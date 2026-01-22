Entel anunció, tras la adjudicación del bloque de 100 MHz de espectro continuo en la banda de 3.5 GHz, en septiembre del año pasado, que ha fortalecido la capacidad de su red 5G, pasando de utilizar 20MHz a capacidades de hasta 80 y 100 MHz dependiendo de la localidad, lo que permite una mejora sustancial en el desempeño de la red.

La compañía móvil indicó que este avance permitirá que el 5G despliegue todo su potencial, con mayor velocidad, menor latencia y una capacidad significativamente superior para soportar miles de dispositivos conectados de manera simultánea.

Cabe precisar que la banda de 3.5 GHz forma parte del espectro radioeléctrico, el espacio por el que se transmiten todas las comunicaciones inalámbricas. Cada banda funciona como un “carril” con características específicas.

“Esta mejora del 5G abre la puerta a nuevas oportunidades para los usuarios, empresas, instituciones públicas y comunidades en todo el país que requieren conexiones más potentes, estables y preparadas para el crecimiento del uso de datos”, explicó Entel.

A nivel internacional, la banda de 3.5 GHz es considerada la principal para el despliegue del 5G, ya que combina un buen alcance con una alta capacidad de transmisión de datos.