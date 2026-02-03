Trump nomina a Kevin Warsh para dirigir la FED, ¿qué falta?: Estos son los pasos para elegir al presidente de la Reserva Federal de EE.UU.

El relevo en la presidencia de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos todavía no está cerrado. Si bien el presidente Donald Trump ya hizo público el nombre de su candidato para suceder a Jerome Powell, la definición del próximo titular del banco central requiere una serie de pasos formales que pueden tomar varias semanas y que no dependen solo de la Casa Blanca.

El cargo cobra especial relevancia en un contexto de debate político sobre el rumbo de la política monetaria estadounidense, el nivel de las tasas de interés y el rol de la FED como institución independiente.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Cómo funciona el proceso y en qué etapa se encuentra

Según explicó María Amparo Cruz Saco, profesora de Economía e investigadora de la Universidad del Pacífico, la designación del presidente de la FED comienza con la nominación del presidente de Estados Unidos, pero requiere necesariamente la intervención del Senado para concretarse.

En ese proceso, el candidato debe pasar primero por el Comité Bancario del Senado, instancia en la que enfrenta audiencias y responde preguntas de los legisladores antes de que su nombramiento pueda ser sometido a votación en el pleno.

Cruz Saco advirtió que se trata de un trámite que no es inmediato. “No es un proceso que demore una semana, puede demorar un par de semanas”, señaló, y precisó que si el Senado no aprueba al candidato, este no puede asumir el cargo y la nominación queda sin efecto.

La confirmación del presidente de la Reserva Federal requiere audiencias previas en el Senado antes de una votación en el pleno.

Trump nominó a Kevin Warsh, abogado con estudios en Harvard y Stanford, quien fue miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed entre 2006 y 2011. Al respecto, Cruz Saco explicó que para ocupar la presidencia del banco central no basta con la nominación política. “No puede ser alguien que no sea miembro de la Junta de Gobernadores de la FED”, subrayó, recordando que los gobernadores tienen mandatos de 14 años —para reforzar la independencia del banco central y evitar que un solo gobierno renueve toda la Junta—, mientras que el presidente ejerce el cargo por un periodo de cuatro años.

Powell, el calendario y la tensión política

Jerome Powell, actual presidente de la Reserva Federal, culmina su mandato en mayo. Aunque el presidente de Estados Unidos puede remover al titular del banco central, Cruz Saco precisó que ello solo es posible en caso de delito grave. En ese contexto, mencionó que Trump ha acusado recientemente a Powell por el incremento del costo de una remodelación del edificio de la FED, señalando que el presupuesto se habría duplicado. Sin embargo, la especialista consideró que esa vía no prosperará. “Eso no va a suceder porque se va a defender y porque su función termina en mayo”, afirmó.

Jerome Powell y Donald Trump durante un anuncio de nominación en 2017. / Olivier Douliery

Las fricciones entre Trump y Powell no son nuevas. Desde su primer mandato, el presidente estadounidense ha cuestionado públicamente la gestión del titular de la FED, en particular por su negativa a recortar las tasas de interés con mayor rapidez. Trump ha sostenido que una política monetaria más expansiva habría favorecido el crecimiento económico y reducido el costo del financiamiento, especialmente en un contexto de desaceleración e inflación en retroceso.

Desde la FED, Powell ha respondido a esas presiones defendiendo la independencia del banco central y remarcando que las decisiones sobre tasas de interés se toman con base en criterios técnicos, vinculados al control de la inflación y al mandato de estabilidad de precios y empleo. En ese marco, ha advertido que cualquier intento de injerencia política podría dañar la credibilidad de la institución y afectar la confianza de los mercados.

Frente a ese escenario, Cruz Saco remarcó la relevancia de la autonomía institucional. “La FED es una institución completamente independiente”, señaló, y explicó que esa independencia no solo está respaldada por disposiciones legales, sino también por su esquema de financiamiento. “No recibe financiamiento del Tesoro; se financia de manera autónoma a través de los aportes del sistema financiero”, indicó.

Esa autonomía, añadió, es clave para la estabilidad del dólar y del sistema financiero, en un momento en que el proceso para definir al próximo presidente del banco central está bajo especial atención política y de los mercados.