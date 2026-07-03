La llegada de ‘Toy Story 5′ a los cines no solo ha marcado el regreso de una de las franquicias más exitosas de Pixar, sino que también ha reavivado una interrogante que suelen hacerse sus seguidores desde hace varios años: ¿será el final de la saga o habrá una sexta película?. Aunque muchos consideraban que la historia había encontrado su cierre definitivo con ‘Toy Story 3′, el estudio sorprendió al lanzar una cuarta entrega y ahora volvió a hacerlo con una nueva aventura. En medio de las especulaciones sobre el futuro de Woody, Buzz y los demás juguetes, los máximos responsables de Pixar se pronunciaron sobre la posibilidad de desarrollar ‘Toy Story 6′, revelando cuál es la postura actual del estudio y bajo qué condiciones estarían dispuestos a continuar con una de las sagas más emblemáticas del cine de animación.

¿EXISTE UNA LUZ VERDE PARA UNA NUEVA SECUELA?

La respuesta de los productores fue clara: por ahora no existe ningún proyecto aprobado para desarrollar ‘Toy Story 6′. La productora de la última cinta, Lindsey Collins, explicó que el estudio nunca trabaja pensando en la siguiente entrega mientras produce una película, ya que cada una debe funcionar por sí sola. “Nunca pensamos que fuéramos a hacer Toy Story 2, 3, 4 o 5. Creo que nunca pensamos en la siguiente cuando estamos haciendo una”, afirmó.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de regresar a este universo si aparece una historia realmente convincente. “De momento no hay planes de hacer una sexta, una séptima o una octava. Pero nunca nos opondremos a contar una historia en este universo”, aseguró en diálogo con el medio Hipertextual.

Toy Story 5. | Foto: Pixar

¿CÓMO MANTIENE PIXAR VIVA LA SAGA SIN CAMBIAR A SUS PERSONAJES?

Para Pixar, la posibilidad de seguir ampliando el universo de Toy Story depende de encontrar historias que resulten naturales para sus protagonistas y que reflejen su evolución con el paso de los años. Lindsey Collins explicó que esa transformación constante permite abordar nuevos temas sin perder la esencia que ha caracterizado a la franquicia desde sus inicios. “Eso es lo especial de Toy Story. Aceptar el paso del tiempo. No intentamos encasillar a estos personajes en un determinado modo de ser”, señaló, al destacar que esa visión les permite conectar con situaciones actuales y mantener vigente la saga.

Al mismo tiempo, los responsables del estudio aseguran que existe un compromiso por respetar la identidad de cada personaje en cualquier nueva película. Collins indicó que muchos integrantes del equipo llevan décadas trabajando en Pixar y conocen profundamente a Woody, Buzz, Jessie y el resto de los juguetes, por lo que cuidan que sus decisiones sean coherentes con todo lo construido anteriormente. “Intentamos asegurarnos de que nos mantengamos fieles a los personajes que hemos creado”, afirmó.

Toy Story 5. | Foto: Pixar

¿POR QUÉ PIXAR SIGUE APOSTANDO POR LAS SECUELAS?

Es un dilema difícil para el estudio. Pete Docter, el productor y director creativo de Pixar, explica que existe una lucha entre lo que el público dice y lo que realmente hace. Muchos espectadores piden historias originales, pero cuando las películas llegan a los cines, los números dicen algo distinto: “La taquilla demuestra que a la gente le gusta volver a ver a los personajes que ya conoce”. Crear algo nuevo desde cero es mucho más complicado porque hay que inventar todo un mundo nuevo, mientras que en las secuelas ya todo está construido.