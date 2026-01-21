Claudia Inga Martínez
Claudia Inga Martínez

Estuardo Ortiz, CEO de JetSmart: “El 2026 puede ser nuestro año récord de pasajeros en el Perú”, ¿con qué estrategia tomará vuelo?
JetSmart Airlines celebró algunos hitos en el año que se fue. Por ejemplo, alcanzó su avión número 50 y contabilizó 50 millones de pasajeros transportados en América Latina desde el inicio de sus operaciones. En medio de las altas expectativas que tiene la aerolínea de origen chileno para este año, dando los primeros pasos para una nueva flota y más planes, Estuardo Ortiz, CEO y fundador de la marca, destaca a Día1 que también existen algunos desafíos para mejorar la conectividad en la región y en el Perú. ¿Cómo avanza el modelo ‘low cost’?

