V&V cerró el 2025 con un avance de 20% en ventas y proyecta un aumento de 15% en el 2026: nuevos proyectos

V&V Grupo Inmobiliario cerró el 2025 con ventas por S/ 375 millones, lo que representó un avance de 20% frente al 2024, cuando la compañía había facturado alrededor de S/ 310 millones. En términos de colocación, la inmobiliaria vendió 785 departamentos durante el año, frente a unas 650 unidades del ejercicio previo, superando así su objetivo histórico de crecimiento anual, que suele ubicarse entre 10% y 15%.

Carlos Guzmán, gerente Comercial de V&V Grupo Inmobiliario, explicó que el resultado respondió principalmente al desempeño de proyectos lanzados durante el año y a una mayor efectividad comercial. “El 2025 ha sido un año bueno, hemos tenido proyectos bastante exitosos que nos han permitido dar estos números”, señaló. Entre ellos destacó el proyecto Villarán 302, ubicado en Santa Catalina, La Victoria, que se convirtió en el principal motor de ventas de la inmobiliaria en el 2025.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Carlos Guzmán, gerente Comercial de V&V Grupo Inmobiliario Fotos: Joel Alonzo/GEC / JOEL ALONZO

El desempeño comercial también estuvo respaldado por una mayor presencia en ferias inmobiliarias. Según el ejecutivo, la última edición realizada en noviembre permitió alcanzar un récord para la compañía. “En la última feria tuvimos más de 100 separaciones”, indicó, al añadir que el fortalecimiento del equipo comercial y de marketing, junto con nuevas estrategias enfocadas en eficiencia, contribuyeron a acelerar las ventas.

Uno de los canales que impulsó las ventas de la compañía en el 2025.

Al cierre del 2025, V&V contaba con 15 proyectos activos en venta en Lima, de los cuales seis se encontraban en ejecución, cinco en fase de preventa y cuatro ya habían sido entregados, por lo que estaban disponibles para entrega inmediata. El portafolio abarca distritos de Lima Top, como Miraflores y San Isidro; zonas de Lima Moderna, como Jesús María y Magdalena; así como proyectos en Chorrillos y La Victoria, reflejando una estrategia de diversificación territorial, comenta.

La velocidad de ventas varió según el segmento. En Lima Top, la compañía registró un promedio de cuatro unidades vendidas por mes, mientras que en Lima Moderna la absorción se elevó a seis o siete unidades mensuales, nivel que también se observó en distritos con tickets más accesibles. Guzmán explicó que este desempeño estuvo asociado a proyectos diseñados pensando en el cliente final, con énfasis en arquitectura, fachadas integradas al entorno urbano y áreas comunes equipadas.

El edificio Villarán 302 en Santa Catalina (La Victoria), uno de los proyectos que impulsó las ventas de V&V en el 2025.

De cara al 2026, la inmobiliaria tiene previsto entregar tres proyectos durante el primer semestre, ubicados en San Isidro, Miraflores y Magdalena. Los desarrollos de San Isidro y Miraflores, de 160 y 170 unidades, respectivamente, llegarán a la etapa de entrega con un stock mínimo, mientras que el proyecto de Magdalena, de mayor escala, contempla cerca de 240 departamentos. “Vamos a entregar prácticamente sin stock en San Isidro y Miraflores”, afirmó el ejecutivo.

En paralelo, V&V planea lanzar entre tres y cuatro proyectos en el primer trimestre del 2026 y alcanzar un total de cinco nuevos lanzamientos en el año. Estos se concentrarán en distritos de Lima Top, Lima Moderna y el centro de la ciudad, con una nueva apuesta en Breña, además de proyectos en Lince, Santa Beatriz y Barranco.

Edificio Larco, referente en sostenibilidad dentro del portafolio de V&V, lanzado el 2025.

En cuanto a la demanda, el comprador final representó alrededor del 60% de las ventas en el 2025, mientras que el inversionista concentró entre 30% y 40%, dependiendo de la ubicación y la tipología. Los departamentos de dos dormitorios fueron los más demandados, con metrajes promedio de 50 m2 a 55 m2 y un ticket promedio entre S/ 400.000 y S/ 450.000, rango que se consolidó como el promedio de la compañía tras una mayor exposición en Lima Moderna.

Para el 2026, V&V proyecta un crecimiento de alrededor de 15% tanto en ventas como en unidades, impulsado por un portafolio más masivo y la reposición de stock. La nueva oferta incluirá proyectos con precios por metro cuadrado que irán desde S/ 5.000 hasta rangos de S/ 10.000 y S/ 11.000, según el distrito y tipo de producto. “La diversidad de producto que vamos a tener en el portafolio es lo que va a apalancar nuestro crecimiento”, concluyó Guzmán.