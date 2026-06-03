La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mediante la Resolución Ministerial N° 193-2026-PCM, anunció la conformación de los comités de selección a cargo del concurso público para la selección de postulantes al cargo de integrantes del Consejo Directivo de los organismos reguladores de la inversión privada en los servicios públicos.

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De acuerdo con esta norma, se conformarán los consejos directivos del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

Cada uno de los cuatro comités estará conformado por representantes de la PCM, uno de los cuales lo presidirá, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y del ministerio vinculado al sector.

No obstante dichos comités estarán presididos por María Chumbe Rodríguez, en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros.

La resolución ministerial lleva la firma de Luis Arroyo Sánchez, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).