Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

De acuerdo con esta norma, se conformarán los consejos directivos de Osiptel, Osinergmin, Ositrán y Sunass. (Fuente: OSIPTEL)
De acuerdo con esta norma, se conformarán los consejos directivos de Osiptel, Osinergmin, Ositrán y Sunass. (Fuente: OSIPTEL)
Por Redacción EC

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mediante la Resolución Ministerial N° 193-2026-PCM, anunció la conformación de los comités de selección a cargo del concurso público para la selección de postulantes al cargo de integrantes del Consejo Directivo de los organismos reguladores de la inversión privada en los servicios públicos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.