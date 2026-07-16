El Banco Central de Reserva (BCR) informó que viene desarrollando TAPP (Transferencias Automáticas de Pagos Peruanos), la nueva infraestructura nacional de pagos minoristas en tiempo real.

Esta nueva plataforma permitirá que personas y comercios realicen pagos y transferencias inmediatas de cuenta a cuenta sin depender de un solo aplicativo o red cerrada, con estándares comunes de interoperabilidad y seguridad.

Según indicó el BCR, la plataformas está inspirada en el modelo UPI de la India, reconocido por el Fondo Monetario Internacional como el mayor sistema de pagos en tiempo real del mundo: concentra cerca del 49% del volumen global de transacciones.

En esa misma línea, también se informó que Niubiz ha sido una de las primeras compañías en integrar el grupo inicial de pruebas piloto de TAPP.

De esta manera, Niubiz se prepara para actuar como vía de acceso del ecosistema a TAPP, y habilitar que otras entidades, bancos, cajas municipales, financieras y fintechs, se conecten a la nueva plataforma del Banco Central.

Para llevar esa conexión a escala, Niubiz se ha aliado con Juspay, una de las compañías de infraestructura tecnológica de pagos más importantes de la India, que opera sobre el ecosistema UPI dando soporte a plataformas como Google Pay, Amazon Pay y PhonePe y que procesa alrededor de 300 millones de transacciones al día.

La alianza establece que Juspay aportará su tecnología, mientras que Niubiz será el encargado de operar en el Perú, liderando su implementación, integración y funcionamiento dentro del ecosistema local.

“Esta alianza nos permite poner al servicio del mercado peruano una tecnología de nivel internacional, adaptada a las necesidades y desafíos locales. Queremos que los bancos, cajas y fintechs que se conecten a TAPP puedan enfocarse en seguir mejorando la experiencia de pago de sus clientes, mientras nosotros nos encargamos de facilitar una integración eficiente y segura con el nuevo sistema impulsado por el Banco Central”, señaló Gustavo Leaño Concha, CEO de Niubiz.

En la actualidad, TAPP viene desarrollando la implementación de su infraestructura, la puesta en marcha de sus soluciones tecnológicas y las pruebas con la industria, con un piloto programado para finales de 2026.

“El BCRP ha tomado una decisión estratégica al llevar al Perú el modelo de pagos inmediatos más exitoso del mundo, con un claro sentido de inclusión. Nosotros queremos estar a la altura de esa visión. Por eso no solo nos conectamos a TAPP: queremos ser la vía por la que bancos, cajas y fintechs se sumen a esta nueva etapa. Se abre una transformación profunda que beneficiará a la gente, a los emprendedores y al desarrollo del país”, agregó Leaño.