El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), informó que las exportaciones de café podrían alcanzar un nuevo récord en el 2025. En los primeros once meses (enero-noviembre), las ventas por exportaciones de café sumaron US$1.579 millones, cifra que representó un crecimiento de 54,1% en comparación al mismo periodo del año pasado, y las estimaciones del sector es que las ventas cerrarían en casi US$1.800 millones al final del año pasado.

El café, explica el 94.0% de las agroexportaciones tradicionales en los once meses del año. Por ejemplo, en los últimos días, el precio del quintal de café convencional se cotizó en alrededor de US$350 en la Bolsa de Nueva York.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

En cuanto a los destinos, el café peruano llegó a 52 mercados a nivel mundial, siendo el principal comprador Estados Unidos, seguido de Alemania, Bélgica, Canadá, Colombia y otros.

Además, nuestro país se constituye como el primer productor y exportador mundial de café orgánico junto a Etiopía. Del mismo modo, Perú se mantuvo al cierre del año pasado como el noveno productor y exportación mundial de café convencional, superado solo por Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Uganda, Etiopía, Honduras y India, impulsado por los mejores precios en los mercados internacionales.

Desde año 2023 hasta finales de 2025 se ha resaltado un repunte significativo de los precios del café: razones incluyen problemas de suministro global (cambio climático en Brasil y Vietnam), menor stock disponible y mayor demanda relativa. Por ejemplo, los precios del café arábica se dispararon a máximos desde el año 1977.

Cabe destacar que el cultivo del café es producido por 223 mil familias de pequeños productores e involucra a 2 millones de personas a lo largo de la Cadena de Valor.

El boom del sector cafetalero no se detiene en los últimos tiempos. Solo el año pasado las ventas del grano superaron los US$1,100 millones, lo que representó un incremento de más del 30% respecto a lo registrado en el año 2023, cuya cifra es la más alta desde 2022, cuando las exportaciones de café y sus diversas presentaciones llegaron a US$ 1,224 millones.

Regiones productoras

El Midagri destacó que el país cuenta con diversas variedades de café, siendo las principales, Caturra, Typica, Bourbon, Catimor, Pache, Geisha, entre otras.

El café se produce en 16 regiones, siendo los principales productores: San Martín, Cajamarca, Junín, Cusco, Amazonas, Huánuco y Pasco. A nivel nacional, al año 2023 se tiene una superficie de 427,000 hectáreas.

Asimismo, el 85% del total de caficultores son pequeños, conducen entre 1 y 5 hectáreas, además sólo un 30% de ellos están asociados principalmente en cooperativas las mismas que cuentan con una mejor capacidad de negociación, mientras que la mayoría de los caficultores requiere apoyo para diferentes actividades de la cadena de valor.