El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Bruno Acenzo.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

El ocio.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Viajar con las personas que quiero sin pensar en las cuentas.

― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

Mi adicción al arroz chaufa.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

No comer mariscos.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Que reelijamos a quienes nos han metido en el descalabro político que vivimos.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Ver 14 obras de teatro en 7 días.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La falsedad.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

¿Un chifita?

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Las mañanas lentas.

― ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando no es importante y puedo evitar dañar.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

En enero, en Italia, rodando las últimas escenas de la película “La tribu”. Y en la playa, siempre.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

El psicoanálisis.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mi cama.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La lealtad.

― ¿Cómo te gustaría morir?

Rápido, sin dolor y sin pendientes.

― Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿qué crees que sería?

No repetiría la experiencia humana ni volvería convertido en una cosa. No volvería. Pero si me obligan, sería un gato, un tigre, un águila o un delfín.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Cantar.

― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Los del Perú, porque es clave: Vargas Llosa, Roncagliolo, Cisneros y Bayly.

― ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Los políticos corruptos. //