Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Hay historias que empiezan en lugares inesperados: una mesa pequeña en un mercado del Callao, una chacra en la sierra de Huánuco o una barra donde la coctelería marca la pauta. En cada uno de esos espacios, cinco mujeres han construido proyectos gastronómicos que hoy sostienen familias, comunidades y equipos de trabajo. En el Día Internacional de la Mujer, presentamos un recorrido por sus trayectorias y por la manera en que han convertido el oficio, la creatividad y pasión en oportunidad.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.