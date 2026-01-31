Foro Económico CAF: ¿Qué oportunidades tiene el comercio de América Latina y el Caribe?

El actual contexto geopolítico ha llevado a un cambio en el dinamismo comercial, incluyendo a la región. En ese sentido, América Latina y el Caribe tienen oportunidades para el comercio intrarregional en determinadas zonas y para el intercambio de productos con otras regiones.

Es así que en el espacio “Reescribiendo las Reglas del Comercio: Retos y Oportunidades para América Latina y el Caribe“ del Foro Económico de América Latina y el Caribe, evento organizado por CAF y en el que participó El Comercio, José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de Cepal, indicó que se ha dado un “reacomodo estratégico” en la visión y los esfuerzos comerciales de la región.

Este reacomodo, señaló, se refleja en el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur -cuyos miembros son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay-, firmado este mes luego de más de 25 años de negociaciones y que establece una zona de libre comercio entre los países de ambos bloques.

Amparo López Senovilla, secretaria de Estado de Comercio de España, consideró que esta zona de libre comercio alcanza a 700 millones de consumidores, además de que supone ahorros de más de 4.000 millones de euros.

“Se hace un descargo arancelario de aproximadamente un 90%. Cada mes que transcurre sin entrar en vigor, supone unos 4.000 millones de euros en términos del PBI y 3.000 millones de euros en exportaciones”, añadió.

Pero este acuerdo también es un mensaje político importante, consideró la funcionaria: significa la apertura comercial inteligente, estratégica y segura. Ello en un contexto de medidas arancelarias establecidas por Estados Unidos a diversos socios comerciales.

Colombia y Ecuador

Dentro de esta coyuntura también está la aplicación arancelaria entre Ecuador y Colombia.

Justamente, el 21 de enero, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la aplicación, desde el 1 de febrero, de una tasa de seguridad del 30% a las importaciones que provengan de Colombia.

Al día siguiente, el gobierno colombiano anunció la imposición de un arancel del 30% para 20 productos ecuatorianos.

La escalada comercial llevó a Ecuador a aumentar en 900% la tarifa de transporte de petróleo colombiano. El país cafetero anunció que se podría emitir un nuevo decreto arancelario del 30% a otros productos ecuatorianos que no estaban en la primera medida.

En esta situación, Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la Comunidad Andina, sostuvo que se espera que los mandatarios de Ecuador y Colombia dialoguen y suspendan las medias arancelarias, debido a que afectan al empresariado, así como a los empleos y a la población. Mencionó que la integración andina, conformada por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia en la Comunidad Andina, ha tenido avances como la zona de libre comercio entre estos países. Agregó que el 80% de exportaciones entre los cuatro países son productos manufactureros.

Comercio intrarregional

En el evento, Víctor Bisonó, Ministro de Industria, Comercio y Mipymes de la República Dominicana y actual Ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones en dicho país, señaló que América Latina y el Caribe hay un espacio de crecimiento comercial.

Precisó que el comercio dentro de la región es del 16%, considerando que debe haber un enfoque en la diversificación y con productos de calidad.

A su vez, explicó que Centroamérica es una de las experiencias más exitosas de la región en comercio intrarregional, con un 25% de exportaciones entre los países de dicha zona.

La situación es distinta en Sudamérica, indicó, cuyas exportaciones entre los países de América del Sur son del 14%.

Estados Unidos y China

En el evento, Salazar-Xirinachs indicó que la nueva conversación geopolítica tiene una mirada estratégica en sectores específicos.

Y es que frente a las tensiones entre Estados Unidos y China, consideró que deben observar qué tipos de negocios se pueden realizar con cada uno de estos países.

A su vez, Gutiérrez consideró que en el ciclo de minerales y de tierras raras, América Latina debe plantear una renegociación con el fin de tener la posibilidad de elaborar productos manufacturados, como las baterías de litio en la región.

Por ello, indicó que una negociación como frente unido, bajo el concepto de integración regional, puede llevar a que la región aproveche los recursos y no se repita el ciclo donde la región es proveedora de productos básicos.