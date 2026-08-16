Por Redacción EC

Disney y Pixar sorprendieron al público de D23 con el primer adelanto de Coco 2, una nueva historia que volverá a llevar a Miguel al colorido mundo de la Tierra de los Muertos. La esperada secuela continuará las aventuras del joven músico, aunque todavía se mantienen en reserva los detalles de la trama. El estudio confirmó que la producción llegará a las salas de cine en 2029. Con ello, la historia inspirada en las tradiciones mexicanas prepara su esperado regreso a la pantalla grande.