Estuardo Ortiz, CEO de JetSmart: “El 2026 puede ser nuestro año récord de pasajeros en el Perú”, ¿con qué estrategia tomará vuelo?

-¿Cómo cerró el 2025 para JetSmart? En Perú han tenido el reto de la mudanza al nuevo aeropuerto y algunos desafíos en el sector turismo. ¿Cuál es su lectura?

Sobre el 2025 en la región, JetSmart ha crecido mucho en Colombia y Argentina, e invertimos en una cantidad de flota muy importante. Crecimos a nivel sistema 41% en pasajeros y llegamos a transportar a 15 millones de pasajeros en el 2025, como JetSmart. Hubo también crecimiento en Chile y Perú, pero un poco menor, al ser operaciones que ya tienen más tiempo.

Ha sido un año que terminó con hitos muy importantes. Quisimos celebrar, valorar y conmemorar la llegada del avión número 50, que vino en diciembre. Al igual que toda la flota de JetSmart, son aviones fabricados nuevos, por Airbus. En el Perú, ya llevamos transportando más de 6,5 millones de pasajeros, de los cuales 1 millón corresponde a pasajeros que vuelan por primera vez, desde que empezamos. Me gusta destacar siempre el cambio importante que el factor JetSmart ha traído a la región.

-¿Cuál es ese factor y cómo influye en Perú?

El hecho de volar rutas nuevas y tener precios más bajos, ha traído a la región más competitividad y más acceso a volar. Mucha gente está volando por primera vez en JetSmart. En el Perú, en particular, el 22% de los pasajeros declara que está volando por primera vez; eso muy importante y muestra que hay mucho camino por recorrer.

-¿Se ha incrementado el promedio de viajes?

Sudamérica aún tiene viajes per cápita muy bajos todavía, si lo comparas incluso entre países dentro de la región. Para eso también estamos abriendo más destinos. Hemos abierto el destino número 50 en Natal (Brasil), con lo que tenemos ya 85 rutas.

El 2025 fue un buen año para nosotros y también para el Perú. Si bien han habido discusiones sobre algunos temas en el sector, se inauguró el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Hace 20 años empecé mi carrera de aviación y desde entonces se hablaba de que ‘pronto’ abriría el nuevo aeropuerto de Lima. Ahora ya es una realidad. Nos da mucha alegría como línea aérea, porque nos permite crecer, es un buen punto de partida para el 2026.

-De estos 50 millones de pasajeros y la nueva flota que tendrán, ¿cuántos pasajeros pasan por Lima, y cuántos aviones de destinan al país?

De la nueva flota, te diría que en general este año estamos promediando entre 6 y 7 aviones, dedicados por completo al mercado peruano. Vamos a crecer en flota y vamos a estar ofreciendo 16% más asientos en el primer trimestre del 2026 versus el primer trimestre del 2025, en el país. Es un crecimiento bien alto, va a ser un primer trimestre más activo que el de 2025.

Vemos una buena dinámica de mercado, con una infraestructura más adecuada al tener el nuevo aeropuerto de Lima. Son buenas señales para pensar que el 2026 puede ser para nosotros el año récord en Perú.

-¿Este crecimiento en asientos está asociado sobre todo a este nuevo flujo que se está esperando tener en el nuevo aeropuerto?

En nuestro caso, tenemos un crecimiento de flota importante, vamos a seguir creciendo. Este año vamos a incorporar más aeronaves. Ya operamos 50 actualmente y tendremos 75 más. Ya tenemos la orden firmada, así que tenemos un crecimiento bien organizado pensando de aquí hasta el 2031.

Vemos un mercado más saludable y una infraestructura que permite crecer. Cuando empezamos hace tres años y medio, no teníamos donde parquear los aviones. Teníamos que enfrentar una situación tan básica como donde dejamos el avión en la noche. Ese tipo de situaciones ya vienen mejorando mucho en el Perú, que tiene una aviación competitiva, todos tienen flotas bastante nuevas.

-De estos aviones nuevos que llegarán al país, ¿cuántos estarían viniendo al Perú desde ya?

Normalmente terminamos de asignar flota con seis o nueve meses de anticipación. Todavía tenemos tiempo para ver cómo evoluciona el principio del año. Pero, no me extrañaría que asignemos más flota en el segundo semestre del 2026 en Perú.

Estuardo Ortiz, CEO regional de JetSmart.

-¿La nueva flota que estaría llegando al Perú se destinarían a algunas rutas en particular? ¿Quieren reforzar algunas rutas que ya son rentables o, quizá, algunas que todavía no despegan?

Sin duda es una mezcla. Cada vez que traemos una aeronave, todo depende mucho de la condición del mercado que exista. Creo que en el caso del Perú va a haber siempre una mezcla internacional y doméstica. Va a haber una mezcla entre rutas nuevas y reforzar con más frecuencias rutas que ya existen. El Perú tiene también una ventaja muy importante, y es que geográficamente te permite volar en muchos destinos internacionales, tanto en el sur como en el norte del país.

Y esas decisiones se toman mucho más cerca del inicio de la operación para poder tener la mejor información del mercado posible. Pero no me preocupa el potencial de crecimiento que tenemos en el Perú. Yo creo que siempre ha sido un mercado saludable, se ha venido recuperando de manera constante cada año pospandemia, así que debería continuar así.

-¿Hay algunas rutas o frecuencias que pueda anunciar que ya estén definidas para el 2026 o estén en evaluación?

Hay algunas que todavía están en evaluación. Y normalmente lo anunciamos ya cuando estamos cerca del inicio de la venta.

Nos ha ido muy bien con la ruta de Lima- Buenos Aires, es una de las capitales importantes de la región, y además ese tráfico está conectando con Colombia y Ecuador. Estamos contentos con ello y creo que seguramente vamos a poder probar más este año.

-Dentro de la operación de rutas locales, ¿cuáles son las más requeridas y cuáles todavía están previendo reforzar durante el próximo año?

La ruta estrella para el país y para JetSmart sigue siendo Cusco. Hemos desarrollado cada vez más la alianza con American Airlines para que sus vuelos desde Estados Unidos conecten con nosotros a Cusco. Hoy en día, en nuestra alianza con American, el destino número uno es Cusco. Yo creo que además tiene mucho potencial todavía, así que vamos a seguir desarrollándola. Es una ruta que ha venido recuperándose también en el transcurso de los años.

-¿Cuántas frecuencias tienen hoy a Cusco?

Depende de la temporada, pero hemos hecho hasta ocho vuelos diarios.

-Mencionó que el próximo año sería un año récord en Perú para la aerolínea. ¿Lo decía puntualmente por la nueva flota o hay otros factores?

Sí, para nosotros sí. Va a ser un año récord de crecimiento de pasajeros. Yo creo que el tema de la infraestructura hace atractivo nuevamente crecer, no solo para nosotros, sino para otros jugadores también. Perú se ha recuperado, el 2025 va a crecer 6% en flujo de pasajeros; no es poco.

-¿Cómo ha venido desempeñándose el crecimiento del modelo’ low cost’ y cuáles son los horizontes hacia el próximo año? Hay algunos temas en agenda como la TUUA de transferencia internacional, que ya se está cobrando, y su posible impacto en la competitividad.

El tema central para el Perú y para Sudamérica es la conectividad. Está el ecosistema de aviación de Europa, por ejemplo. Quizá es el más desarrollado hoy en día. España vuela 4,5 viajes per cápita, cuando en Sudamérica volamos 0,5 viajes per cápita, nueve veces menos. Las flotas de aeronaves no son muy distintas, la gran diferencia está en la tasa de embarque e impuestos que un pasajero en Sudamérica debe pagar, puede ser 70% del valor total del ticket.

La aviación sudamericana se creó en base a modelos de alto costo y de alto precio. Y hoy en día no es el caso. Más allá de que JetSmart ha demostrado que el modelo ‘low cost’ tiene un espacio importante en el mercado sudamericano, también las demás líneas aéreas han puesto a disposición tarifas más bajas. Cualquier incremento de tasas o impuestos va totalmente en contra de la estrategia país del Perú, cualquier iniciativa en esa dirección no es el camino correcto.

-¿Qué pueden hacer las aerolíneas ante eso?

Considero que el futuro de la conectividad, el futuro del crecimiento del tráfico aéreo, ya no pasa por las líneas aéreas. La tarea de las aerolíneas ya se hizo, ofreciendo tarifas bajas, que generan un mercado más competitivo. La tarea ahora está del lado impositivo, del lado tributario, del lado de reducir las cargas y tasas e impuestos para un modelo que busca crecimiento.

El Perú tiene que darse cuenta de que para ser más competitivo tiene que avanzar en ese camino.

-En el caso de JetSmart, de hecho, uno de sus hubs está en Santiago (Chile). ¿Lima también es una opción? ¿La TUUA de transferencia internacional trastoca sus planes?

Hoy en día tenemos dos bases de operación en Buenos Aires, dos bases de operación en Chile, una en Santiago y otra en Concepción, una en el Perú y dos en Colombia, en Medellín y en Bogotá. Y, efectivamente, en algunos casos tenemos posibilidad de conectar. La TUUA de conexión internacional, desde un punto de vista estratégico, es poner un incremento de precio. El cliente va a terminar definiendo volar probablemente de todas formas, pero no necesariamente lo va a hacer vía Lima.

-¿Se maneja la posibilidad de que puedan ocurrir nuevos retrasos como ya hubo en el caso de los operadores de Boeing y Airbus en los últimos años?

Para nosotros ya no es un problema. Tenemos una orden firme con Airbus por muchos aviones, por muchos años. En el plan de crecimiento de largo plazo no me genera preocupación. Hubo una etapa donde fue más desafiante. La dinámica competitiva de la región yo creo que viene consolidándose.

-Si bien las nuevas rutas para este año y los próximos están en evaluación, ¿hay rutas en la que hayan notado que existe una demanda interesante saliendo de Lima o conectando Lima hacia otros espacios donde todavía no vuela JetSmart?

Yo creo que las rutas que hemos encontrado, con una demanda muy interesante, son las que van desde el sur de Sudamérica hacia el norte de Sudamérica.

Rutas ‘Leisure’ como a Cartagena se han vuelto muy importantes. Creo que esa tendencia va a continuar. Está pasando en Asia, en Estados Unidos, en Europa y en Sudamérica; la gente cambió hasta cierto grado sus patrones de comportamiento y viajar es hoy más prioridad que antes. Al principio pensábamos que era ‘revenge Travel’, esta furia generada por el encierro, pero ya pasaron varios años desde la pandemia y esto se mantiene. Es un cambio cultural más profundo y más permanente.

-¿Considera que se ha recuperado el nivel de cifras que se tenían en el 2019 en el sector aerocomercial y a nivel de JetSmart en Perú?

Sí, ya se recuperó. Tomó tiempo, no fue rápido. Pero, ya el Perú está por encima del 2019. A nivel de países, el mercado que más ha crecido, si lo comparamos contra el 2019, es Colombia. El segundo, contra algunos pronósticos –y tiene mucho que ver con la política nueva aerocomercial–, es Argentina. Y el tercero es el Perú. Así que ya estamos nuevamente por encima de lo que volamos en 2019 a nivel de industria.

-¿Cuánto por encima aproximadamente?

El Perú debe estar 11% o 12% por encima de 2019, en cuanto a cifras de la industria.

-¿Y en caso de JetSmart?

Mucho más. Nosotros hemos más que triplicado la operación de la línea aérea en tres años. Y de hecho, dentro del Perú no volábamos en 2019, empezamos en 2022, así que por eso es mucho más. Como mercado total, va muy cerca al doble dígito.

-¿Cuánto es el ‘market share’ que tiene JetSmart tanto a nivel de mercado local como a nivel internacional?

Si excluimos el mercado brasileño de todos los pasajeros que vuelan dentro de Sudamérica, doméstico o internacional, y ranqueamos las aerolíneas por número de pasajeros, JetSmart se convierte en la tercera línea más grande de Sudamérica, con 15 millones de pasajeros.

-Y dentro de Perú, ¿cuál es la ubicación que tienen o el ‘market share’ que tienen?

Según el último dato que tengo, debe ser 13% o 14%. Ha sido un crecimiento muy sustancial.

-¿Cómo ve el sector de turismo en el Perú? De hecho, viene muy acompañado por el crecimiento aerocomercial. Tenemos un nuevo aeropuerto, pero hay otros desafíos a nivel infraestructura.

Hay que valorar la apertura del aeropuerto de Lima, pero concuerdo que al final no nos va a generar mucho beneficio si no mejoramos también muchos aspectos de la política aerocomercial. El primero que para mí es el más importante es cómo hacer más barato y accesible el viaje aéreo. Creo que el país ha hecho una muy buena labor con Promperú, pero hay que seguir promoviendo el país como destino. Y no solo Cusco.

Creo que las aerolíneas ya no pueden tener precios más bajos. Por tanto, toca a las autoridades ver esquemas de reducción de las tasas de embarque para que la gente pueda viajar más dentro de Sudamérica. Se vuelve clave al final.

-¿Cómo viene la demanda de viajes en este arranque del verano?

La demanda de viajes para la temporada de verano viene mostrando un comportamiento sólido y al alza, con niveles superiores a los registrados el año pasado, impulsada en parte por un mayor dinamismo en las rutas internacionales, donde observamos un creciente interés por parte de los pasajeros.

En el mercado doméstico, los destinos que muestran mayores tasas de crecimiento durante la temporada son Tarapoto y Piura.