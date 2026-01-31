Perú recibió un reconocimiento internacional por una emisión de bonos soberanos en moneda local realizada en junio de 2025, operación que formó parte de una estrategia de gestión de deuda pública ejecutada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El premio “Sovereign Local Currency Deal of the Year”, otorgado por LatinFinance —firma especializada en el análisis de transacciones financieras en América Latina—, estuvo asociado a la colocación de bonos soberanos en soles con vencimiento en 2035, considerada una de las principales operaciones en moneda local del país en los últimos años.

La transacción alcanzó una demanda que superó los S/ 14.000 millones en su punto máximo y permitió concretar una emisión por S/ 10.000 millones, con una tasa cupón de 6,85 %. Se trató de la segunda mayor colocación de bonos en moneda local realizada por la República del Perú y uno de los rendimientos más ajustados registrados desde noviembre de 2019.

De acuerdo con la información oficial, el 59% de la emisión fue colocada entre inversionistas internacionales y el 41% restante entre inversionistas locales, lo que permitió ampliar el monto inicialmente previsto y optimizar las condiciones financieras de la operación.

La emisión se desarrolló en el marco de una estrategia integral de manejo de deuda, que incluyó operaciones de recompra e intercambio de bonos en el mercado interno, así como una posterior emisión externa acompañada de operaciones de manejo de pasivos sobre bonos denominados en dólares y euros.

Como resultado de estas operaciones, el perfil de vencimientos de la deuda pública se extendió y la vida media de la deuda pasó de 13,1 a 15,5 años. Asimismo, la participación de la deuda denominada en moneda local se incrementó de 53,6 % a 54,6 %, reduciendo la exposición a riesgos cambiarios.

La operación permitió cubrir parte de las necesidades de financiamiento del Año Fiscal 2025 y aliviar presiones de corto plazo sobre el servicio de la deuda, en un contexto de volatilidad en los mercados internacionales.