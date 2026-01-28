Como parte de la estrategia del Gobierno para impulsar el sector agroexportador del país, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció que, para este año se tiene como meta concretar 16 nuevos accesos para los productos agropecuarios peruanos.

“Perú se ha convertido en una potencia agroexportadora, es necesario que se siga generando mayores ventanas comerciales para la oferta exportable del país. En el primer mes del 2026, ya hemos logrado el acceso de banano a Argentina y de miel de abeja a Paraguay”, manifestó el ministro Vladimir Cuno.

En los últimos 5 años, Perú logró el acceso de 114 productos agropecuarios a diversos mercados internacionales, como resultado de rigurosos procesos de negociación técnica y sanitaria. Estos avances se reflejan en el crecimiento sostenido de las agroexportaciones, cuyo valor superó los US$13 mil millones a noviembre de 2025.

“Desde el Gobierno, se seguirá impulsando el crecimiento agroexportador, no solo con la apertura de mercados; sino que también con la ejecución de grandes proyectos de riego, financiamiento y la articulación comercial”, manifestó el titular del Midagri.

Cabe precisar que, para impulsar nuevos accesos sanitarios y comerciales, se desplegó un trabajo articulado con los ministerios de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y de Relaciones Exteriores (RREE), así como con representantes de PromPerú, AGAP, ADEX, APA, ASOPORCI y otras entidades estratégicas.