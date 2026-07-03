¿Se viene ‘Toy Story 6’? La contundente respuesta de los máximos responsables de Pixar | Foto: Pixar
¿Se viene ‘Toy Story 6’? La contundente respuesta de los máximos responsables de Pixar | Foto: Pixar
Por Redacción EC

La llegada de ‘Toy Story 5′ a los cines no solo ha marcado el regreso de una de las franquicias más exitosas de Pixar, sino que también ha reavivado una interrogante que suelen hacerse sus seguidores desde hace varios años: ¿será el final de la saga o habrá una sexta película?. Aunque muchos consideraban que la historia había encontrado su cierre definitivo con ‘Toy Story 3′, el estudio sorprendió al lanzar una cuarta entrega y ahora volvió a hacerlo con una nueva aventura. En medio de las especulaciones sobre el futuro de Woody, Buzz y los demás juguetes, los máximos responsables de Pixar se pronunciaron sobre la posibilidad de desarrollar ‘Toy Story 6′, revelando cuál es la postura actual del estudio y bajo qué condiciones estarían dispuestos a continuar con una de las sagas más emblemáticas del cine de animación.

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