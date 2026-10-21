Sede del Banco Central de Reserva del Perú. (Foto: GEC)
Sede del Banco Central de Reserva del Perú. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) contará con tres nuevos integrantes para el período 2026-2031, luego de que el Pleno del Senado eligiera a Oswaldo Molina Campodónico, José Stok Capella y Juan José Marthans León. La decisión termina por definir los nombramientos pendientes de este grupo de directores en el órgano encabezado por Julio Velarde.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.