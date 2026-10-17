Este año Maquinarias estima vender 5.300 unidades. Con ello, registraría un crecimiento de entre 35% y 40% versus el año pasado, en línea con el aumento que tendrá el sector de livianos en este año, cuenta Egberto Torres, CEO de Grupo Maquinarias.

El ejecutivo agrega que han venido optimizando su portafolio de vehículos y de marcas. Una de ellas es Nissan, que ha pasado a ser representada por Astara en Perú.

En ese sentido, Torres comenta que, siendo parte de la red de concesionarios, vienen trabajando con la empresa distribuidora para reposicionar a la marca japonesa en el mercado nacional.

En cuanto a facturación, Maquinarias estima alcanzar entre US$160 millones y US$170 millones al cierre de este 2026.

Asimismo, no descarta para el 2027 sumar una nueva marca vehicular en el portafolio de la concesionaria.

Además de ello, sostiene que con las marcas actuales que manejan buscan mejorar sus puntos de venta, tanto en los ‘showrooms‘ como en los talleres. Y aspiran a que sus tiendas también crezcan este año.

Menciona que la industria tiene márgenes brutos que oscilan entre el 6% y 7%, lo que implica una revisión de gastos y una observación rigurosa de la demanda para que la rotación de vehículos sea relativamente rápida.

Seminuevos

En el segmento de unidades seminuevas, Maquinarias crecía hasta agosto un 30%, cifra que se encuentra por encima del crecimiento del sector, señala Torres.

La compañía también ha abierto recientemente una tienda enfocada en la venta de seminuevos en Surquillo, donde cuentan con otros dos locales para este tipo de vehículos.

Añade que tienen un 30% de recepción de vehículos en general como parte de pago.