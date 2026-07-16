Según indicó el BCR, la plataformas está inspirada en el modelo UPI de la India, reconocido por el Fondo Monetario Internacional como el mayor sistema de pagos en tiempo real del mundo: concentra cerca del 49% del volumen global de transacciones. Foto: Niubiz.
Según indicó el BCR, la plataformas está inspirada en el modelo UPI de la India, reconocido por el Fondo Monetario Internacional como el mayor sistema de pagos en tiempo real del mundo: concentra cerca del 49% del volumen global de transacciones. Foto: Niubiz.
Por Redacción EC

El Banco Central de Reserva (BCR) informó que viene desarrollando TAPP (Transferencias Automáticas de Pagos Peruanos), la nueva infraestructura nacional de pagos minoristas en tiempo real.

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