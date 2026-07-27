Ambas instituciones ratificaron su respaldo al nuevo gobierno de Keiko Fujimori. Foto: GEC.
Ambas instituciones ratificaron su respaldo al nuevo gobierno de Keiko Fujimori. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El presidente ejecutivo de CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, y la presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Nuria Vilanova, se reunieron con la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, para ratificar el respaldo de ambas instituciones al país y sentar las bases de una cooperación estrecha de cara al nuevo gobierno.

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