Durante su participación en la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) organizado en Davos, Suiza, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, reflexionó sobre el crecimiento económico de América Latina, enfatizando que, aunque la situación podría mejorar, a la fecha “tampoco es tan mala”.

“La estabilidad macro ha estado presente. En la región contamos con bancos centrales independientes. Hemos visto críticas muy fuertes hacia la política de los bancos centrales y, aún así, los gobernadores han mantenido una política monetaria independiente, a pesar de las críticas del presidente de turno”, precisó Velarde durante la sesión “Rompiendo el techo de crecimiento de América Latina”, celebrada este último miércoles 21 de enero.

Velarde recordó que uno de los factores detrás del bajo crecimiento de América Latina en comparación con el continente asiático ha sido la inestabilidad macroeconómica que se vivió durante las décadas de los setenta y ochenta, donde se percibían grandes niveles de déficit fiscal y hasta hiperinflación en diversos países de la región. Sin embargo, resaltó que ese contexto ya quedó atrás.

“Aunque en algunos países [de Latinoamérica] la inflación es un poco mayor a lo que se vio antes, diría que, comparado con los setentas u ochentas, o incluso los primeros años de los noventas, la situación actual es mucho mejor”, remarcó el funcionario.

A su vez, el presidente del BCR enfatizó que se debe poner el foco en invertir en la población; especialmente en la educación.

“La situación [de crecimiento en la región] no es buena, pero tampoco es tan mala. Lo que tenemos que construir son instituciones. Fortalecer la presencia del Estado en el país, dar mejores servicios, mejor educación. [...] Si tienes una población bien educada, serás próspero al final. Pero hay que invertir en eso“, dijo Velarde.

En el panel en el que estuvo presente el presidente del Banco Central del Perú también participaron Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia de México; Gillian R. Tett, rectora del King’s College de la Universidad de Cambridge; James Scriven, director ejecutivo de BID Invest; Juan Carlos Mora, director ejecutivo de Bancolombia; y Simone Tebet, ministra de Planificación y Presupuesto de Brasil.

La incertidumbre global y el Perú

Velarde comentó que las compañías están al tanto del ambiente de incertidumbre por la errática política arancelaria de Estados Unidos, que también ha impactado a los países de la región latinoamericana. Precisó, en ese sentido, que un productor estadounidense no sabe a qué se va a enfrentar para conseguir insumos; mientras que quienes venden bienes de consumo importados desconocen qué arancel habrá al final.

Julio Velarde, presidente del BCR, presente en el Foro Económico Mundial organizado en Davos, Suiza, el 21 de enero del 2026.

“Esto [los aranceles de EE.UU.] ha cambiado más que los impuestos que otros países. En nuestro caso, hemos mantenido las mismas reglas fiscales para las empresas desde 1992, con un pequeño cambio en el 2016, pero las reglas fiscales son básicamente iguales”, detalló Velarde, en referencia al régimen tributario del Perú. “Nuestra economía es muy abierta. [...] Confiamos en el Estado de derecho y el respeto de los tratados”, añadió.

Velarde indicó que el Perú también ha estado sujeto a los nuevos aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump a pesar del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre nuestro país y Estados Unidos, que especifica, entre otros puntos, que solo el Congreso estadounidense podría modificar las reglas de juego. “Aún así, hemos visto que tenemos nuevos aranceles”, detalló.

A su vez, el presidente del BCR dijo que no percibe que el nivel de incertidumbre del Perú sea mucho más alta que la de otros países. "Hemos tenido nueve presidentes y el tipo de cambio casi no se movió. Se movió 1% un día y se corrigió al día siguiente. El rendimiento de los bonos se mantuvo bastante estable. Así que, pese a la volatilidad política, el crecimiento [del Perú] no ha sido tan malo. No estoy seguro si eso lo comparte todo el mundo“, puntualizó.