El presidente ejecutivo de CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, y la presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Nuria Vilanova, se reunieron con la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, para ratificar el respaldo de ambas instituciones al país y sentar las bases de una cooperación estrecha de cara al nuevo gobierno.

En la reunión se exploraron las principales oportunidades para dinamizar una agenda de desarrollo que fomente el crecimiento sostenible, la competitividad, el fortalecimiento institucional y la integración regional.

“El Perú va a iniciar una nueva etapa. Los peruanos han expresado con mucha claridad que desean un Estado que funcione, una economía que vuelva a crecer y un Gobierno que genere estabilidad y oportunidades. Ese será el compromiso de nuestra administración. Queremos construir un Perú seguro para vivir, atractivo para invertir y confiable para hacer negocios”, expresó la mandataria peruana.

En esa línea, enfatizó tres principios que guiarán su Gobierno. El primero, enfocado en el respeto absoluto al Estado de Derecho; el segundo, en la estabilidad macroeconómica y el tercero relacionado al firme compromiso con la inversión privada como motor de crecimiento y generación de empleo.

Asimismo, manifestó su compromiso de recuperar el orden y la seguridad ciudadana y que para ello se utilizarán todas las capacidades del Estado para garantizar que el Perú vuelva a ser un país seguro para sus ciudadanos y para quienes inviertan en él.

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Agregó que desde el inicio de su mandato, el Perú empezará a prepararse responsablemente para enfrentar el fenómeno de El Niño. “Nuestro primer enfoque será preventivo, invertiremos antes de la emergencia para evitar pérdidas humanas y económicas. Ejecutaremos obras de descolmatación de ríos, protección de quebradas, reconocimiento de puntos críticos y mantenimiento de infraestructuras peatonales”, puntualizó.

Sergio Díaz-Granados reiteró la plena disposición de CAF para seguir acompañando al país en la ejecución de proyectos e iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de los peruanos. “CAF mantiene un vínculo histórico con el Perú, de más de cinco décadas, y seguiremos acompañando al país en los proyectos e iniciativas que mejoren la calidad de vida de todos los peruanos. Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible e inclusivo del país es más firme que nunca”.

Por su parte, la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, expresó su reconocimiento a Keiko Fujimori. Asimismo, destacó que “para transformar un país es necesario conocerlo y quererlo”, y aseguró que confía en la capacidad de la nueva mandataria para liderar una etapa de reconciliación y desarrollo para el Perú, basada en “sanar heridas, no responder a las provocaciones y trabajar por un país mejor”.

Vilanova reafirmó, además, el compromiso de CEAPI de seguir impulsando la participación del empresariado iberoamericano en el desarrollo del país. “Trabajaremos para movilizar a los empresarios iberoamericanos, fortalecer su confianza en el Perú y promover nuevas inversiones que contribuyan a su crecimiento”, afirmó.