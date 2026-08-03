El Concurso Internacional AVPA París 2026 se ha consolidado como uno de los certámenes de degustación más importantes para los productores de alimentos y bebidas de origen agrícola a nivel mundial. Organizado por la Agencia para la Valorización de los Productos Agrícolas (AVPA), una institución francesa sin fines de lucro con sede en París, el evento tiene como propósito reconocer y promover la calidad y excelencia de productos provenientes de diversos países. Su prestigio lo convierte en una vitrina para los productores que buscan posicionarse en el mercado internacional.

Más que una sola competencia, AVPA París 2026 reúne distintos concursos especializados en categorías como aceites, cafés tostados en el origen, tés y chocolates elaborados en su lugar de producción. En esta cita pueden participar productores agrícolas, cooperativas, empresas transformadoras, denominaciones de origen y asociaciones de productores. Para competir, los participantes deben remitir muestras de sus productos a París y cumplir con las disposiciones establecidas en el reglamento oficial del certamen.

¿Qué café del Perú viene representando y sobresale en el Concurso Internacional AVPA 2026?

El café producido en la región Puno volvió a obtener reconocimiento internacional al sobresalir en el XII Concurso Internacional de Cafés Tostados de Origen AVPA París 2026, considerado uno de los certámenes más importantes de la industria cafetera. Las cooperativas de la provincia de Sandia, lideradas por Cecovasa y con el acompañamiento de Devida, conquistaron dos medallas de oro, cuatro de plata, una de bronce y dos distinciones Gourmet. El concurso reunió muestras de cerca de 30 países productores, consolidándose como una vitrina de excelencia para los cafés de origen.

El principal galardón fue para la Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de los Valles de Sandia (Cecovasa), que obtuvo una Medalla de Oro en la categoría “Café espresso de perfil afrutado y acidez brillante” y una Medalla Gourmet en “Espresso de perfil suave con notas vegetales”. La organización reúne a aproximadamente 967 caficultores pertenecientes a ocho cooperativas de las provincias de Sandia y Carabaya. Gracias a la calidad de sus cafés especiales de altura, mantiene una destacada trayectoria respaldada por tres títulos internacionales y siete campeonatos nacionales.

¿Qué premios ha conseguido hasta el momento el café puneño y reconocen a los agricultores?

La Cooperativa Agraria Cafetalera San Jorge Ltda., conformada por 177 productores, también destacó en el XII Concurso Internacional de Cafés Tostados de Origen AVPA París 2026 al obtener dos Medallas Gourmet de Plata. Los reconocimientos fueron otorgados en las categorías Café filtrado de perfil suave y afrutado, y Café filtrado de perfil suave con notas vegetales. Sus productos, comercializados bajo la marca Tunkiwasi, son cultivados mediante sistemas agroforestales y sobresalen por sus aromas florales, frutales y notas de chocolate. Estas características continúan fortaleciendo el prestigio del café puneño en los mercados internacionales.

Por su parte, la Cooperativa Agraria Cafetalera Inambari Ltda. obtuvo una Medalla Gourmet de Plata en la categoría Café espresso de perfil afrutado y acidez brillante, además de una Medalla Gourmet de Bronce en Café filtrado de perfil suave con notas afrutadas. La organización está integrada por 266 familias caficultoras del distrito de Alto Inambari, cuya producción se comercializa bajo la marca Inambari Coffee. El reconocimiento alcanzado refleja la calidad de sus procesos y consolida la presencia del café peruano en los principales certámenes internacionales.

¿Qué otros galardones han recibido los agricultores de Puno y los proyectos que se vienen ejecutando?

La Cooperativa Agraria Cafetalera Charuyo Ltda. también fue reconocida en el XII Concurso Internacional de Cafés Tostados de Origen AVPA París 2026 al obtener una Medalla Gourmet en la categoría Café filtrado de perfil suave y afrutado. La organización está conformada por 374 pequeños caficultores de la provincia de Sandia, quienes cultivan cerca de 145 hectáreas de café. Gracias a la calidad de su producción, continúan fortaleciendo la presencia de los cafés especiales peruanos en mercados internacionales de alta exigencia.

A estos logros se sumó el proyecto de café impulsado por la Municipalidad Distrital de Alto Inambari, que alcanzó una Medalla de Oro en la categoría “Perfil Ácido-Frutal-Cata de Espresso” y una Medalla de Plata para la marca Ccori Soncco Coffee. Este reconocimiento pone en valor el trabajo de 1.014 familias cafetaleras que cultivan 1.274 hectáreas distribuidas en 26 sectores del distrito. La distinción confirma la calidad sensorial de sus cafés y el creciente prestigio que viene alcanzando la caficultura puneña en escenarios internacionales.

El modelo técnico de Devida influye mucho en los agricultores de esta zona que lleva a galardones internacionales

Los reconocimientos obtenidos por las organizaciones cafetaleras son fruto del trabajo conjunto desarrollado con el acompañamiento técnico de Devida, institución que brinda asistencia a las familias productoras en todas las etapas de la cadena del café. El apoyo abarca desde el manejo del cultivo y la cosecha hasta los procesos de poscosecha, transformación y comercialización. Esta labor ha permitido elevar los estándares de calidad y fortalecer la presencia del café peruano en certámenes internacionales.

Este modelo de intervención también impulsa la competitividad del sector cafetalero y contribuye a mejorar los ingresos de las familias dedicadas a esta actividad. Al mismo tiempo, promueve oportunidades de desarrollo sostenible en comunidades ubicadas en zonas vulnerables. De esta manera, se consolida una alternativa económica legal que favorece el bienestar de la población y reduce la dependencia de actividades vinculadas al narcotráfico.

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