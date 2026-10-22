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Resumen

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Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Paula Estévez. (Foto: Julio Reaño)
Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Paula Estévez. (Foto: Julio Reaño)
Por Christian Silva

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Paula Estévez, conversó con El Comercio durante su visita al país, a raíz del 20 aniversario del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre el Perú y Chile. De acuerdo con la funcionaria, el Perú es el tercer destino de inversiones chilenas.

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Entrevista