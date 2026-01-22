Al cierre del 2025, el volumen de remesas enviadas desde Perú creció 99% frente al año anterior, alcanzando más de US$167 millones, según el informe Panorama de transferencias internacionales 2025 elaborado por Global66, empresa latinoamericana de servicios financieros.

De acuerdo al informe, durante el último año el mercado peruano alcanzó un volumen transaccionado total de US$366 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 77% frente al 2024. Este desempeño confirma el rol de Perú como uno de los mercados de mayor dinamismo en transferencias internacionales dentro de la región.

“La métrica clave no es solo el volumen, sino la ‘calidad del uso’. Los peruanos nos confían decisiones de vida críticas como pagar estudios universitarios, manutención familiar y servicios internacionales. Estamos convirtiéndonos en un socio financiero estratégico para que todos los peruanos sean ciudadanos globales”, señaló María José Artacho, Country Manager de Global66 en Perú.

Además de España, la compañía indicó que los envíos desde Perú se dirigen principalmente hacia Estados Unidos, Colombia y Chile, que concentran las principales rutas de salida de recursos del país, reflejando el proceso de integración financiera del Perú con los principales mercados de América y Europa.

Este desempeño del mercado peruano se inserta en una tendencia regional de fuerte expansión para la empresa. En 2025, Global66 movilizó más de US$3.700 millones en volumen total en Latinoamérica, lo que representó un crecimiento de 157% frente al año anterior. En el segmento empresarial, Chile y Perú lideraron el cambio de patrón, con incrementos en volumen transaccionado B2B de 310% y 227% respectivamente.

“El éxito de la Smart Card demuestra que la propuesta de valor “Todo en Uno”, es decir la cuenta multimoneda, la tarjeta y envíos funciona. Hemos logrado un hito conductual: que el usuario deje de fragmentar su vida financiera entre múltiples bancos y apps, centralizando su actividad global en un solo lugar”, detalló el reporte.

Tomás Bercovich, CEO y Co-founder, recalcó que el 2025 se consolidó con cifras récord, pero el verdadero salto estuvo en la habilitación de recepción de stablecoins. “Ahora pueden recibir activos digitales y convertirlos a dólares o moneda local en segundos. Esto sumado a la interoperabilidad con Swift, PIX y redes de QR; respaldada por una infraestructura potenciada por IA, hace que el capital de las personas y empresas sea, por fin, tan global y dinámico como el mundo en que vivimos”, dijo.

De cara al 2026 en la industria financiera, el informe señaló que la supervivencia competitiva depende de la transición hacia empresas AI-First, donde los agentes autónomos ejecutan decisiones de crédito y detección de fraude en milisegundos. Sin embargo, resalta que, mientras el mundo avanza hacia los pagos domésticos instantáneos, el gran desafío del sector sigue siendo las fronteras.

“Hoy, en Global66 el 70% de las transferencias internacionales se liquidan en menos de cinco minutos y el 85% de las interacciones con cliente son resueltas por agentes autónomos, sentando las bases de un sistema financiero verdaderamente global”, finalizó el reporte.