundaciones, huaicos y otras emergencias. La jornada incluirá ejercicios de evacuación, alertas simuladas y acciones preventivas que buscarán poner a prueba la preparación de familias, colegios e instituciones públicas. Además, se aplicarán distintos escenarios según el tipo de riesgo presente en cada región del Perú y sus principales condiciones geográficas y climáticas actuales. A continuación, te contamos cómo se desarrollará el simulacro, qué deberán hacer los ciudadanos y cuáles son las recomendaciones oficiales para participar de forma adecuada.

¿CÓMO SE DESARROLLARÁ EL SIMULACRO NACIONAL MULTIPELIGRO?

El ejercicio comenzará a las 10:00 de la mañana con la activación de sirenas, campanas, bocinas y otras señales de alerta que simularán un fuerte movimiento sísmico. Durante los primeros minutos, las personas deberán permanecer en espacios seguros previamente identificados dentro de viviendas, centros laborales o instituciones educativas.

Una vez finalizada la simulación del sismo, se iniciará la evacuación hacia zonas seguras externas o puntos de encuentro establecidos por las autoridades. La población tendrá que seguir las rutas señalizadas y mantener el orden durante todo el desplazamiento.

Simulacro Nacional Multipeligro ante sismos y peligros asociados. | Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

Además, en algunas zonas se recrearán escenarios adicionales relacionados con tsunamis o aluviones. En esos casos, los participantes deberán trasladarse hacia lugares altos o alejados de áreas consideradas peligrosas.

¿POR QUÉ CADA REGIÓN TENDRÁ UN ESCENARIO DISTINTO?

Las autoridades explicaron que el simulacro tendrá un enfoque multipeligro, lo que significa que no todas las regiones practicarán la misma emergencia. Cada gobierno regional seleccionó el escenario que mejor responde a los riesgos más frecuentes de su territorio.

Por esa razón, la mayoría de departamentos trabajará acciones vinculadas a sismos debido a la ubicación del Perú dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico. Sin embargo, algunas regiones amazónicas y andinas centrarán sus actividades en lluvias intensas, huaicos, inundaciones y deslizamientos de tierra.

El objetivo de esta metodología es que la población practique respuestas más cercanas a las situaciones que podrían ocurrir realmente en cada localidad.

¿CUÁNTAS PERSONAS PARTICIPARÁN EN ESTA JORNADA?

Se estima que millones de estudiantes y docentes formarán parte del simulacro en más de 87 mil colegios a nivel nacional. Para facilitar la participación de toda la comunidad educativa, la actividad se realizará en tres horarios:

10:00 am

3:00 pm

8:00 pm

Desde el Ministerio de Educación señalaron que estos ejercicios ayudan a mejorar la organización de las instituciones y permiten que alumnos, profesores y familias reaccionen con mayor rapidez ante una emergencia real.

Simulacro Nacional Multipeligro. (Foto: Andina)

¿QUÉ DEBE TENER UNA MOCHILA DE EMERGENCIA?

Las autoridades recomendaron preparar con anticipación una mochila con artículos básicos para sobrevivir durante los primeros días después de un desastre. Entre los elementos más importantes se encuentran:

Agua potable y alimentos no perecibles.

Linterna con pilas adicionales.

Botiquín y medicinas personales.

Radio portátil y cargadores.

Copias de documentos personales.

Ropa abrigadora y artículos de higiene.

Silbato, cuerda y herramientas pequeñas.

También se aconseja incluir dinero en efectivo, mascarillas, repelente y artículos para mascotas en caso de ser necesarios, según informa Infobae.

VÍDEO RECOMENDADO: