Último temblor en Perú vía IGP EN VIVO | El Perú se ubica en una zona de gran actividad sísmica, ya que se asienta en el llamado “Cinturón de Fuego del Pacífico”. Por esta razón, no es novedad que la región peruana sea propensa a sufrir sismos de magnitud variada en puntos estratégicos como Ica, Arequipa o Lima u otras regiones que se ven afectadas por su ubicación y el movimiento de las placas tectónicas. Cabe resaltar que no solo el Perú corre con este tipo de riesgos, sino también otros países vecinos, a lo largo de Sudamérica, los cuales presentan características similares a las tierras peruanas. Otro país que también es propenso a sismos de gran magnitud es la lejana región nipona, Japón.

En la siguiente nota, te compartimos los últimos reportes de sismos registrados a lo largo y ancho del país: temblores de baja magnitud, sismos de media y alta intensidad, y alertas por un posible terremoto. Todo ello detallado desde los informes del IGP.

Último temblor en Perú:

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0276

Fecha y Hora Local: 14/05/2026,06:08:58

Magnitud: 4.0

Profundidad: 52 km

Latitud: -15.99

Longitud: -74.01

Intensidad: III Chala

Referencia: 29 km al SE de Chala, Caravelí - Arequipahttps://t.co/kPquGtktiB — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 14, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0275

Fecha y Hora Local: 14/05/2026,05:41:53

Magnitud: 3.6

Profundidad: 39 km

Latitud: -12.70

Longitud: -76.94

Intensidad: II-III Chilca

Referencia: 30 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/KfZdNHIcxr — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 14, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0274

Fecha y Hora Local: 13/05/2026,21:36:35

Magnitud: 3.6

Profundidad: 30 km

Latitud: -14.67

Longitud: -76.09

Intensidad: II-III Ica

Referencia: 77 km al SO de Ica, Ica - Icahttps://t.co/yFwrJQEQr2 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 14, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0273

Fecha y Hora Local: 13/05/2026,14:49:56

Magnitud: 4.0

Profundidad: 36 km

Latitud: -15.17

Longitud: -75.82

Referencia: 73 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Icahttps://t.co/tEooDFUlAx — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 13, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0272

Fecha y Hora Local: 13/05/2026,09:10:28

Magnitud: 4.0

Profundidad: 92 km

Latitud: -4.79

Longitud: -79.92

Referencia: 28 km al SO de Ayabaca, Ayabaca - Piurahttps://t.co/DkQKcgLxMr — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 13, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0271

Fecha y Hora Local: 12/05/2026,17:47:42

Magnitud: 4.3

Profundidad: 17 km

Latitud: -11.07

Longitud: -74.35

Intensidad: III Satipo

Referencia: 37 km al NE de Satipo, Satipo - Junínhttps://t.co/yoHhm2706O — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 12, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0270

Fecha y Hora Local: 12/05/2026,14:42:15

Magnitud: 3.7

Profundidad: 22 km

Latitud: -15.96

Longitud: -74.51

Intensidad: II-III Chala

Referencia: 30 km al O de Chala, Caravelí - Arequipahttps://t.co/0TN09CJ8Q9 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 12, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0269

Fecha y Hora Local: 12/05/2026,13:32:39

Magnitud: 4.2

Profundidad: 185 km

Latitud: -17.00

Longitud: -69.73

Referencia: 20 km al N de Capaso, El Collao - Punohttps://t.co/hmPMGXKCST — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 12, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0268

Fecha y Hora Local: 12/05/2026,12:23:40

Magnitud: 3.4

Profundidad: 15 km

Latitud: -12.40

Longitud: -75.26

Intensidad: II-III Huasicancha

Referencia: 8 km al S de Huasicancha, Huancayo - Junínhttps://t.co/en1cCEeenm — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 12, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0267

Fecha y Hora Local: 12/05/2026,01:03:09

Magnitud: 4.7

Profundidad: 36 km

Latitud: -16.42

Longitud: -73.63

Intensidad: III Atico

Referencia: 24 km al S de Atico, Caravelí - Arequipahttps://t.co/sy0ZS74bNn — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 12, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0266

Fecha y Hora Local: 11/05/2026,14:09:15

Magnitud: 4.1

Profundidad: 29 km

Latitud: -15.78

Longitud: -75.34

Referencia: 50 km al SO de San Juan de Marcona, Nasca - Icahttps://t.co/TgZatfjxcO — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 11, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0265

Fecha y Hora Local: 11/05/2026,13:20:15

Magnitud: 4.3

Profundidad: 51 km

Latitud: -9.44

Longitud: -79.18

Intensidad: III-IV Chimbote

Referencia: 78 km al SO de Chimbote, Santa - Áncashhttps://t.co/pWiJhPZFHA — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 11, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0264

Fecha y Hora Local: 11/05/2026,08:50:57

Magnitud: 4.5

Profundidad: 40 km

Latitud: -4.96

Longitud: -80.77

Intensidad: III-IV Sullana

Referencia: 11 km al SO de Sullana, Sullana - Piurahttps://t.co/zMFxuA8OaV — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 11, 2026

En caso de que se desarrolle un desastre natural, las autoridades recomiendan aplicar los planes de contención. Por ende, apuestan por una cultura de prevención e invitan a la población a que se mantenga informada sobre qué hacer en estas situaciones.

Asimismo, INDECI se dirigió a los peruanos pidiendo que armaran un plan de contingencia ante cualquier desastre natural, como un sismo de gran magnitud que, según indican los expertos, estaría próximo a ocurrir.

A lo largo del año se han realizado simulacros de sismos de escala nacional con el objetivo de instaurar una cultura de prevención dando a conocer información básica ante cualquier escenario sísmico.

Por último, INDECI recomienda que cada familia cuente con políticas preventivas como una mochila de emergencia en la que deberás tener artículos de higiene, alimentos no perecibles, ropa y abrigos, medicinas, tu identificación, dispositivos de comunicación como radios a pilas, linternas y más. Aquí te contamos qué otros elementos básicos debe contener tu mochila de emergencia.

¿Qué debe contener tu mochila de emergencia?

Tu mochila de emergencia en caso de desastres naturales deberá contar con los siguientes artículos: