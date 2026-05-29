El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Mikela Capurro, la dj, que con 23 años, empieza a construirse un nombre dentro de la escena electrónica nacional e internacional.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Estar rodeada de la gente que quiero, poder impactar positivamente la vida de los demás y sentirme bien conmigo misma, tanto física como mentalmente.

― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

Mi energía. Creo que tengo una manera muy propia de conectar con las personas y de ponerle intención a lo que hago.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

A veces sobre pienso demasiado y quiero que todo salga perfecto, incluso cuando debería simplemente dejar que las cosas fluyan.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Sentir que no estoy viviendo mi vida al máximo o perder a las personas que más quiero.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Mi forma de vivir las experiencias. Me gusta que todo tenga estética, energía y un toque especial, desde la música hasta la manera en la que me visto o celebro algo.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

Juzgar a las personas por su apariencia o tratarlas diferente por como se ven.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

No hay que tomarse nada personal, tengo lucky girl syndrome, tu mayor competencia eres tú. Drinki milky, asu mare, bombaza, que cárcel, fomo, a la firme

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Haber terminado mi educación y haberlo hecho mientras me adaptaba a distintos países, culturas y etapas de mi vida.

― ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando hace mi historia más interesante (no la de alguien más), pero nunca con mala intención o con el fin de dañar a alguien.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Cuando estoy con los que más amo, bailando, viajando o viviendo esos momentos en los que siento que todo está alineado y estoy completamente presente.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mi educación, mi salud mental y física, y todo lo que he hecho para crecer como persona. Creo que invertir en conocerme, cuidarme y seguir aprendiendo ha sido lo que más me ha transformado.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mi consola de DJ, porque me ha permitido expresarme, crear momentos y conectar con otras personas a través de la música.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

Admiro la autenticidad, el magnetismo y que trate bien a los demás, sin importar quienes sean.

― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Me identifico con Frida Kahlo porque convirtió su dolor, su identidad y su manera de ver el mundo en arte. Admiro su autenticidad, su fuerza y cómo nunca tuvo miedo de mostrarse tal como era.

― ¿Cómo te gustaría morir?

En paz, rodeada de mi familia y mis amigos, sabiendo que hice todo lo que me propuse y que impacte de alguna manera la vida de las personas que me rodearon.

― Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿qué crees que serías?

Volvería como una cámara antigua, porque me gusta capturar la esencia de los momentos tal como son, sin filtros ni retoques. Me encanta esa sensación nostálgica que te hace volver a un momento especial y recordar no solo cómo se veía, sino cómo se sentía.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Me gustaría poder aliviar el sufrimiento de las personas y hacer que se sientan menos solas en sus momentos difíciles.

― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Me gustan Joe Dispenza, Tony Robbins y Steven Bartlett porque hablan mucho sobre la mente, la energía, el crecimiento personal y el poder que tenemos para transformar nuestra vida desde adentro. Me interesa mucho esa mezcla entre conciencia, bienestar y propósito.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Escuchar vinilos, descubrir música antigua y encontrar sonidos nuevos en lo cotidiano. Me gusta grabar en mi celular sonidos que aparecen en el día a día, porque siento que hasta lo más simple puede tener algo interesante si lo escuchas con atención.

― ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Más que nombrar a una persona, me parecen despreciables las personas que usan su poder para humillar, manipular o hacer daño a otros.