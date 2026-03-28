El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Bruno Acenzo.
MIRA: Hugo Salazar: “Mi mayor logro es vivir de esta profesión en un país que no la aprecia”
― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
El ocio.
― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?
Viajar con las personas que quiero sin pensar en las cuentas.
― ¿Cuál es el rasgo que más te define?
Mi adicción al arroz chaufa.
― ¿Cuál consideras tu peor defecto?
No comer mariscos.
― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?
Que reelijamos a quienes nos han metido en el descalabro político que vivimos.
― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?
Ver 14 obras de teatro en 7 días.
― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?
La falsedad.
― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?
¿Un chifita?
― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?
Las mañanas lentas.
― ¿En qué ocasiones mientes?
Cuando no es importante y puedo evitar dañar.
― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?
En enero, en Italia, rodando las últimas escenas de la película “La tribu”. Y en la playa, siempre.
― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?
El psicoanálisis.
― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?
Mi cama.
― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?
La lealtad.
― ¿Cómo te gustaría morir?
Rápido, sin dolor y sin pendientes.
― Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿qué crees que sería?
No repetiría la experiencia humana ni volvería convertido en una cosa. No volvería. Pero si me obligan, sería un gato, un tigre, un águila o un delfín.
― ¿Qué talento especial te gustaría tener?
Cantar.
― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?
Los del Perú, porque es clave: Vargas Llosa, Roncagliolo, Cisneros y Bayly.
― ¿Qué persona viva te parece despreciable?
Los políticos corruptos. //