El directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) contará con tres nuevos integrantes para el período 2026-2031, luego de que el Pleno del Senado eligiera a Oswaldo Molina Campodónico, José Stok Capella y Juan José Marthans León. La decisión termina por definir los nombramientos pendientes de este grupo de directores en el órgano encabezado por Julio Velarde.

La decisión se adoptó sobre la base del informe final presentado por la Comisión de Procedimientos Especiales, que evaluó las candidaturas antes de someterlas a votación.

Oswaldo Molina Campodónico fue el primero en ser elegido, con 40 votos a favor, 16 en contra y ninguna abstención. Por su parte, José Stok Capella obtuvo 34 votos favorables, 18 en contra y seis abstenciones. Finalmente, Juan José Marthans León recibió el respaldo de 36 senadores, mientras que 21 votaron en contra y uno se abstuvo.

Pleno del Senado (Foto: Congreso)

Tras concluir las tres votaciones, el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres, anunció que se expedirá la resolución legislativa correspondiente para formalizar la elección. De esta manera, los nombramientos avanzarán hacia su formalización, conforme al procedimiento parlamentario establecido.

¿Cómo se evaluaron las candidaturas para el BCRP?

Durante la sustentación del informe, el senador Hugo Ccahuana Aymachoque, de Juntos por el Perú y presidente de la Comisión de Procedimientos Especiales, explicó que el proceso se desarrolló de acuerdo con la Constitución, la Ley Orgánica del BCRP y el Reglamento del Senado. La comisión aprobó el inicio del procedimiento el 2 de septiembre y publicó la convocatoria en el portal institucional, además de solicitar a los grupos parlamentarios presentar sus propuestas hasta el 10 de septiembre.

La evaluación incluyó la verificación de los requisitos formales, así como la ausencia de impedimentos e incompatibilidades para ejercer el cargo. También se calificaron la formación académica y la experiencia profesional, con un máximo de 60 puntos repartidos equitativamente entre ambos componentes. A ello se sumó una entrevista personal que podía alcanzar los 40 puntos. Según Ccahuana, los resultados de las distintas etapas fueron publicados para conocimiento de la ciudadanía.

Informe final y posiciones durante el debate

El informe final fue aprobado por la comisión el 7 de octubre, con siete votos a favor, dos en contra y dos abstenciones. El documento reunió los resultados de las evaluaciones y el orden de mérito de los postulantes. Ccahuana destacó la transparencia del procedimiento y el cumplimiento de las normas vigentes, y solicitó al Pleno votar las candidaturas conforme al reglamento parlamentario.

Durante el debate, el senador Flavio Figallo Rivadeneyra, del Partido del Buen Gobierno, sostuvo que la revisión de los perfiles permitió verificar que los candidatos no registraban antecedentes penales y cumplían los requisitos constitucionales y legales. En tanto, el senador Alfonso López Chau Nava, de Ahora Nación, expresó su respaldo a Alejandro Granda, quien había retirado su candidatura, y lo exhortó a continuar su desarrollo profesional y a seguir contribuyendo al país.

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