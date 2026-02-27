Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Si compraste un inmueble con un crédito hipotecario, asumiste una deuda de al menos 15 años. Sin embargo, existen opciones para pagar menos intereses en ese período. Una de ellas es trasladar la deuda a otra entidad financiera que ofrezca mejores condiciones. ¿Cómo funciona?

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.