Si compraste un inmueble con un crédito hipotecario, asumiste una deuda de al menos 15 años. Sin embargo, existen opciones para pagar menos intereses en ese período. Una de ellas es trasladar la deuda a otra entidad financiera que ofrezca mejores condiciones. ¿Cómo funciona?

Según el especialista de la Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, no es necesario esperar muchos años para cambiar de banco. El cliente puede solicitar el traslado en cuanto cumpla con los requisitos de la nueva entidad.

“No hay límites para realizar traslados de deuda. Lo usual es que el nuevo banco pida al menos un año de pagos del crédito vigente, pero el cambio podría hacerse incluso cada seis meses si no hay restricciones”, explicó.

¿Por qué los créditos hipotecarios en el Perú aumentaron en el 2025? Esta es la explicación del BCRP | Foto: Freepik

Eso sí, asegúrate de solicitar este traslado de deuda cuando tu departamento ya esté independizado, pues los costos pueden ser más altos.

¿Qué debo evaluar?

Antes de tomar la decisión, es clave comparar la tasa de costo efectivo anual (TCEA). Este indicador no solo incluye los intereses, sino también comisiones, seguros, gastos administrativos y otros cargos. Mientras más baja sea la TCEA, menor será el costo total del crédito.

Además, algunas entidades ofrecen un período de gracia. Es decir, un tiempo inicial en el que no se paga la cuota completa. No obstante, este beneficio debe evaluarse con cuidado: aunque no se paguen intereses durante ese lapso, estos igual se generan y se suman a la deuda.

“En créditos hipotecarios, incluso un día de gracia es relevante porque se trata de montos altos”, precisó Carrillo.

Al buscar un nuevo banco, también conviene revisar otros beneficios. Por ejemplo, reducir el monto de la cuota mensual para aliviar el flujo de dinero o eliminar las cuotas dobles de julio y diciembre y reemplazarlas por pagos simples.

¿El trámite es costoso?

El proceso puede tardar alrededor de una semana y genera gastos notariales y registrales, como en cualquier traslado de deuda. Sin embargo, en muchos casos la entidad que compra la deuda asume estos costos como parte de su oferta para captar al cliente, explica el especialista a El Comercio.