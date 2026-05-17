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Una fotografía tomada el 27 de diciembre de 2025 muestra un dron Shahed 136 (Geranium-2) de diseño iraní, utilizado por el ejército ruso, sobrevolando Kiev durante un ataque con drones y misiles rusos. (Foto referencial, Sergei SUPINSKY / AFP).
Una fotografía tomada el 27 de diciembre de 2025 muestra un dron Shahed 136 (Geranium-2) de diseño iraní, utilizado por el ejército ruso, sobrevolando Kiev durante un ataque con drones y misiles rusos. (Foto referencial, Sergei SUPINSKY / AFP).
/ SERGEI SUPINSKY
Por Agencia AFP

Cuba ha obtenido más de 300 drones militares y comenzó a discutir planes para usarlos para atacar la base estadounidense en Guantánamo, buques militares de Estados Unidos y posiblemente incluso Florida, informó Axios en base a inteligencia clasificada de Washington.

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