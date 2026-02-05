¿Julio Velarde estaría dispuesto a permanecer un periodo más en el BCR? Esto comentó

Este año podría marcar un nuevo capítulo en la economía peruana, no solo por la elección de un nuevo presidente, sino también por la posibilidad de que el actual presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, decida no continuar al frente de la institución.

Y es que los riesgos para la economía no provendrían únicamente de un eventual gobierno débil o ineficaz. Incluso calificadoras de riesgo, como Standard & Poor’s, han advertido que un cambio en la dirección del BCR también podría representar un factor de incertidumbre.

Al respecto, Julio Velarde consideró que su eventual salida no tendría por qué generar preocupación. Para sustentar su postura, citó experiencias similares en otros países, como Argentina, tras la salida de Domingo Cavallo durante el gobierno de Carlos Menem, un episodio que —según señaló— no tuvo mayores repercusiones.

Julio Velarde advierte que si no se tiene un Estado capaz de acelerar las inversiones sin retraso, Perú se arriesga a caer en la trampa de los ingresos medios. (Imagen: Andina)

“En Argentina pasó algo parecido con Domingo Cavallo. Cavallo era sumamente popular. Cuando Menem sale del gobierno, la bolsa se movió y todo cayó, efectivamente, durante dos horas. Luego nombraron a alguien del gobierno y no pasó nada. Uno se cree más importante de lo que es; no es el caso”, mencionó durante el foro “Radiografía de la primera vuelta de las Elecciones 2026″, organizado por El Comercio y América Multimedia.

Asimismo, se le consultó si estaría dispuesto a permanecer un período más al frente del BCR en caso de que el presidente elegido en las elecciones de abril le renueve la confianza. Sobre ello, señaló que aún no tiene una respuesta definitiva y que su decisión dependerá del momento en que se le formule la pregunta.

“Si me preguntas hoy, no. Si me preguntas mañana, de repente sí. No tengo una posición clara. Depende del presidente, no depende de mí en absoluto”, afirmó.