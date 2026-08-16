Disney y Pixar sorprendieron al público de D23 con el primer adelanto de Coco 2, una nueva historia que volverá a llevar a Miguel al colorido mundo de la Tierra de los Muertos. La esperada secuela continuará las aventuras del joven músico, aunque todavía se mantienen en reserva los detalles de la trama. El estudio confirmó que la producción llegará a las salas de cine en 2029. Con ello, la historia inspirada en las tradiciones mexicanas prepara su esperado regreso a la pantalla grande.

El anuncio se realizó durante el evento celebrado en Anaheim, California, donde los asistentes pudieron conocer las primeras imágenes conceptuales de la película. La presentación reunió además a integrantes destacados del equipo creativo y del elenco encargado de poner voz a los personajes. Aunque el proyecto aún se encuentra en desarrollo, el adelanto despertó expectativas entre los seguidores de la cinta original. La nueva entrega apunta así a recuperar la emoción, la música y la identidad visual que marcaron a Coco.

Esto es lo que se verá en la segunda parte de la película Coco que capta la emoción a todos los fanáticos

Las primeras imágenes de Coco 2 muestran a Miguel convertido en adolescente, con una apariencia renovada que marca el paso de los años. El joven vuelve a aparecer junto a su fiel perro Dante y mantiene consigo la guitarra que se ha convertido en un símbolo de su historia. El adelanto presentado por Disney y Pixar recupera así elementos reconocibles de la cinta original. La nueva entrega volverá a sumergirse en el universo del Día de los Muertos. La historia se desarrollará varios años después de los acontecimientos de la primera película.

Sin embargo, el regreso de Miguel también estará marcado por un antiguo enemigo: Ernesto de la Cruz, quien volverá decidido a cobrar venganza. Benjamin Bratt, actor que interpreta al personaje, confirmó durante el evento que retomará este papel y adelantó detalles de la nueva aventura. Según explicó, Ernesto responsabiliza a Miguel por el fracaso de su carrera y la pérdida de su legado. Su enfrentamiento llevará nuevamente al protagonista hasta la Tierra de los Muertos. Allí, Miguel tendrá que formar una inesperada alianza con la estrella que encarna al propio Bratt.

La abuela Coco ¿Volverá a verse con Miguel? Es una pregunta que se hacen todos los fanáticos de la película

Entre las imágenes conceptuales mostradas durante la presentación, una escena captó especialmente la atención por su carga emocional. El material anticipa un esperado reencuentro entre Miguel y su querida abuela Coco en la Tierra de los Muertos. El momento cobra mayor significado al recordar el desenlace de la primera película y el vínculo que ambos construyeron. La posibilidad de ver nuevamente juntos a los personajes promete tocar una fibra sensible entre los seguidores. Así, la secuela parece mantener intacto el componente familiar que convirtió a Coco en una historia entrañable.

El encuentro entre nieto y abuela representa, además, una conexión que trasciende la vida y la muerte dentro del universo de la película. Miguel regresará al más allá y tendrá la oportunidad de estrechar nuevamente a Coco entre sus brazos. La escena conceptual sugiere que los recuerdos y los lazos familiares seguirán ocupando un lugar central en la nueva aventura. Aunque todavía no se conocen todos los detalles de la secuencia, su presentación ya despertó expectativas. Disney y Pixar parecen apostar nuevamente por la emoción como uno de los pilares de la historia.

¿Para cuándo se estrenará la próxima película animada de ‘Coco 2′ según los productores de Pixar?

Coco 2 ya tiene una ventana marcada en el calendario: noviembre de 2029, casi doce años después de que la primera película llegara a los cines. Aunque Pixar todavía no ha revelado el día exacto del estreno, todo apunta a que podría coincidir con las celebraciones del Día de los Muertos. La elección de esa época reforzaría el vínculo de la saga con una de sus principales fuentes de inspiración. Así, Miguel volverá a la pantalla grande más de una década después de su debut.

El regreso llega con el peso de una primera entrega que dejó una huella importante en la taquilla y en los premios. Coco superó los 800 millones de dólares en recaudación mundial y obtuvo dos premios Oscar, a mejor película animada y mejor canción original por “Recuérdame”. Además, alcanzó un 97 % de aprobación en Rotten Tomatoes, consolidándose como uno de los grandes éxitos de Pixar en la última década. Con esos antecedentes, la secuela afrontará el desafío de repetir el impacto emocional y comercial de su antecesora.

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