El presidente ejecutivo de CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, y la presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Nuria Vilanova, se reunieron con la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, para ratificar el respaldo de ambas instituciones al país y sentar las bases de una cooperación estrecha de cara al nuevo gobierno.
El presidente ejecutivo de CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, y la presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Nuria Vilanova, se reunieron con la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, para ratificar el respaldo de ambas instituciones al país y sentar las bases de una cooperación estrecha de cara al nuevo gobierno.
Mas información: Exministro de Comercio Exterior sobre aranceles de Trump a Perú: “ Afectará a cerca del 40% de las exportaciones peruanas”
En la reunión se exploraron las principales oportunidades para dinamizar una agenda de desarrollo que fomente el crecimiento sostenible, la competitividad, el fortalecimiento institucional y la integración regional.
“El Perú va a iniciar una nueva etapa. Los peruanos han expresado con mucha claridad que desean un Estado que funcione, una economía que vuelva a crecer y un Gobierno que genere estabilidad y oportunidades. Ese será el compromiso de nuestra administración. Queremos construir un Perú seguro para vivir, atractivo para invertir y confiable para hacer negocios”, expresó la mandataria peruana.
En esa línea, enfatizó tres principios que guiarán su Gobierno. El primero, enfocado en el respeto absoluto al Estado de Derecho; el segundo, en la estabilidad macroeconómica y el tercero relacionado al firme compromiso con la inversión privada como motor de crecimiento y generación de empleo.
Asimismo, manifestó su compromiso de recuperar el orden y la seguridad ciudadana y que para ello se utilizarán todas las capacidades del Estado para garantizar que el Perú vuelva a ser un país seguro para sus ciudadanos y para quienes inviertan en él.
Lee también: Las prioridadesdel próximo quinquenio
Agregó que desde el inicio de su mandato, el Perú empezará a prepararse responsablemente para enfrentar el fenómeno de El Niño. “Nuestro primer enfoque será preventivo, invertiremos antes de la emergencia para evitar pérdidas humanas y económicas. Ejecutaremos obras de descolmatación de ríos, protección de quebradas, reconocimiento de puntos críticos y mantenimiento de infraestructuras peatonales”, puntualizó.
Sergio Díaz-Granados reiteró la plena disposición de CAF para seguir acompañando al país en la ejecución de proyectos e iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de los peruanos. “CAF mantiene un vínculo histórico con el Perú, de más de cinco décadas, y seguiremos acompañando al país en los proyectos e iniciativas que mejoren la calidad de vida de todos los peruanos. Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible e inclusivo del país es más firme que nunca”.
Por su parte, la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, expresó su reconocimiento a Keiko Fujimori. Asimismo, destacó que “para transformar un país es necesario conocerlo y quererlo”, y aseguró que confía en la capacidad de la nueva mandataria para liderar una etapa de reconciliación y desarrollo para el Perú, basada en “sanar heridas, no responder a las provocaciones y trabajar por un país mejor”.
Vilanova reafirmó, además, el compromiso de CEAPI de seguir impulsando la participación del empresariado iberoamericano en el desarrollo del país. “Trabajaremos para movilizar a los empresarios iberoamericanos, fortalecer su confianza en el Perú y promover nuevas inversiones que contribuyan a su crecimiento”, afirmó.
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.