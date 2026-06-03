Resumen

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Por otro lado, los préstamos de viviendas otorgados en dólares se redujeron 0,1%, indicó el BCR. Foto: Freepik
Por otro lado, los préstamos de viviendas otorgados en dólares se redujeron 0,1%, indicó el BCR. Foto: Freepik
Por Redacción EC

El otorgamiento de los créditos hipotecarios registró una tasa de crecimiento interanual de 7,1% en abril de 2026, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

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