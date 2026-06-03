El otorgamiento de los créditos hipotecarios registró una tasa de crecimiento interanual de 7,1% en abril de 2026, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Este incremento de los préstamos otorgados a las personas para la compra de viviendas estuvo principalmente favorecido por el aumento interanual de los créditos hipotecarios concedidos en moneda nacional, que se expandieron un 7,9% interanual en abril, mientras que aquellos concedidos en moneda extranjera cayeron un 4,3%.

En términos mensuales, el crédito hipotecario registró un aumento de 0,7% en abril, impulsado por los préstamos concedidos en soles, los cuales crecieron 0,8%.

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Por otro lado, los préstamos de viviendas otorgados en dólares se redujeron 0,1%, indicó el BCR.

Se mantiene la preferencia de financiamiento en soles para la adquisición de viviendas. En abril de 2026, solo el 5,4% de los préstamos en esta categoría fueron otorgados en dólares, mientras que el resto se concedió en soles.