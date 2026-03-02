En este especial de Día1 en el marco del Día de la Mujer, las especialistas responden sobre sus perspectivas para la economía peruana y sus principales preocupaciones a nivel sectorial, subrayando los retos que deben ser abordados con mayor celeridad.

1. Tras un 2025 de crecimiento, ¿cómo ve el panorama económico para el Perú este año, en medio de un período electoral?

Mercedes Aráoz , presidenta de inPerú y exvicepresidenta del Perú: Tras el repunte del 2025, el 2026 combina fundamentos macro relativamente sólidos con dos fuentes de riesgo: la incertidumbre electoral y los choques climáticos, que podrían disminuir el crecimiento del PBI entre 0,5% y 1%. Las empresas proyectan un buen año, pero postergan decisiones de largo plazo mientras observan la evolución del proceso electoral para evaluar inversiones no programadas. Un giro similar al de 2021 podría frenar dichas decisiones.

Por otro lado, un Niño Costero puede afectar infraestructura crítica, logística y precios de alimentos, con impactos adversos potenciales en agricultura y pesca, además de elevar el gasto público de emergencia. Por ello, más que solo crecer, importa sostener credibilidad: prudencia fiscal, estabilidad monetaria y reglas previsibles. La evidencia muestra que la inversión reacciona a señales políticas y a la capacidad del Estado de gestionar riesgos.

La ejecutiva también ha sido exvicepresidenta del Perú y excongresista de la República.

Patricia Dibós, Head de Asset Management & Global Wealth de BBVA Perú: Arrancamos el 2026 con una economía que viene sorprendiendo para bien, con exportaciones récord, recuperación de la inversión privada y términos de intercambio muy favorables por el buen momento del cobre, el oro y la plata. Eso se refleja en un superávit comercial histórico que le da soporte al sol y fortalece los fundamentos macro.

En un año electoral el principal riesgo es la mayor volatilidad de corto plazo, pero desde gestión patrimonial vemos una base más sólida que en otros ciclos, con crecimiento sostenido, inflación controlada –con un Banco Central creíble–, y mejora en empleo y en la confianza empresarial.

La ejecutiva ha sido también directora del CFA Society Perú. / Stefano Banchero

Ana Rosa Delgado, gerente central de Finanzas y Servicios del Negocio en Delosi : El Perú ha tenido la particularidad de mantener una solidez económica, a pesar de la poca estabilidad política como consecuencia de la cantidad de presidentes que ha tenido el país en los últimos años. A pesar de estas circunstancias que se repitieron hace solo unos días y que podrían provocar preocupación e inestabilidad, el país y la economía han podido asimilarlo y no detenerse abruptamente.

Si bien es cierto que un proceso electoral con un nuevo gobierno elegido puede tomar decisiones distintas, esperamos que el candidato que resulte ganador no modifique el camino económico del país que, incluso, se ha convertido en un referente sólido en la región. Tenemos confianza que el bienestar económico y la estabilidad de su manejo prime en el plan de gobierno de quien resulte el nuevo presidente del Perú.

Delgado cuenta con más de nueve años de trayectoria en la compañía operadora de franquicias de restaurantes. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

Christel Achata, CFO de Latam Airlines : El 2025 dejó señales de recuperación en el ámbito económico dando inicio a un 2026 alentador. Como es natural, un proceso electoral trae una cuota razonable de incertidumbre y eso, a su vez, mayor prudencia en las decisiones de inversión. Los años electorales no necesariamente frenan la economía; el impacto dependerá de cómo se conduzca el proceso, de la conocida fortaleza de nuestras instituciones económicas, de la continuidad de las políticas públicas y de nuestra capacidad de reacción frente a un Niño Costero con intensidad y duración aún inciertas. Cuando existe coherencia en la conducción económica del país, la inversión puede avanzar incluso en escenarios volátiles.

El panorama es de cautela responsable y de resiliencia ante la adversidad, pero también de oportunidad.

Con más de 13 años en la compañía aerocomercial, Achata ha consolidado su trayectoria en áreas de administración, finanzas y operaciones aeroportuarias.

Claudia Torres, vicepresidenta de Administración y Finanzas de Antamina: El Perú ha demostrado históricamente una gran capacidad de resiliencia económica. Venimos de un 2025 con señales positivas de crecimiento y considero que esa tendencia puede mantenerse en la medida en que se continúen generando condiciones adecuadas para la inversión, tanto pública como privada.

Sectores estratégicos como la minería han sido pilares fundamentales para la estabilidad macroeconómica del país, y su dinamismo es clave para sostener el desarrollo. En contextos electorales es natural que exista mayor cautela, pero más allá del ciclo político, lo determinante es que se mantenga un marco de estabilidad jurídica, predictibilidad regulatoria y apertura a nuevos proyectos. Cuando estas condiciones están presentes, el Perú sigue siendo un destino atractivo para la inversión de largo plazo.

Torres cuenta con 22 años de experiencia en el sector minero.

2. Desde su sector, ¿ve potencial para impulsar mayores inversiones y seguir creciendo este 2026?

Mercedes Araoz , inPerú: Sí hay potencial. Desde inPerú vemos oportunidades para movilizar ahorro hacia inversión productiva en infraestructura resiliente, energía, minería, agroindustria, turismo y logística. En nuestros ‘roadshows’, la visión de los inversionistas internacionales es positiva. Sin embargo, les preocupa la inestabilidad política y nos plantean el desafío de convertir proyectos en cierres financieros con permisos ágiles, estabilidad regulatoria y coordinación público-privada.

En un año electoral, la señal más potente es la predictibilidad: evitar anuncios que alteren las reglas de juego o idas y vueltas en temas que incrementen el riesgo fiscal, y ser especialmente rigurosos en el respeto del estado de derecho. La gestión público-privada de riesgos climáticos –drenajes, puentes, carreteras, puertos– puede reducir pérdidas y mejora retornos esperados para el país.

“Las empresas proyectan un buen año, pero postergan decisiones de largo plazo mientras observan la evolución del proceso electoral”

Mercedes Araoz, presidenta de inPerú

Patricia Dibós, BBVA Perú: Vemos potencial para seguir canalizando más ahorro hacia instrumentos en soles de mayor plazo. Hoy el sol tiene soporte por términos de intercambio favorables y un fuerte ingreso de dólares, lo que refuerza la confianza en la moneda local incluso con diferenciales de tasas bajos frente al dólar. En el frente político, el escenario electoral por ahora no está siendo leído por el mercado como un giro disruptivo de reglas; y eso ayuda a que hogares y empresas mantengan planes de inversión.

“El sol tiene soporte por términos de intercambio favorables y un fuerte ingreso de dólares, lo que refuerza la confianza en la moneda local”

Patricia Dibós, Head de Asset Management & Global Wealth de BBVA Perú

Ana Rosa Delgado, Delosi: Sí, sin duda. En cuanto al sector y a nuestro caso en particular, el 2026 se muestra atractivo para las inversiones, impulsado por tendencias del mercado, recuperación de la economía y nuevas formas de consumo. El sector de franquicias de restaurantes ha venido creciendo desde la recuperación post pandemia a una tasa promedio de 7% y se espera que continúe con la misma tendencia durante este año.

Este crecimiento no solo está basado en la apertura de nuevos restaurantes en las diferentes ciudades de nuestro país, sino también en la adopción de tecnologías que nos permiten llegar a más clientes en las diferentes ocasiones de consumo, a través del delivery, e-commerce y soluciones digitales.

“El 2026 se muestra atractivo para las inversiones, impulsado por tendencias del mercado, recuperación de la economía y nuevas formas de consumo”

Ana Rosa Delgado, gerente Central de Finanzas y Servicios del Negocio en Delosi

Christel Achata, Latam Airlines: En transporte aéreo, definitivamente vemos mucho potencial para seguir creciendo. En el mercado doméstico aún existe espacio para ampliar frecuencias y fortalecer la conectividad entre regiones. El Perú tiene margen para profundizar su integración aérea, lo que impulsa el turismo, el comercio y el acceso de más peruanos a este servicio.

Asimismo, del lado internacional, en Latam Airlines tenemos proyectos de inversión en flota que ampliarían la conectividad del Perú al mundo, los cuales se evalúan considerando la competitividad de cada mercado. Medidas como la aplicación de la TUUA de transferencia en el aeropuerto de Lima influyen en esa evaluación, porque inciden en la viabilidad de operar rutas de conexión. El potencial para expandir la capacidad del sector hacia un crecimiento sostenido está, pero ello requiere asegurar las condiciones óptimas de competitividad.

“En el mercado doméstico aún existe espacio para ampliar frecuencias y fortalecer la conectividad entre regiones”

Christel Achata, CFO de Latam Airlines Perú

Claudia Torres, Antamina: Sí, el sector minero tiene un potencial significativo para impulsar mayores inversiones y contribuir de manera decisiva al crecimiento del país. El Perú cuenta con una cartera relevante de proyectos, una posición geológica privilegiada y minerales que serán clave en la transición energética global. Si se mantienen las condiciones de estabilidad, predictibilidad y reglas claras, el sector puede seguir siendo uno de los principales motores de inversión y generación de empleo formal.

En nuestro caso, la aprobación de la MEIA en 2024 evidencia ese potencial, al habilitar una inversión cercana a US$2.000 millones que extenderá la vida de la operación hasta 2036. Asimismo, el crecimiento del sector trasciende la inversión operativa: mediante Obras por Impuestos hemos comprometido más de S/2.000 millones en alrededor de 70 proyectos. En ese contexto, vemos espacio para seguir creciendo; siempre que exista un entorno que permita ejecutar inversiones con visión de largo plazo y un enfoque sostenible.

“La aprobación de la MEIA en 2024 evidencia ese potencial, al habilitar una inversión cercana a US$2.000 millones que extenderá la vida de la operación hasta 2036”

CFO de Antamina

3. A nivel sectorial, ¿qué retos cree que son los más urgentes a superar en el corto y mediano plazo, tanto locales como globales?

Mercedes Araoz, inPerú: En el ámbito local: destrabe de inversiones, simplificación regulatoria, seguridad jurídica y prevención climática. Un Niño Costero golpea cadenas logísticas y sectores sensibles (agricultura y pesca), por ello es urgente planificar infraestructura resiliente, que “esa planificación llegue a presupuestos multianuales, y seguros/financiamiento de riesgo.

En el ámbito global enfrentamos mayor fragmentación geopolítica, volatilidad financiera y exigencias crecientes en estándares ESG y huella de carbono. Esto obliga a elevar estándares, trazabilidad y productividad. El Perú puede posicionarse mejor si consolida estabilidad y competitividad: logística eficiente, energía confiable, capital humano y acceso a financiamiento de largo plazo.

“Un Niño Costero golpea cadenas logísticas y sectores sensibles (agricultura y pesca), por ello es urgente planificar infraestructura resiliente”

Mercedes Araoz, presidenta de inPerú

Patricia Dibós, BBVA Perú: En Perú, los desafíos son sostener la confianza de los inversionistas durante el ciclo electoral, seguir profundizando el mercado local –ampliando alternativas de inversión en soles de forma gradual y segura–, y reforzar la educación financiera para que más familias inviertan con horizonte de largo plazo y tolerancia al riesgo adecuada. En el plano global, los principales focos son el nivel y la volatilidad de las tasas largas, la mayor imprevisibilidad de la política económica y comercial de EE.UU., las tensiones geopolíticas (Medio Oriente, OTAN) que pueden mover precios de materias primas y, con ello, la inflación global.

“Los desafíos son sostener la confianza de los inversionistas durante el ciclo electoral, seguir profundizando el mercado local, y reforzar la educación financiera”

Patricia Dibós, head de Asset Management & Global Wealth de BBVA Perú

Ana Rosa Delgado, Delosi: El sector retail de franquicias de comida enfrenta retos diarios y continuos. En el corto plazo, los retos son más operativos, económicos, y de gestión de formación y retención del talento. Por lo tanto, los mayores desafíos del sector están centrados en optimizar la rentabilidad, estandarizar las operaciones, proteger la experiencia del cliente frente a la inflación y volatilidad del consumo, y proporcionar el bienestar a nuestros colaboradores, generando un buen ambiente de trabajo con las mejores condiciones del mismo.

Por otro lado, los desafíos a mediano plazo son más estratégicos: lograr una verdadera omnicanalidad, sostenibilidad, responsabilidad de la comunidad e innovación continua en productos y servicios, para adecuarnos a las tendencias de consumo de los clientes.

“En el corto plazo, los retos son más operativos, económicos, y de gestión de formación y retención del talento”.

Ana Rosa Delgado, gerente Central de Finanzas y Servicios del Negocio en Delosi

Christel Achata, Latam Airlines: Es muy urgente acelerar el desarrollo de infraestructura aeroportuaria en las regiones para ir ampliando las capacidades al ritmo que el sector puede crecer. La conectividad impacta directamente en el acceso a empleo, educación y oportunidades productivas fuera de Lima. Avanzar con eficiencia en estos proyectos permitirá integrar mejor al país y promover un crecimiento más descentralizado.

A nivel global, un gran desafío es enfrentar el impacto del cambio climático y avanzar hacia una aviación más sostenible. Hacernos cargo del impacto que la actividad genera conforme el sector crece es un compromiso y una necesidad para su sostenibilidad en el largo plazo. Para ello la industria tiene metas claras de reducción de emisiones, pero la transición exige facilitadores como innovación, inversión y un entorno normativo favorable.

“La conectividad impacta directamente en el acceso a empleo, educación y oportunidades productivas fuera de Lima“.

Christel Achata, CFO de Latam Airlines Perú

Claudia Torres, Antamina: A nivel global, la industria minera enfrenta el desafío de responder a la transición energética, que incrementa la demanda de minerales como el cobre, al mismo tiempo que exige avanzar con mayor rapidez hacia metas de descarbonización y eficiencia operativa. Esto implica incorporar innovación, tecnología y mejores prácticas ambientales para operar de forma más sostenible en un entorno cada vez más competitivo y exigente.

En el ámbito local, el reto principal es consolidar la sostenibilidad social de los proyectos, fortaleciendo el diálogo y la generación de valor compartido en las regiones. Avanzar hacia procesos más predecibles y articulados permitirá atraer inversión de largo plazo y asegurar que la minería siga siendo un motor clave para el desarrollo del país.

“A nivel global, la industria minera enfrenta el desafío de responder a la transición energética, que incrementa la demanda de minerales como el cobre”

Claudia Torres, CFO de Antamina

4. ¿A nivel país, que desafíos percibe para impulsar un mayor crecimiento en el mediano plazo?

Mercedes Araoz, inPerú: El reto es pasar de rebotes cíclicos a crecimiento sostenido. Se requiere: i) mejorar la calidad del gasto y cerrar brechas de infraestructura, incorporando resiliencia climática; los modelos de APP en salud y educación han demostrado ser eficaces, bien gestionados y con alta satisfacción ciudadana; ii) invertir en capital humano y productividad; además, poner el foco en reformas que reduzcan integralmente la informalidad, que antes fue amortiguador social, pero hoy es una barrera al crecimiento; iii) fortalecer el Estado de derecho y la seguridad jurídica y ciudadana; iv) impulsar una reforma política que reduzca la fragmentación y favorezca gobernabilidad y rendición de cuentas.

Un punto clave es la seguridad social en sentido amplio. Bien diseñada, protege a las familias a lo largo del ciclo de vida y, a la vez, puede fortalecer el ahorro interno de largo plazo y canalizarlo hacia inversión privada formal. Ello eleva el crecimiento potencial y la cohesión social.

(Foto: HUGO PEREZ / GEC) / HUGO PEREZ

Patricia Dibós, BBVA Perú: El principal desafío es consolidar la estabilidad política e institucional. El Perú ha tenido una alta rotación presidencial, pero mantiene fundamentos macro sólidos y un Banco Central independiente. La tarea es aprovechar el superávit comercial y el auge del precio del cobre, oro y plata para diversificar la economía, cerrar brechas de infraestructura y elevar la productividad. También es clave reducir la informalidad. Con mayor previsibilidad, el país puede atraer capital de largo plazo y escalar a un nuevo nivel de desarrollo.

(Foto: Difusión)

Ana Rosa Delgado, Delosi: El Perú tiene perspectivas de crecimiento sólido y conservador con proyecciones de alrededor de 3% anual, impulsado principalmente por la inversión en sectores claves de la economía como minería e infraestructura. Sin embargo, para impulsar un mayor crecimiento que sea sostenible en el tiempo, no solo depende de la demanda sino de tener las condiciones adecuadas para poder operar y crecer. Por lo tanto, como país debemos solucionar temas estructurales, como el fortalecimiento institucional, la inseguridad ciudadana, reducción de la informalidad e invertir en talento y digitalización.

Superar estas barreras mejoraría la confianza para invertir y atraer mayor capital. La historia del Perú no está escrita, la escribimos todos los días. Ese es nuestro desafío.

(Foto: Giancarlo Ávila/GEC) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

Christel Achata, Latam Airlines: Uno de los principales desafíos es fortalecer la confianza a través de estabilidad institucional, seguridad ciudadana y una gestión pública eficiente que atraiga inversiones y facilite su ejecución. También es clave cerrar brechas de infraestructura acompañada de una mejor gestión de nuestros principales activos. El turismo es un ejemplo: por un lado, destinos como Machu Picchu tienen un enorme potencial, pero su desarrollo sostenible exige una gestión eficiente de accesos, transporte y experiencia del visitante; por otro lado, existe una infinidad de otros atractivos que no logran el mismo posicionamiento a falta de un circuito turístico que los integre.

Un crecimiento sostenido requiere combinar institucionalidad, infraestructura y gestión eficiente, que en conjunto traduzcan el desarrollo económico en bienestar real para más peruanos.

(Foto: Latam Airlines)

Claudia Torres, Antamina: En el mediano plazo, el país tiene la oportunidad de consolidar un entorno cada vez más favorable para la inversión. Avanzar hacia procesos administrativos más eficientes y predecibles puede contribuir a que los proyectos se desarrollen con mayor oportunidad, manteniendo siempre altos estándares técnicos, sociales y ambientales. Una mejor articulación entre los distintos niveles del Estado y el sector privado también será clave para acelerar iniciativas que generan empleo y reducen brechas en las regiones.

De igual manera, fortalecer la estabilidad institucional resulta fundamental para sostener decisiones de inversión de largo plazo. El Perú cuenta con importantes ventajas competitivas y un enorme potencial de desarrollo; el desafío está en seguir construyendo un clima de diálogo, certidumbre y visión compartida que permita transformar ese potencial en crecimiento sostenible e inclusivo.