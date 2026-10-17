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Resumen

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(Foto: Maquinarias)
(Foto: Maquinarias)
Por Christian Silva

Este año Maquinarias estima vender 5.300 unidades. Con ello, registraría un crecimiento de entre 35% y 40% versus el año pasado, en línea con el aumento que tendrá el sector de livianos en este año, cuenta Egberto Torres, CEO de Grupo Maquinarias.