icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Foto: EFE)
(Foto: EFE)
Por Redacción Economía

La agencia calificadora Moody’s Ratings mejoró la calificación crediticia de largo plazo de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe de Aa3 a Aa1, con perspectiva estable. Con ello, la institución consiguió su mayor calificación histórica con la evaluadora.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.