Delegación peruana presenta foro económico ante inversionistas internacionales en Panamá

En el marco del Foro Económico de América Latina y el Caribe, organizado por CAF y que se desarrolla en Panamá, la delegación peruana liderada por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) organizó el Foro “Perú: Destino de inversiones productivas”, donde se mostraron las condiciones de nuestro país ante diversos empresarios internacionales.

En el espacio participaron la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, junto con Felipe James, presidente de la SNI; Jorge Velarde, presidente ejecutivo de Cofide; Santiago Rojas, gerente regional norte de la CAF; Jorge Zapata, presidente de Confiep; Luis del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión; y Teresa Mera, titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; entre otros.

“El Perú se presenta como uno de los países más preparados dentro del nuevo entorno externo”, aseguró James, quien dio la bienvenida a los asistentes e inversionistas que se dieron cita en el espacio. James resaltó la importancia de América Latina y, sobre todo, del Perú, precisando que nuestro país se encuentra mejor posicionado en la región para responder a las nuevas exigencias del entorno global y de la nueva configuración del comercio internacional.

A su turno, la ministra Miralles expuso las principales cifras económicas del Perú, como la estimación de crecimiento económico de 3,2% para el 2026 y una inflación promedio de 4,4% durante el período 2021-2025.

“Nuestras cifras han ayudado a que el Perú sea un catalizador de la inversión privada”, dijo la ministra, quien resaltó también que nuestro riesgo país en el período 2021-2025 se ubica como uno de los menores en la región, solo después de Chile.

Por otro lado, Miralles indicó que nuestras reservas internacionales representan el 28% del PBI; siendo esta la cifra más alta de la región.

Además, resaltó el cumplimiento de la regla fiscal en el 2025 después de dos años continuos de superar el límite de déficit fiscal. Por otro lado, la ministra acotó que combatir la informalidad es una problemática que necesita ser abordada con urgencia en el país.

La titular del MEF, miembro del directorio de CAF, resaltó también que entre el 2021 y 2025 la inversión minera creció 6,5% promedio anual, impulsada por proyectos como Quellaveco, Toromocho II, Chalcobamba, entre otros. Por otro lado, sostuvo que el presupuesto de inversión pública aumentó S/6.000 millones anuales en el lapso mencionado.

“Tenemos una cartera de 52 proyectos por US$13.476 millones. Además, ocho adendas por más de US$8.000 millones”, detalló Miralles. Entre las concesiones que deben ampliarse, señaló que se encuentra la distribución de gas natural por red de ductos de Lima y Callao. Agregó que en el 2025 se adjudicaron 498 inversiones vía Obras por Impuestos por S/5.182 millones.

Desde el lado de las exportaciones, recordó que se espera haber cerrado el 2025 con un récord histórico. Además, anunció que el Nuevo Plan Nacional de Infraestructura será publicado en las siguientes semanas.

A su turno, la ministra Mera, titular del Mincetur, comentó que “las exportaciones representan el 27% del PBI”, asegurando que se está trabajando para mejorar las condiciones logísticas que ofrece el país, y tomando como ejemplo la modernización de los puertos y del aeropuerto Jorge Chávez. Mera resaltó, también, que el Perú destaca en el ranking regional como destino de inversión en sectores productivos como manufactura, alimentos y bebidas, y energías renovables.

Justamente, sostuvo que nuestro país recibió en los últimos años US$24.000 millones en inversión extranjera directa en los mencionados sectores.

Jorge Velarde, presidente ejecutivo de Cofide, tomó también la palabra e hizo énfasis en el financiamiento y el desarrollo de cadenas productivas e inversión. “Cofide aspira a tener no menos del 10% de la cartera de APP. Estamos a punto de anunciar nuestra primera propuesta de co-financiamiento con CAF”, expresó.

Además, resaltó que hoy Cofide busca mejorar el mercado de capitales y enfatizó la creación del programa de bonos sostenibles que lideró la institución, así como el rol que juega en el financiamiento de mypimes.

Posteriormente, Luis del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión, resaltó los 38 proyectos de asociación público privada (APP) y proyectos en activos (AP) que se firmaron entre el 2023 y 2025, sumando un monto de US$16.044 millones en inversiones. Para el 2026, sostuvo, los 52 proyectos en cartera serán gestionados al 100% por esta institución, con la meta de alcanzar adjudicaciones por US$13.493 millones. “El sector más poderoso en inversión privada en el Perú es la energía y desde luego la minería, que es un motor de desarrollo junto con la agroexportación,

Entre los proyectos contemplados en el portafolio, en materia de turismo, Del Carpio destacó el teleférico de Choquequirao, lo que llevaría más de un millón de turistas a Cusco.

Hacia el 2027, la cartera de Proinversión concentra 25 proyectos por US$9.000 millones y para el 2028, 11 proyectos por US$5.000 millones. Del Carpio adelantó que en las próximas semanas se publicará una nueva cartera de proyectos que manejará Proinversión. Entre ellos se encuentran las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, y la Hidrovía Amazónica.

El foro de inversiones peruanas culminó con las opiniones de los líderes de distintos gremios empresariales, como Jorge Zapata, presidente de Confiep; y Roberto de la Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima.

Más datos

También participaron en el evento Mercedes Aráoz, presidenta de inPeru; la congresista María del Carmen Alva; Carlos Bruce, alcalde de Surco; Desilú León, extitular del Mincetur; José Silva Martinot, extitular del Mincetur; Víctor Andrés García Belaunde, ex congresista de la República; Luis Miguel Castilla, presidente de Videnza Instituto, entre otros personajes.