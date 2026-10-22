La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Paula Estévez, conversó con El Comercio durante su visita al país, a raíz del 20 aniversario del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre el Perú y Chile. De acuerdo con la funcionaria, el Perú es el tercer destino de inversiones chilenas.

-¿En qué contexto se enmarca su visita a nuestro país? ¿Qué detalles se pueden conocer?

Vine al Perú a celebrar los 20 años del TLC entre Chile y Perú, suscrito justamente en agosto del 2006. Me junté con la viceministra de Comercio del Perú, también tuve una muy buena reunión con el viceministro de Relaciones Exteriores, Eric Anderson. Participamos en un seminario organizado por el Mincetur junto al sector privado donde se presentó un estudio del impacto positivo de la relación económica entre ambos países. También participé de un encuentro de liderazgo femenino. Fue una agenda muy completa, que tuvo como objetivo conocer a las nuevas autoridades del Perú para trabajar muy estrechamente de la mano con ellas.

-¿Llegó a reunirse también con la presidenta Fujimori o con el canciller Carlos Espá?

En esta oportunidad, no. El canciller de Chile junto al presidente José Antonio Kast vinieron al cambio de mando. Hace muy poco vino también el Consejo Empresarial Chile-Perú, que se reunió con distintos ministros y con la presidenta Keiko Fujimori. Mi visita se enmarcó en el comercio exterior entre ambos países y esta semana también viene el viceministro de Relaciones Exteriores de Chile, Patricio Torres. Muestra lo importante que es para Chile esta relación económica.

-Este 2026 se cumplieron los 20 años de TLC entre Perú y Chile. ¿Cómo observa las inversiones de entre ambos países?

El Perú es muy importante para Chile en distintos aspectos. En el caso económico, es nuestro tercer destino de inversión, con un stock acumulado de casi US$12,000 millones. También es uno de los destinos principales de las exportaciones de empresas chilenas, el primer destino de exportación de servicios y es un socio comercial muy importante.

Vemos una relación muy sólida en inversión y comercio. Vemos oportunidades en el sector minero y en el energético, Chile y el Perú compiten y eso es muy sano. Nos gusta la competencia, es muy buena para los consumidores. También somos complementarios en muchos aspectos y si al Perú le va bien, a Chile le va bien y viceversa.

-El intercambio comercial entre ambos países fue de US$3.526 millones en el 2025 y en el 2006, cuando se firmó el tratado, era de US$2.236 millones. Compartimos sectores fuertes, como la minería y la agroexportación. ¿En qué sectores ven un crecimiento potencial entre nosotros?

La cifra de casi US$3.800 millones de intercambio comercial es una cifra récord, es una relación comercial que crece 8% anual desde que se firmó el tratado. El intercambio comercial se desacopla del crecimiento de los países y eso es muy interesante: entiendo que Perú crecería económicamente alrededor de 3% y Chile, poco menos de 1%.

Veo nuevas áreas de este intercambio comercial: servicios, logística, los puertos chilenos y peruanos son sectores muy importantes para la economía porque es la apertura al Asia-Pacífico, donde viene una mayor demanda por la ubicación geográfica que tienen a los países con mirada hacia el Asia-Pacífico.

Otra área interesante es el retail y las grandes cadenas chilenas de comercio. Veo en el Perú que también han crecido muy exitosamente la agroindustria, químicos y suministros para la minería. Nosotros importamos desde el Perú molibdeno, clave para la industria chilena. Dado que somos complementarios, hay una exportación e importación de subproductos de la minería entre ambos países. También en el sector energético veo posibilidades muy interesantes.

-Recordando el sector minero, ¿cómo podemos trabajar en captar inversiones en conjunto para esta zona de la región?

El Perú y Chile coinciden en las prioridades de ambos gobiernos, que es el crecimiento económico. Eso tiene distintos factores. Uno es la atracción de inversión, que se genera con la política. Nosotros aprobamos una reforma económica que tiene muchos elementos para incentivar la economía y atraer inversión: [cambios] en variabilidad tributaria, rebaja de impuestos corporativos y aceleración de los permisos que requieren los proyectos; tres áreas que el sector privado venía promoviendo.

También vemos en el Perú una política de atracción de inversión. La próxima semana es el InPerú en Nueva York y en el caso de Chile es InvestChile, también en Nueva York.

Cuando vienen inversionistas extranjeros, y se posicionan en Chile y en el Perú, les genera mayor estabilidad que en Sudamérica existan políticas similares de atracción de inversión. Por lo tanto, veo el futuro muy auspicioso.

-¿Hay posibilidades de hacer promoción en conjunto a futuro?

Absolutamente. Tenemos proyectos muy similares: ambos son países mineros, con abundancia de recursos naturales como el solar en el norte de Chile y en el sur del Perú. Por lo tanto, veo mucha sinergia en la atracción conjunta de la inversión. También hay muchas delegaciones empresariales visitando ambos países. Próximamente tendremos distintas ferias para promocionar el vino chileno en el Perú, nos interesa crecer en ese mercado. También vemos capitales peruanos interesados en invertir en Chile.

-¿Cuál es este interés de capitales peruanos para invertir en Chile?

Uno de los activos que tiene el Perú es la diversidad de sus inversiones. Por lo tanto, dado el cambio de giro que tuvo Chile en relación a la política de atracción de inversiones, vemos interés de capitales peruanos en el sector minero, logístico, también en el de servicios y en temas de agroindustria, donde el Perú también tiene mucha experiencia.

Chile y Perú, dada su cercanía, son el primer destino de ambos países cuando se quieren internacionalizar. Es como el país donde van a probar sus inversiones. Chile se expande al Perú y desde ahí es una plataforma para seguir creciendo en Sudamérica. Lo mismo veo en las inversiones peruanas en Chile: es el primer paso para una estrategia de expansión a Argentina, Uruguay y a otros países de la región.

-Mencionó una proyección crecimiento para Chile de poco menos de 1% para este año. ¿Qué esperan para el año siguiente?

Vemos crecimiento para Chile en el 2027, esperamos que en alrededor de 2% y 3% y eso irá aumentando en el 2028 y el 2029. En los siete meses que hemos estado como gobierno hemos aprobado más de US$11.000 millones en proyectos de inversión. Después han ingresado al servicio de evaluación ambiental más de US$25.000 millones en proyectos.

Estamos viendo en la suma, de esos proyectos aprobados, ingresados y otros nuevos proyectos y anuncios de inversión, aproximadamente US$50.000 millones de inversión en Chile. No se materializa en un año, porque son proyectos de largo plazo.

Veremos los brotes de los proyectos aprobados este año, que ingresaron a estudios de impacto ambiental, en el 2027 y con mayor claridad el 2028 y 2029.

-Por otro lado, de cara al próximo gabinete binacional entre Chile y Perú, ¿qué aspectos concretos se tienen? ¿Se va a contar con la participación del Consejo Empresarial Chileno-Peruano?

Estamos muy contentos con la nueva celebración del gabinete binacional. El último, si mal no recuerdo, fue en el 2022. Los gabinetes binacionales permiten en un día avanzar en varios temas a la vez. Es una instancia republicada: no solo hay una reunión de todo el gabinete junto con los presidentes, también se aprovecha tener reuniones bilaterales con los distintos ministerios, de todas las áreas, tanto políticas como económicas, de ambos países.

Tengo entendido que está planificado para el primer trimestre del próximo año, todavía no tiene fecha. Por supuesto que el sector privado va a estar incorporado en los diálogos que se tengan. El gabinete binacional es solo gobierno, pero hay instancias de diálogos entre el Consejo Empresarial Chile-Perú y el gabinete binacional, incluso con los mandatarios.

-¿Ya hay puntos que están definidos para este gabinete binacional?

La agenda todavía está en construcción. Por eso es la importancia de mi visita acá. La visita del viceministro Torres, que llega este miércoles [ayer] al Perú son avances de lo que será el gabinete binacional.

Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Paula Estévez. (Foto: Julio Reaño)

Exportaciones chilenas y futuros acuerdos

-En exportaciones totales, el 2025 alcanzaron el récord de US$107.004 millones. Este año, hasta setiembre van US$93.837 millones. ¿Qué expectativas esperan al cierre de 2026? ¿Qué umbral se puede superar?

Veo una continuidad en la expansión de la economía chilena a través del comercio exterior. Somos de los países con más acuerdos comerciales del mundo, con 36 tratados. Y no nos quedamos ahí, estamos negociando nuevos acuerdos comerciales, no solo bilaterales, también plurilaterales. Abrirles nuevos mercados a los exportadores hace que crezca nuestras exportaciones y que alcancemos cifras récord.

-¿Cuáles acuerdos están en negociación?

Estamos negociando un acuerdo con la India. Está casi en etapa de cierre en los próximos meses. Culminamos el cierre técnico meses atrás con Filipinas. Estamos en proceso de adhesión en el RCEP (Asociación Económica Integral Regional en inglés), que reúne a todos los países de Asia más Australia y Nueva Zelanda. También estamos en el inicio de negociaciones de un acuerdo comercial con Bangladesh y comenzando con Marruecos. Y la semana pasada se dio la visita histórica del presidente de Chile a Bolivia, firmando el inicio de la modernización del acuerdo comercial entre ambos países.

Solo considerando la India, RCEP, Marruecos y Bangladesh, estamos hablando de un cuarto de la población mundial donde estamos abriendo nuevos mercados para los exportadores. Chile va a seguir generando récords en sus exportaciones.

-Mencionó a la India, que se ha vuelto su tercer socio comercial. ¿Las negociaciones de un eventual tratado motivaron el incremento de las exportaciones a ese país?

Es un destino muy atractivo. Analizamos junto al sector privado los destinos donde queremos abrir mercados. En las mesas público-privadas nos mencionan mucho la India y Marruecos, que es la puerta de entrada a África, donde no tenemos un acuerdo comercial. Y cuando hay un tratado, las exportaciones crecen de manera exponencial. Con la India tenemos un acuerdo de alcance parcial, alrededor de 290 productos entran con arancel privilegiado. Ahora esperamos incrementarlo con el cierre del acuerdo.

El 54% de nuestras exportaciones totales van a China y Estados Unidos, que están en una competencia estratégica y que puede generar incertidumbre en los mercados. La apuesta de la Subsecretaría es diversificar mercados, que los exportadores puedan reducir su concentración y así bajar los riesgos.

-¿Qué considera que debe hacer Perú para seguirle los pasos a Chile en una negociación con la India? Llevamos nueve rondas de negociación desde el 2017. ¿Quizás se debe buscar un acuerdo comercial a través de la Alianza del Pacífico?

No me corresponde como gobierno decirle al Perú cuál tiene que ser su política comercial, ni con qué socios estratégicos iniciar negociaciones. El Perú toma sus propias decisiones.

Sí le puedo decir que en las conversaciones con la viceministra de Comercio de Perú compartimos nuestra experiencia y cómo podemos modernizar ciertos aspectos de nuestro acuerdo comercial, incluir nuevas temáticas, como servicios o servicios aéreos, y compartimos la necesidad de los países de diversificar sus exportaciones en el contexto internacional que vivimos.

-¿Se han observado sectores exportadores afectados por el fenómeno de El Niño, por el conflicto geopolítico en Medio Oriente o la sobretasa arancelaria de Estados Unidos?

El sector exportador en Chile es muy resiliente, pero está el fenómeno que menciona como las disrupciones del comercio internacional, en el caso de la guerra de del Medio Oriente y en especial el Estrecho de Ormuz, que impactan notablemente en los precios del combustible. El 90% de nuestros bienes salen por puertos chilenos a través de navieras y cuando aumenta abruptamente el precio del petróleo, impacta en el comercio exterior y en sus precios.

Vemos el caso del salmón chileno. El 50% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos y con su nueva política arancelaria tienen una tasa del 12,5%, así como otros productos cuyo principal destino es Estados Unidos. Cuando hay un aumento de arancel, no solo lo pagan los consumidores, también los productores y los importadores, toda la cadena de suministro se ve afectada.

-¿Hay otros productos también afectados?

La madera, la fruta chilena, el vino chileno. También somos grandes exportadores de pollo y de carne de cerdo. Varios de ellos se exportan a Estados Unidos con la sobretasa. Es importante diversificar y abrir nuevos mercados.

-¿Cómo se encuentra el diálogo con Estados Unidos para buscar reducir la cantidad de productos afectados por el arancel adicional?

La política comercial de Estados Unidos no es contra Chile o contra el Perú, sino afectó a 60 socios comerciales de Estados Unidos. Tenemos una estrecha nuestra relación con Estados Unidos en distintos ámbitos, no solo en los temas comerciales; en los temas de inteligencia artificial, seguridad y cooperación, tenemos visa waiver y una visa especial H1B1.

En este nuevo escenario de la sobretasa arancelaria creemos importante negociar, abrir los canales de diálogo y esos canales están con Estados Unidos. El 53% del valor exportado allá entra con arancel cero y el 47% con distintos tipos de aranceles, primordialmente el 12,5%. La negociación con Estados Unidos no solo la tiene Chile, sino varios de sus socios comerciales, de cómo aumentar el ingreso de productos con un arancel cero.

-¿Entre ellos el salmón?

Estamos viendo productos que no compiten con Estados Unidos y que ayudan a la economía chilena. En el caso del salmón, Estados Unidos no tiene producción de salmón, el 20% que consume viene de Alaska con un salmón que está en los ríos, pero que es por temporada. Entonces, ellos necesitan nuestro salmón porque son grandes consumidores del salmón. ¿Cómo abastecer ese consumo? Es lo que conversamos, por ejemplo, con Estados Unidos y la importancia que tiene el salmón en su cadena alimentaria. O productos que se complementan. Estados Unidos producen frutas, Chile produce frutas, pero en distintas temporadas. Cuando es invierno en Estados Unidos, en Chile es verano y viceversa. Es una relación complementaria y ellos nos pueden exportar frutas cuando tenemos menor variedad.

-Respecto al tema naviero, ¿qué tan competitivo se mantienen los puertos de Chile frente a los del Perú? Según el medio Bio Bio Chile, un 8% de las exportaciones marítimas chilenas transitan por muelles peruanos.

La competencia es muy favorable entre los países, porque genera condiciones económicas son importantes para los consumidores. Cuando hay competencia, bajan los precios y eso tiene un impacto positivo.

En el caso de Chile, vamos a tener al año 2029 una renovación de las concesiones marítimas. Ya han pasado 30 años, así que toca renovar las actuales concesiones. Estamos preparando las licitaciones, eso lo hace el Ministerio de Transporte, que elabora las bases de las distintas licitaciones. Y quiero destacar un proyecto: el corredor bioceánico vial que va a conectar Sao Paulo con Antofagasta y que en el fondo conectará el Atlántico con el Pacífico.

-En el Perú se ha hablado de un tren bioceánico con Brasil, aunque sin avances concretos. ¿Cómo será este corredor bioceánico entre Brasil y Chile?

Va a permitir que productos o bienes de Brasil y de Paraguay puedan salir hacia el Asia Pacífico. Imagínense cuando se inaugure el corredor bioceánico vial en los próximos años, lo que será la demanda portuaria de Chile para sacar los productos de Brasil, Argentina y Paraguay por los puertos chilenos y también nosotros enviar nuestros productos de manera más rápida por el Atlántico hacia Europa.

-En ese sentido, ¿observan la posibilidad de establecer una ruta comercial entre Chile hacia Asia?

Por supuesto. Es parte de nuestra ventaja competitiva con una red portuaria de más de 4.000 kilómetros. No solo es el norte, centro y sur de Chile que mira hacia el Asia, también tenemos el acuerdo CPTPP y en el que están en proceso de adhesión Indonesia, Filipinas, Emiratos Árabes y Uruguay.

Por lo tanto, veo enormes oportunidades y veo a Chile como ‘hub’ para la entrega de productos provenientes de países como Brasil, Paraguay y Argentina, que puedan entrar y mirar hacia el Pacífico.

-Sobre el Escudo de las Américas, ¿qué acciones de cooperación ya se observan en Chile?

El Escudo de las Américas es una iniciativa de cooperación en un tema que lamentablemente ha tomado la agenda del Cono Sur, que es el narcotráfico, el crimen organizado y el aumento de la inseguridad en nuestros países. Estos problemas no tienen fronteras, se tiene que combatir de manera unida. En ese sentido, iniciativas como el Escudo de las Américas, que es una plataforma de cooperación entre los distintos países del continente, o el mismo Compromiso de Santiago, donde también participa Perú, son muy positivas.

Ya hay iniciativas de intercambio de información, no solo a nivel de gobiernos, sino también de las agencias de inteligencia. Finalmente, para combatir el narcotráfico y crimen organizado, que podamos compartirnos información entre los países es muy importante.