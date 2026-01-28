Las exportaciones de arándanos superaron los US$2216 millones en los primero once meses del año (enero-noviembre), con una participación del 19,1% de las exportaciones agrarias no tradicionales en ese periodo, siendo la más alta en comparación con otros productos como las uvas, paltas, mangos y cacao, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

El éxito de la campaña se atribuye a una combinación de varios factores, como las condiciones climáticas favorables, innovación genética, infraestructura moderna y estrategia de diversificación de mercados.

Además, la estacionalidad de la producción permitió aprovechar vacíos de oferta en otras naciones, tomando en cuenta que septiembre y noviembre, son los meses de mayor demanda internacional.

El Midagri también dio a conocer que Estados Unidos se mantiene como el principal mercado de destino, captando el 46,6% del volumen exportado de los arándanos, seguido por Holanda, China y otros mercados como Inglaterra, Hong Kong, España, Taiwán.

Asimismo, el sector ha efectuado proyecciones para el año calendario 2025 resultando mucho más ambiciosas: se estima un volumen de exportación de 370 mil toneladas y alrededor de los US$2.500 millones en exportaciones, impulsado por nuevas variedades, prácticas sostenibles y acceso a nuevos mercados.

Las principales regiones productoras de arándanos, están en La Libertad, Lambayeque e Ica, y con un crecimiento emergente en Lima, Áncash y Piura. Del mismo modo, el rápido crecimiento del Perú en materia de producción y exportación de arándanos se ha dado en los últimos años. De exportar 10,2 mil toneladas en el año 2015 se ha incrementado hasta 325,5 mil toneladas a finales del año 2024, reflejando un ritmo de aumento anual promedio de 47%.