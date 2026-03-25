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Este 28 de marzo se realizará una nueva edición de Gochisō, el festival de cocina nikkei organizado por Filo, en el Parque de la Exposición.
Este 28 de marzo se realizará una nueva edición de Gochisō, el festival de cocina nikkei organizado por Filo, en el Parque de la Exposición.
/ César Campos / GEC
Por Pierina Denegri Davies

A propósito del regreso de Gochisō, el festival nikkei más esperado del calendario gastronómico limeño, Somos se adelantó a la fiesta y salió de ruta. Visitamos cuatro cocinas que estarán presentes este 28 de marzo: Yume, Kazan, Gaijin y Shimaya, para probar, en primicia, algunos de los platos con los que buscarán conquistar paladares en el Parque de la Exposición. ¿Lo que encontramos? técnica, sabor y una cuota de creatividad suculenta que confirma que la cocina nikkei sigue en constante evolución.

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