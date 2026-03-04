Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Crujiente por fuera, jugoso por dentro y acompañado de papas doradas y cremas irresistibles, el pollo a la brasa es mucho más que un plato: es una tradición que reúne a familias y amigos alrededor de la mesa. Considerado uno de los mayores orgullos gastronómicos del Perú, su sabor inconfundible lo mantiene como favorito año tras año. Por ello en esta nota te dejamos con una selección de los mejores lugares para disfrutarlo en Lima.