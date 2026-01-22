¿Qué marcas de smartphones prefirieron los peruanos en 2025 y cuál es la proyección para el 2026?

No es novedad que cada vez más personas tengan un smartphone. De hecho, según Osiptel, más del 94,8% de hogares peruanos contaba con uno en el 2025. Durante el año pasado, la importación de smartphones, indicador que muestra cómo se desarrolla la comercialización de estos dispositivos en el país, tuvo un crecimiento de 2,7%, de acuerdo a Dominio Consultores. Al cierre del año pasado, se importaron más de 7,2 millones de smartphones.

Si le damos una mirada al ranking, donde hoy lideran las marcas chinas, podemos notar que, a diferencia del año pasado, la marca Honor es la líder, con un 24,4% de las importaciones totales de teléfonos inteligentes. Esta marca ha tenido un crecimiento importante de 32,6% en el 2025 frente al año anterior.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Fernando Grados, gerente general de Dominio Consultores, explica que la presencia de Honor se ha ido intensificando mucho en el mercado peruano por su oferta y sus precios. El ejecutivo recuerda que el mercado de smartphones en el Perú se encuentra compuesto, sobre todo, por productos de gama media y gama baja.

Smartphones. (Foto: vivo)

Comenta, además, que Honor es una firma que ha sido muy agresiva en su estrategia para llegar a una mayor cantidad de público con precios más accesibles.

Eid Hirsh, Director de Relaciones Públicas y Comunicaciones en Honor, explica que un pilar de su estrategia es la variedad de su portafolio, así como el servicio posventa. También resalta el impulso a su canal de distribución a nivel nacional y la tecnología que está detrás de sus dispositivos, más allá de la gama.

Infografía: Raúl Rodríguez / Antonio Tarazona.

El enfoque de la marca, que hoy ya cuenta con un 23% de ‘market share’, está en ampliar su portafolio en todas las gamas de smartphones. De hecho, la gama de entrada tendrá dos nuevos jugadores con Honor X7d y Honor X8d. Mientras que en la gama alta y premium lanzarán el Honor 400 Pro y el Honor Magic 7 Pro. “Esto viene acompañado de un posicionamiento muy importante ya alcanzado en gamas de entrada y gama media, segmentos en los que hay una mayor rotación de dispositivos y donde nuestra oferta es más variada”, agrega.

Asimismo, en diciembre ampliaron sus categorías con audífonos, parlantes, aspiradora robot, ‘airfryers’, ‘tags’ para maletas, entre otros dispositivos. Actualmente, Honor tiene 16 tiendas en el país y acaban de lanzar su propio canal de e-commerce.

(Foto de Jade GAO / AFP) / JADE GAO

En la lista le sigue Xiaomi, con el 23,8% de todas las importaciones de smartphones. Esta marca también muestra un crecimiento importante en el mercado peruano y si bien, como Honor, ha tenido acciones agresivas de marketing para llegar a precios más accesibles, Xiaomi viene trabajando en reforzar sus productos de gama alta. Las importaciones de Xiaomi han crecido 20,8% durante el 2025.

Tianshi LV, Country Manager de la compañía china en Perú, dijo a Día1 que la marca está siendo percibida como premium. “Nos aseguramos de que nuestros productos sean accesibles para todos. Desde que entramos a Perú, hemos visto que Xiaomi se ha vuelto una marca bastante popular y creo que hoy en día se ve cada vez más como una marca premium”, comentó en noviembre del año pasado.

Xiaomi 15T.

No obstante, resalta que tienen productos para los demás segmentos, ya que su objetivo es que la tecnología sea accesible a todos los consumidores. La firma abrió su primera tienda retail propia el año pasado y también su propio canal de e-commerce. Además, tienen planes para reforzar su portafolio de productos inteligentes (AIoT) con más dispositivos y posiblemente electrodomésticos grandes.

Para Grados, el gran perjudicado ha sido Samsung, que hasta hace poco era el líder del mercado. La surcoreana tiene muy buenos productos, remarca, pero considera que hay una suerte de guerra de precios entre las marcas de smartphones. Además, sostiene que como no hay cambios radicales en tecnología, el gran volumen va a gama media y gama baja.

Apple. / Dhiraj Singh

¿Se mantendrá el ranking en el 2026?

De acuerdo a Grados, la competencia del primer lugar entre los celulares estará entre Xiaomi y Honor, principalmente. “No creo que Samsung se arriesgue a bajar demasiado sus precios. Probablemente, se intercalen el liderazgo de trimestre a trimestre”, sostiene.

El ejecutivo comenta que hay un riesgo respecto a la mayor demanda por memorias RAM frente a la oferta que existe hoy en día en el mundo, lo que podría afectar los precios; no obstante, hará falta ver cómo transcurren los meses y si se logra regularizar.

Durante el año pasado, el mercado tuvo 682.000 equipos de gama ata (con precios que van desde los US$300, aproximadamente), 1,2 millones de gama baja (aproximadamente menores a US$100), y el resto, de gama media (entre US$100 y US$299, aproximadamente).